Samsung Galaxy Z Fold 6 krijgt mogelijk dezelfde camera's als Galaxy S24 Ultra, maar dat is slecht nieuws voor de batterij

Een probleem dat vouwbare telefoons van Samsung al langer plaagt, zijn hun matige camera's. Zo kreeg de Samsung Galaxy Z Fold 5 vorig jaar hetzelfde trio camera's als de standaard Galaxy S23, die ongeveer de helft kost. We verwachten de beste camera's van het bedrijf op hun duurste telefoon, maar die waren vorig jaar voorbehouden voor de Samsung Galaxy S23 Ultra. De Samsung Galaxy Z Fold 6 zou daarentegen wel (deels) het camerasysteem van de Galaxy S24 Ultra kunnen overnemen.

Deze info is afkomstig van leaker @Tech_Reve, die een redelijke reputatie heeft. Die beweert dat Samsung overweegt de Galaxy Z Fold 6 uit te rusten met dezelfde camerasensor als de Samsung Galaxy S24 Ultra. Helaas is er geen info over de exacte sensor, maar we vermoeden dat het over de hoofdcamera van 200MP gaat. Dit zou een grote upgrade zijn tegenover de 50MP-sensor die Samsung al enkele jaren gebruikt in de Z Fold-serie.

Natuurlijk is er geen garantie dat de hoofdcamera vervangen wordt. Samsung zou bijvoorbeeld ook de nieuwe 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom kunnen gebruiken in de Galaxy Z Fold 6. Dat zou eveneens een upgrade zijn tegenover de 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Grotere batterij of verbeterde camera?

Volgens de bron krijgen we hierdoor geen grotere batterij en dat is jammer. De batterijduur van vouwbare telefoons is een ander probleem en hoewel we redelijk tevreden waren over de batterijduur van de Galaxy Z Fold 5, is de 4.400mAh-batterij aan de kleine kant. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S24 Plus heeft dit jaar een upgrade naar een 4.900mAh-batterij gekregen, terwijl de Samsung Galaxy S24 Ultra dezelfde 5.000mAh-batterij heeft behouden. We hadden gehoopt dat de Galaxy Z Fold 6 eindelijk ook een 5.000mAh-batterij zou krijgen, maar dat zal wellicht niet gebeuren.

Tech_Reve zegt dat Samsung overweegt om de sensor van de Galaxy S24 Ultra te gebruiken in plaats van een grotere batterijcapaciteit. Het lijkt daarom niet mogelijk dat zowel de batterij als camera's een upgrade krijgen. Vermoedelijk heeft dit te maken met de beperkte ruimte in de telefoon, aangezien Samsung hun vouwbare smartphones steeds dunner en lichter wil maken.

Fold6, camera upgrade?There's talk of equipping the Fold6 with the same camera sensor as the S24 Ultra instead of decreasing the battery capacity. pic.twitter.com/LwkUj1B5KtFebruary 15, 2024 See more

De exacte woorden van het gerucht vermelden "dezelfde camerasensor als de S24 Ultra in plaats van een lagere batterijcapaciteit", maar dat is niet logisch. We gaan er daarom van uit dat Tech_Reve een hogere batterijcapaciteit bedoelt.

We zouden deze informatie hoe dan ook kritisch bekijken. Er wordt namelijk "gesproken" over deze wijzigingen, dus Samsung zelf lijkt nog niet helemaal zeker. Daarnaast zagen we in eerdere geruchten dat de camera's van de Galaxy Z Fold 6 identiek zouden zijn aan die van de Galaxy Z Fold 5.

Aangezien de Samsung Galaxy Z Fold 6 waarschijnlijk pas in juli of augustus op de markt komt, zullen we er voorlopig niet achter komen welke weg Samsung is ingeslagen.