Wij dachten altijd dat de volgende grote opvouwbare telefoon die de wereld op zijn kop zou zetten van Apple zou zijn. Dat is niet het geval geweest, want de Google Pixel Fold heeft op zijn minst het potentieel om net zo populair te worden als de duurste iPhone.

Google zet de concurrentie wellicht op een dwaalspoor door zijn foldable breder te maken dan zijn directe concurrent, de Samsung Galaxy Z Fold 4, waardoor hij een ruim 5,8-inch krijgt aan de buitenkant. Dat klinkt misschien kleiner dan het 6,2-inch coverscherm van de Galaxy Z Fold 4, maar dat is diagonaal gemeten. In de breedte is de Pixel Fold bijna een halve inch breder. Het geeft het toestel een meer traditioneel smartphone gevoel.

Wat ook bijdraagt aan het 'normale' gevoel van de Google Pixel Fold is dat het toestel verrassend dun is. Opgevouwen is hij 12,1 mm dik. Uitgevouwen is hij een slanke 5,8 mm dik. De Galaxy Z Fold 4 is daarentegen 6,1 mm dik.

Tot slot komt de Pixel Fold dichterbij het volledig dichtvouwen dan eerdere foldables die we hebben getest. Het deed ons zelfs een beetje denken aan Microsoft's Duo 2, hoewel dat ophield zodra we de Fold vastpakten. Natuurlijk heeft dat apparaat twee schermen en niet één 7,6-inch flexibel OLED-scherm aan de binnenkant.

Aan de achterzijde heeft de Pixel Fold wat weg van het standaard Pixel-ontwerp, maar de industrieel ogende camera-opzet is niet hetzelfde. De Pixel Fold heeft 48MP, 10MP en 10MP camera's, waarmee hij goed te vergelijken is met de Galaxy Z Fold 4. Er is een krachtigere camera binnenin de Pixel Fold (8MP in plaats van de 4MP van de Galaxy Fold 4).

Uiteraard gaat het bij de Pixel Fold niet alleen om de camera's. Het grote scherm maakt multi-tasking mogelijk en ook ondersteuning voor een breed scala aan toepassingen van Google zelf. Google werkt samen met externe partners om ervoor te zorgen dat ook hun apps optimaal profiteren van dat scherm.

Met een breder scherm aan de voorkant zoals bij een meer traditionele smartphone en een scherm ter grootte van een tablet aan de binnenkant is het ook mogelijk om van een videogesprek over te schakelen van het scherm aan de voorkant naar het scherm aan de binnenkant en selfies te nemen met de beste camera van het toestel.

Vergelijkbaar met de Galaxy Z Flip 4 is er een modus waarbij je de telefoon tot 90 graden uitgevouwen kunt houden, op een tafel kunt laten rusten en je videogesprek kunt voortzetten.

Over het geheel genomen is de Pixel Fold een belangrijke nieuwkomer in de groeiende foldable-wereld, maar met een torenhoge prijs van 1.899 euro en een aantal ongelukkige keuzes, is dit niet de beste foldable.

Google Pixel Fold: Prijs en beschikbaarheid

12GB RAM / 256GB: 1.899 euro

1.899 euro Niet in Benelux beschikbaar, wel in Duitsland

Google onthulde de Google Pixel Fold tijdens Google I/0 2023 op 10 mei waar het ook zijn midrange Google Pixel 7a telefoon, Google Pixel Tablet, en erg veel AI-technologie onthulde.

De Pixel Fold is nu beschikbaar voor pre-order. Een verzenddatum werd niet aangekondigd op het moment van dit schrijven. De Fold komt in twee kleuren: Porcelain en Obsidian.

De Google Pixel Fold is vooralsnog niet beschikbaar in de Benelux, maar wel in Duitsland. De telefoon is ook allesbehalve goedkoop met een prijs van 1.899 euro voor het basismodel met 12GB RAM en 256GB opslag.

Google Pixel Fold: Design

Klein en dun

Een enorme rand rond het grote scherm

Ligt niet automatisch plat als hij wordt uitgevouwen

Het eerste wat ons opviel aan de Google Pixel Fold is dat hij veel kleiner is dan we dachten. Waarschijnlijk hadden we dit moeten weten, aangezien het buitenscherm in principe even groot is als een 5,8-inch standaard smartphone.

Als je het vergelijkt met een Samsung Galaxy Z Fold 4 zie je hoe de Z Fold 4 erbovenuit steekt. Het is alsof ze niet in dezelfde klasse zitten. De directe winst hier is dat het Pixel Fold-scherm zo veel breder is (het is een halve inch breder dan de Galaxy Z Fold 4) en daarom bruikbaarder dan dat van Samsung.

Dankzij de 5,8 mm dikke behuizing (zelfs opgevouwen is hij 12,1 mm dik) voelt de telefoon nog normaler aan. Het is gemakkelijk een van de beste eigenschappen van Google's eerste foldable.

Met 283 gram is de Pixel Fold een merkbare 20 gram zwaarder dan de Galaxy Z Fold 4. Hij deelt echter wel de iPX8-waterbestendigheid van de Z Fold 4. Dat is alleen regen- en spatwaterdichtheid, en nee, we hebben geen water op de Pixel Fold gespat. Er is een vingerafdrukontgrendeling op de aan/uitknop en de telefoon heeft ook gezichtsontgrendeling.

Op de achterkant van de Pixel Fold is een camera-opzet met drie camera's die enigszins lijkt op die van de Google Pixel 7 Pro. Het dunne frame en scharnier zijn gemaakt van gepolijst staal en het voorste scherm is beschermd met Gorilla Glass Victus. Aan de binnenkant zit het 7,6-inch scherm, met een kleine ronde uitsparing in de rechterbovenhoek voor een camera, bedekt met ultradun flexibel glas.

Het is in grote lijnen een zeer aantrekkelijke smartphone. Toen we hem openvouwden, schrokken we echter van een grote rand rond het hele scherm. Daar is een functionele reden voor: het flexibele scherm moet kunnen bewegen als je het toestel open- en dichtklapt. Maar die rand is wel echt gigantisch.

We herinneren ons dat de vroege Samsung Galaxy Fold toestellen aanvankelijk bijna even brede randen hadden, die Samsung sindsdien heeft teruggeschroefd. Hoewel we vermoeden dat de Pixel Fold de extra ruimte nodig heeft omdat hij platter vouwt dan de Galaxy Z Fold 4, is dat geen excuus.

Het andere probleem is dat de Google Pixel Fold niet automatisch volledig plat ligt bij het uitvouwen. Blijkbaar kun je hem zonder probleem volledig plat drukken maar waarom Google er niet voor heeft gezorgd dat de Fold automatisch volledig plat komt te liggen, is iets dat we niet helemaal begrijpen.

De vouw van het flexibele OLED-scherm is niet beter of slechter dan wat Samsung biedt op zijn foldables. De vouw is goed zichtbaar en we zouden liegen als we zouden zeggen dat dit geen teleurstelling is. Als je later dan de concurrentie begint aan een specifiek product, dan moet je ze wel overtreffen of tenminste evenaren.

Google Pixel Fold: Beeldschermen

Het is een goed extern scherm

Dit is echt een vermomde minitablet

We hebben het gevoel dat Google bij het ontwerpen van de Google Pixel Fold is begonnen met het externe beeldscherm. De afmeting hiervan bepaalt het hele product. Het is duidelijk dat Google een foldable wilde die als een smartphone aanvoelt en daarmee is het misschien wel de eerste foldable die effectief twee apparaten is: een standaard smartphone en een verborgen minitablet.

Het scherm met een resolutie van 2092x1080 hield goed stand in direct bewolkt licht. Dat is waarschijnlijk te danken aan de 1.550 nits piekhelderheid. Met 120Hz zou het ook een vloeiend scherm moeten zijn, maar we hebben hem niet lang genoeg kunnen uitproberen om daar over te oordelen.

Als je het toestel uitvouwt (een zeer soepele en aangename ervaring), word je begroet door het 7,6-inch 2208x1840 flexibele scherm. Ja, dat maakt deze kleinere telefoon op de een of andere manier even groot als de Samsung Galaxy Z Fold 4 als hij wordt uitgevouwen. Het geheim? Je moet de Pixel Fold 90 graden draaien om de beeldverhouding van de Galaxy te evenaren.

Hoewel we de vouw konden zien en voelen, verdween deze snel naar de achtergrond. Met een piekhelderheid die net iets achterloopt op het externe display (1.450 nits), werkte dit scherm ook prima in het buitenlicht.

Google Pixel Fold camera's

Veel sterke camera's

5x zoom op een foldable is top

Selfie met de hoofdcamera is leuk

Google heeft zich niet ingehouden als het aankomt op de camera's op de Google Pixel Fold. Van de primaire 48MP camera tot de 10MP 5x zoom, het voelt alsof je alle fotografische mogelijkheden uit de Pixel Fold haalt.

Hier is de volledige lijst met camera's:

48MP primair f/1.7

10,8MP ultrawide f/2.2

10,8MP telefoto f/3.05

9,5MP f/2.2 selfiecamera (cover)

8MP f/2.0 selfiecamera (binnenkant)

We hebben alle camera's uitgeprobeerd en we waren tevreden over de snelheid en de beeldkwaliteit. De kwaliteit en helderheid zagen er uitstekend uit. Toch was dit een beperkte test, en daarom kijken we ernaar uit het toestel verder te testen.

In combinatie met de 'vouwbaarheid' zijn sommige fotografische mogelijkheden direct verbeterd. Zo vonden we de mogelijkheid om een selfie van hoge kwaliteit te nemen met de 48MP hoofdcamera geweldig. Op deze manier kan je een goede kwaliteit foto maken terwijl je jezelf in de gaten kan houden via het 5,8-inch externe scherm.

