Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra: wat we willen zien

Samsung was een pionier op het gebied van opvouwbare telefoons en de Galaxy Z Fold-serie blijft telkens verbazen. We zijn dus benieuwd naar de volgende stap in deze serie en volgens geruchten is de Samsung Galaxy Z Fold 6 in aantocht, inclusief een Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Het Ultra-model heeft onze aandacht getrokken. Er is nu veel meer concurrentie op de markt voor opvouwbare telefoons, met name in de vorm van de OnePlus Open en de Google Pixel Fold. Het is dus logisch dat Samsung zich met een premium versie van de Fold wil onderscheiden van de groep die het zelf heeft helpen creëren.

Als dit klopt, dan zou een Galaxy Z Fold 6 Ultra de Fold 6 als basis nemen en functies van de Samsung Galaxy S24 Ultra integreren, zoals een ingebouwde S Pen en een 200MP-camera.

Maar het is nog vroeg voor dergelijke geruchten en leaks, dus lees verder voor wat we tot nu toe weten over de zogenaamde Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra en wat we graag zouden zien.

Releasedatum en prijs

Wat is het? Een nieuwe ultra-premium vouwbare smartphone van Samsung

Een nieuwe ultra-premium vouwbare smartphone van Samsung Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk in juli

Waarschijnlijk in juli Hoeveel zou het kosten? Minstens 1899 euro

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra: releasedatum en prijs

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Als Samsung inderdaad een Galaxy Z Fold 6 Ultra onthult, zal dit waarschijnlijk gebeuren tijdens het volgende Galaxy Unpacked-evenement in juli en zal het toestel worden gelanceerd naast de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 en de Galaxy Ring.

Aangezien een Galaxy Z Fold 6 Ultra een meer premium versie zou zijn van Samsungs toch al dure foldable, verwachten we dat het toestel een stuk duurder zal zijn dan de Galaxy Z Fold 5 en die heeft al een adviesprijs van 1.899 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra: design

De website Smartprix heeft samen met @OnLeaks gedetailleerde 5K-renders gemaakt van de Galaxy Z Fold 6 Ultra. Ze geven ook een 360-graden video en mogelijke specificaties, die ons een idee geven van wat we zouden kunnen verwachten van een Ultra-variant van Samsungs volgende Galaxy Z Fold.

Als we de renders mogen geloven, zal Samsung het ontwerp van de Galaxy Z Fold 6 Ultra, en vermoedelijk ook van de standaard Galaxy Z Fold 6, flink veranderen. We stappen af van de zachte rondingen van de Galaxy S-serie en de Galaxy Z Fold 5 en kiezen voor het hoekigere ontwerp van de Galaxy S24 Ultra en Galaxy S23 Ultra.

De renders wijzen erop dat de Galaxy Z Fold 6 Ultra iets korter maar breder is dan de Fold 5, met afmetingen van 153,5 x 132,5 x 6,1 mm in vergelijking met 154,9 x 129,9 x 6,1 mm van zijn voorganger.

De renders komen ook overeen met het uiterlijk van een prototype Galaxy Z Fold 6 ontwerp dat leaker IceUniverse vorig jaar plaatste. Als beide kloppen, dan is het ontwerp van de volgende generatie Fold-telefoons mogelijk gebaseerd op het design van de Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra: wat we willen zien

Verbeterde displays en duurzaamheid

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Er zijn een paar dingen die we graag bij de Galaxy Z Fold 6 Ultra zouden willen zien. Helemaal bovenaan onze lijst staat iets wat we graag minder zouden willen zien: de vouw in het midden van het binnenste scherm. Samsung heeft de neiging om die minder opvallend en storend te maken met elke nieuwe versie van de Galaxy Z Fold. Zouden de Galaxy Z Fold 6 en een mogelijke Galaxy Z Fold 6 Ultra de eerste telefoons kunnen zijn waarop Samsung erin slaagt om dit volledig te laten verdwijnen?

Hiervoor zou waarschijnlijk nieuw ultradun glas moeten worden gebruikt. Samsung blijft indrukwekkende opvouwbare en oprolbare AMOLED-schermen produceren, dus er is zeker ruimte om de fold van een Fold verder te verminderen of helemaal te laten verdwijnen.

Afgaande op de geruchten tot nu toe, zou het coverscherm waarschijnlijk de smalle beeldverhouding behouden. Als dat het geval is, zou dat een gemiste kans kunnen zijn van Samsung, want een breder coverscherm zorgt voor een aangenamere gebruikservaring wanneer de telefoon gesloten is.

We hopen dat Samsung gebruik maakt van Corning Gorilla Glass Armor om het display aan de buitenzijde te beschermen. Dat wordt ook gebruikt op de Galaxy S24 Ultra, dus dat lijkt ons een goede functie voor een Ultra-smartphone.

En een stof- én waterbestendigheidscertificering zou ook op prijs worden gesteld. De Galaxy Z Fold 5 is IPX8-gecertificeerd waardoor hij waterbestendig is, maar de X wijst erop dat er geen testen voor bescherming tegen stof en vuil uitgevoerd zijn. Vanwege de complexe bewegende delen in opvouwbare telefoons zouden we toch graag enige vorm van stofbescherming zien.

Ultrasterke camera's

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Het camerasysteem van de Galaxy Z Fold 5 was vrij goed, maar het was ongewijzigd ten opzichte van de Galaxy Z Fold 4. We zien al een tijdje de combinatie van een 50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 10MP-telefotocamera met 3x zoom. Dat is dezelfde set-up die je krijgt bij de Samsung Galaxy S23, een telefoon die de helft kost.

We hopen dat Samsung dit verbetert met iets dat dichter in de buurt komt van de meer indrukwekkende camera's van de Galaxy S24 Ultra, met een 200MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera, 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom.