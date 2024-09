Apple’s nieuwe Mac mini krijgt misschien nog kleiner design

Apple’s Mac mini krijgt misschien eindelijk weer een nieuw design, maar volgens Mark Gurman van Bloomberg zijn er wel wat compromissen. Dit gaf hij aan in zijn Power On-nieuwsbrief. Volgens Gurman zal de aankomende M4 Mac mini waarschijnlijk geen USB-A-poorten meer hebben, want daardoor zou de behuizing veel kleiner kunnen worden gemaakt.

Als de nieuwste M4 Mac mini-geruchten kloppen, komen er misschien een paar verschillende versies van deze kleine Mac aan. Eén van deze versies zou de M4 Pro-variant zijn, die schijnbaar de meest premium Mac mini tot nu toe wordt. Gurman zegt dat dit model al vanaf oktober beschikbaar zou kunnen zijn. Hoewel je naar verwachting dus geen toegang meer krijgt tot USB-A-poorten, zouden er wel vijf USB-C-poorten, een ethernetpoort, een HDMI-poort en een koptelefoonpoort aanwezig zijn.

Dat is toch wel een mooi aanbod aan aansluitingen voor een apparaat dat misschien qua grootte vergelijkbaar zal zijn met een Apple TV. Daarnaast hoef je waarschijnlijk niet eens een los oplaadblok bij de Mac te gebruiken. Volgens Gurman zit alles namelijk in de behuizing zelf verpakt.

Aangezien de iPhone 16-lancering binnenkort al plaatsvindt, gelooft Gurman niet dat de M4 of M4 Pro Mac mini-modellen ook al tijdens Apple's 'It's Glowtime'-evenement van 9 september zullen worden gelanceerd. In plaats daarvan voorspelt hij dat we minstens een maand langer moeten wachten op deze nieuwe Macs. Waarschijnlijk krijgen we op zijn vroegst dus pas in oktober meer officiële informatie.

Is deze opoffering het waard?

Het is al lang geleden dat het design van de Mac mini is veranderd. De modellen uit onze Apple Mac mini (2012) en Apple Mac mini (2023) reviews zien er vrijwel identiek uit. De laatste keer dat de Mac mini een echt nieuw design kreeg, was volgens Gurman dan ook zo'n 15 jaar geleden.

Hoewel sommige mensen het natuurlijk erg jammer zouden vinden om geen USB-A-poorten meer te hebben, denken we dat dit het over het algemeen wel waard zal zijn. Als de M4 Mac mini inderdaad ongeveer even groot wordt als een Apple TV, dan zou hij ongeveer twee keer zo klein zijn als het model uit 2023. De afmetingen van een Apple TV zijn overigens 93 x 93 x 31 mm en die van de M2 Mac mini zijn 197 x 197 x 35,8 mm.

Daarnaast is USB-C inmiddels ook voor heel veel apparaten standaard en er zijn natuurlijk ook altijd nog hubs en docks beschikbaar om toch toegang te krijgen tot USB-A-poorten. Er zijn dus nog steeds manieren om accessoires zoals een toetsenbord en muis aan te sluiten. Het zou ons ook niets verbazen als de volgende Mac Pro en Mac Studio ook geen USB-A-poorten meer krijgen.