Nieuwste gerucht over camera's Samsung Galaxy Z Fold 6 is enorm teleurstellend

Nog niet zo lang geleden hoorden we dat er misschien een gigantische camera-upgrade aan zou komen voor de Samsung Galaxy Z Fold 6, maar nu zijn we een nieuwe leak tegengekomen die suggereert dat de camera's op de aankomende vouwbare smartphone dit jaar maar een redelijk bescheiden upgrade krijgen.

Volgens GalaxyClub (via Android Authority) zal de Galaxy Z Fold 6 nog steeds gebruikmaken van een 50MP-hoofdcamera, net als zijn voorganger: de Samsung Galaxy Z Fold 5. Eerder hoorden we dat de Galaxy Z Fold 6 misschien voorzien zou zijn van een 200MP-hoofdcamera en dat zou dezelfde camera zijn die in de Samsung Galaxy S24 Ultra zit. Nu lijkt het erop dat we misschien toch te hoge verwachtingen hebben.

GalaxyClub geeft wel aan dat die 50MP-hoofdcamera waarschijnlijk hetzelfde zal zijn als die in de Samsung Galaxy S24. Als dat klopt, dan is het in ieder geval wel een upgrade ten opzichte van de 50MP-hoofdcamera op de Galaxy Z Fold 5. Het aantal megapixels mag dan wel hetzelfde zijn, maar die camera van de Galaxy S24 levert wel betere prestaties.

Nog niets bevestigd

Al deze verschillende geruchten over de cameraspecs geven misschien aan dat Samsung zelf ook nog niet helemaal zeker weet welke camera's ze op de Galaxy Z Fold 6 zullen plaatsen. Het duurt waarschijnlijk nog zo'n vijf maanden voordat de telefoon gelanceerd wordt als dit toestel hetzelfde releaseschema aan zal houden als de Galaxy Z Fold 5.

GalaxyClub zegt overigens niet dat de geruchten over een 200MP-camera niet waar kunnen zijn, maar alleen dat het deze geruchten niet kan bevestigen en dat een 50MP-camera waarschijnlijker is. Verder wordt er ook nog voorspeld dat de rest van de camera's hetzelfde zullen blijven als de camera's op het model uit 2023.

Als er geen (of maar hele kleine) camera-upgrades op de Galaxy Z Fold 6 verschijnen, is dat wel echt een teleurstelling. Toch zullen sommige mensen misschien wel bereid zijn om op dit gebied enigszins in te leveren als dat betekent dat de prijs van de vouwbare smartphone ook niet omhoog zal gaan.

Als we het dan toch over prijzen hebben, Samsung werkt volgens geruchten ook aan een goedkopere versie van de Galaxy Z Fold 6. We zijn erg benieuwd naar hoe dat toestel er dan uit zal zien. Beide telefoons verschijnen naar verwachting later dit jaar, samen met de Samsung Galaxy Z Flip 6.