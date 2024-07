Ook Windows 10-gebruikers krijgen Copilot-app

In wat een poging lijkt te zijn om meer mensen Copilot te laten gebruiken, heeft Microsoft de nieuwe app voor de AI-assistent beschikbaar gemaakt voor zowel Windows 10 als Windows 11 in de cumulatieve updates voor juli.

In zowel KB5040427 voor Windows 10 als KB5040442 voor Windows 11 wordt de nieuwe Copilot-app uitgerold. Dit gebeurt geleidelijk, dus ook als je deze update hebt geïnstalleerd, zie je de app niet noodzakelijk. Deze update verschijnt naast de gebruikelijke reeks beveiligingsupdates en fixes voor verschillende problemen, waaronder een bug die de taakbalk kapot maakt.

Als de nieuwe update is geïnstalleerd, zul je merken dat Copilot niet langer vastzit aan de rechterkant van het bureaublad, maar kan worden verplaatst als een normaal venster. Het venster van de nieuwe Copilot-app kan ook groter of kleiner gemaakt worden.

Deze eerste verbeterde Copilot-ervaring alleen werd getest op Windows 11, waardoor de beslissing om de app meteen naar Windows 10 te brengen niet heel logisch is. Dit toont aan hoe graag Microsoft het aantal Copilot-gebruikers wil verhogen, aangezien er momenteel nog steeds meer pc's zijn met Windows 10 dan met Windows 11. Het is dus duidelijk dat dit slecht nieuws is voor Windows 10-gebruikers die hoopten dat ze de Copilot-push van Microsoft konden vermijden.

Wen er maar aan

AI-chatbots en -assistenten zoals Copilot, ChatGPT en Google Gemini worden steeds beter en populairder, maar dat lijkt zich niet noodzakelijkerwijs te vertalen in een frequenter gebruik. Uit een recent onderzoek blijkt zelfs dat bijna niemand AI-tools gebruikt, afgezien van early adopters. Het aantal mensen dat zich bewust is van het bestaan van deze tools is wel iets hoger. Als we afgaan op dit soort onderzoeken, dan is er slechts een minuscule groep Windows-gebruikers die Copilot gebruikt.

Copilot meer laten lijken op andere programma's is een manier om ervoor te zorgen dat de AI vertrouwder aanvoelt en niet als een vreemde eend in de bijt. Als het gaat om Windows 10-gebruikers, denken we dat het ook een manier is om ze te laten wennen aan Copilot. Binnenkort krijgt Windows 10 namelijk geen updates meer, waardoor gebruikers moeten overstappen op Windows 11 om beveiligd te zijn. Op dat moment zullen zij hoe dan ook kennismaken met Copilot, of ze dat nu willen of niet.