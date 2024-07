Windows 11 24H2 krijgt kleinere updates die sneller te downloaden zijn

Kleinere updates voor Windows 11 is iets waar waarschijnlijk iedereen wel blij van wordt. Hoe kleiner de update hoe beter en er is dan ook goed nieuws op dit vlak. We horen nu namelijk dat de meeste updates voor het besturingssysteem binnenkort veel hanteerbaarder worden.

Microsoft zal namelijk een systeem van 'checkpoint cumulatieve updates' introduceren vanaf de release van Windows 11 24H2 later dit jaar (en ook bij Windows Server 2025).

Cumulatieve updates zijn de maandelijkse updates die je Windows 11-pc (op de tweede dinsdag van de maand) ontvangt. Het idee achter deze verandering is dat er veel kleinere updates bovenop de grotere 'checkpoint'-updates worden toegepast en deze zouden dan ook alleen aanpassingen doorvoeren voor die huidige checkpoint-build.

Microsoft legt verder uit in een blogpost: "Dit zorgt ervoor dat je features en veiligheidsverbeteringen krijgt via de nieuwste cumulatieve update door middel van kleinere, incrementele verschillen die alleen de veranderingen sinds de vorige checkpoint cumulatieve update bevatten. Dit betekent dat je tijd, bandbreedte en ruimte op je harde schijf kan besparen."

Dit is een erg handige stap die wordt genomen om updates verder te stroomlijnen en we krijgen dus ook waarschijnlijk te maken met meerdere kleinere updates die tussen de checkpoint cumulatieve updates door verschijnen. Die cumulatieve updates zullen dan iets minder vaak verschijnen (maar zijn wel ongeveer even groot als we nu gewend zijn).

Conclusie: Goed werk van Microsoft

Ghacks, de persoon die deze aankomende verandering spotte, geeft aan dat je deze 'checkpoint cumulatieve updates' als de nieuwe basis patchversies kan zien voor Windows 11. Het lijkt dus eigenlijk een beetje op een volledig nieuwe versie (zoals 23H2 en 24H2), maar dan alleen voor recente veiligheids- en andere patches. Normaal gesproken zouden deze allemaal gebundeld worden in elke cumulatieve update, maar nu ze in de checkpoint-updates zullen zitten, is dat niet meer nodig. Daardoor worden dus de updates tussen de checkpoint-updates veel kleiner.

Dit alles zal, zoals gewoonlijk, automatisch gebeuren via Windows Update en je zal er zelf waarschijnlijk ook niets van merken. Je hoeft dus als het goed is zelf ook niets te doen om dit te laten gebeuren. Het enige verschil dat je (hopelijk) wel zal merken, is dat de meeste updates (behalve de checkpoint-updates) merkbaar sneller zullen downloaden en installeren, plus dat je wat meer opslagruimte overhoudt. Dat laatste is misschien nog wel het grootste voordeel voor mensen die misschien een wat goedkopere laptop hebben met een vrij kleine SSD.

Toen Windows 11 werd gelanceerd, probeerde Microsoft zijn cumulatieve updates ook al te stroomlijnen door een nieuwe compressietechnologie te gebruiken. Dat was toen ook al een zeer welkome verandering en uiteindelijk konden ook Windows 10-gebruikers genieten van 40% kleinere updates. Het valt nog te betwijfelen of Windows 10-gebruikers ook weer van deze nieuwste verandering mogen genieten, aangezien de 'End of Life'-update over nog maar iets meer dan een jaar verschijnt. Misschien vind Microsoft het het niet meer waard om deze verandering toe te passen op zijn oudere besturingssysteem.