Google Pixel Fold Prestaties en specs

Google Tensor G2

12GB RAM en begint bij 256 GB opslagruimte

Uiteraard konden we geen benchmarks uitvoeren op de nieuwe Pixel Fold, maar de specificaties zijn zeker veelbelovend. Google's Tensor 2 is een sterke chip, maar niet per se de beste. Het doet ons deugd te zien dat deze is gekoppeld aan 12GB RAM.

In de korte hands-on periode was de telefoon responsief, maar we hebben geen games kunnen spelen of een heleboel apps of Chrome-tabbladen kunnen openen.

De telefoon begint met 256GB opslagruimte voor 1.899 euro, wat wellicht erg karig is voor die hoge prijs. Daarnaast is er ook nog een 512GB versie, maar verrassend genoeg geen 1TB-optie.

Swipe to scroll horizontally Google Pixel Fold specs Google Pixel Fold Samsung Galaxy Z Fold 4 Oppo Find N2 Flip specs Afmetingen (dicht): 139,7 x 79,5 x 12,1 mm 155,1 x 67,1 x 15,8 mm 85,5 x 75,2 x 16,02 mm Afmetingen (opengevouwen): 139,7 x 158,7 x 5,8 mm 130,1 x 155,1 x 6,33 mm 166,2 x 75,2 x 7,45 mm Gewicht: 283 gram 263 gram 191 gram Primaire display: 7,6 inch (2208 x 1840) OLED 7,6 inch (2176 x 1812) AMOLED 6,8 inch 21:9 (2520 x 1080) 120Hz LTPO E6 AMOLED, protected by UTG Coverdisplay:: 5,8 inch (2092 x 1080) OLED 6,2 inch (2316 x 904) AMOLED 3,26 inch 17:9 (720 x 382) 60Hz AMOLED, protected by Gorilla Glass 5 Chip: Google Tensor G2 Qualcomm's Snapdragon 8 Plus Gen 1 MediaTek Dimensity 9000 Plus RAM: 12 GB (LPDDR 5) 12 GB 8GB (LPDDR5) Opslag: 256 GB / 512 GB 256 GB / 256 GB / 1TB 256GB (UFS 3.1) OS: Android 13 Android 13 met OneUI 5.1 Android 13 met ColorOS 13 Primaire camera: 48MP, f/1.7 50MP f/2.2 50MP, f/1.8, 23mm, 86° kijkhoek (Sony IMX890) Groothoekcamera: 10,8MP, f/2.2 12MP f/2.2 8MP, f/2.2, 16mm, 112° kijkhoek (Sony IMX355) Telefoto 10,8MP f/3.05 10MP f/2.4 Row 11 - Cell 3 Selfie camera: 9,5MP f/2.2 10MP f/2.2 32MP, f/2.4, 21mm, 90° kijkhoek (Sony IMX709) Binnencamera: 8MP f/2.0 4MP f/1.8 Row 13 - Cell 3 Batterij: 4.727mAh 4.400mAh 4.300mAh Opladen: 30W (bedraad) 25W (bedraad) 44W (bedraad) Kleuren: Porcelain, Obsidian Gray, Phantom Black, and Beige Astral Black, Moonlit Purple

Google Pixel Fold software

Android 13

Meerdere multi-tasking opties

Maakt goed gebruik van het vouwmechanisme

Het voordeel van een Pixel-telefoon is dat je de puurste Android-ervaring krijgt die er is. Toch is de tabletvriendelijke versie van Android iets anders. We hebben tijd doorgebracht met wat aanvoelde als de standaard Android op het 5,8-inch scherm en daarna wat tijd met de tabletvriendelijke interface.

Google heeft tientallen van zijn belangrijkste apps opnieuw ontworpen voor de tablet-ervaring. We kijken ernaar uit om er veel uit te proberen. We hebben gezien hoe multitasking goed zou kunnen werken en het kan wel eens beter zijn dan in het geval van de Galaxy Z Fold 4, maar meer hierover lees je in onze volledige review.

Google Pixel Fold batterijduur

4.727mAh is een behoorlijke batterij

Snel draadloos opladen is goed nieuws...

...dat je de adapter los moet kopen niet

Hoewel we weten dat Google de batterij heeft verdeeld over de twee helften van de Pixel Fold en dat deze een vrij grotere capaciteit van 4.727mAh heeft, is het in dit stadium onmogelijk om de batterijduur te beoordelen. Google belooft tot 24 uur. Dat zou fantastisch zijn, maar we wachten onze testen af.

Vroeg oordeel

Er is iets heel overtuigend over een kleine foldable. Als hij 'dicht' is, voelt de Google Pixel Fold als een gewone, zij het iets dikke, smartphone. Een duidelijk voordeel voor velen die erover denken om over te stappen.

De schermen zijn helder en mooi, de camera's zijn duidelijk ver boven het gemiddelde en Google levert een aantal zeer slimme software-trucjes om te profiteren van de vouwmogelijkheden.

Toch kunnen we niet over de grote rand en het feit dat de foldable niet automatisch volledig plat ligt heen. Het zou ons niets verbazen als mensen per ongeluk het scherm iets te ver forceren. Dat kan niet goed zijn voor de Pixel Fold.