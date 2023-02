Apple Mac mini (2023) review: dit is de beste mini PC die je nu kan kopen

(opens in new tab)

De Mac mini (2023) is veruit de beste mini-pc die je op dit moment kunt kopen. Afgezien van het ontwerp heeft Apple zijn meest betaalbare Mac op alle punten verbeterd: hij is krachtiger, er is een optie voor een nog krachtigere M2 Pro-chip en de prijs van het basismodel is goedkoper dan ooit. Als je op zoek bent naar een compacte pc die onopvallend op je bureau, in een studio of zelfs onder een tv kan staan, is dit een uitstekende keuze. Zelfs die-hard Windows-gebruikers kunnen wel eens twijfelen.

Apple Mac mini (2023): Review in een notendop

De introductie van de nieuwe Apple Mac mini (2023) was een verrassing naast de MacBook Pro 14-inch (2023) en MacBook Pro 16-inch (2023), en hoewel veel aandacht is uitgegaan naar de twee nieuwe laptops, zou het een misdaad zijn om de Mac mini (2023) te negeren.

Hoewel we allemaal verwachtten dat Apple op enig moment de M2 Pro en M2 Max zou aankondigen, naast opvolgers van de 14-inch en 16-inch MacBooks uit 2021, was de nieuwe Mac mini een echte verrassing. Zodra er meer details naar buiten kwamen, werd die verrassing steeds aangenamer.

De Apple Mac mini (2023) wordt geleverd met een M2-chip, dezelfde krachtige SoC die te vinden is in de nieuwste MacBook Air (M2, 2022) en MacBook Pro 13-inch (M2, 2022), en die een flinke prestatieboost biedt ten opzichte van de M1 Mac mini uit 2020.

(Image credit: Future)

Apple verraste echter ook iedereen door een versie van de Mac mini (2023) aan te kondigen die wordt geleverd met de gloednieuwe M2 Pro-chip. Deze zit ook in de high-end MacBook Pro 14-inch en MacBook Pro 16-inch en biedt enorm veel kracht. In combinatie met meer geheugen (tot 32 GB) is de Mac mini (2023) nu een indrukwekkende pc.

Het mooiste is misschien wel dat Apple al deze nieuwe kracht heeft verpakt in dezelfde compacte afmetingen waardoor velen van ons van de Mac mini zijn gaan houden. Het zal niet meevallen om een computer te vinden die de hier geboden prestaties evenaart in een vergelijkbaar formaat.

De laatste verrassing van Apple met betrekking tot de Mac mini (2023) is misschien wel de beste, want het basismodel heeft nu een nieuwe, lagere startprijs van 719 euro Dit is ongelooflijk veel waar voor je geld, en nadat we de Mac mini (2023) hebben gebruikt voor een verscheidenheid aan taken, waaronder ultra-high definition videobewerking en het maken van muziek is dit een echte aanrader.

Apple Mac mini (2023) review: Prijs en beschikbaarheid

Nieuwe goedkope prijs

Basismodel begint bij 719 euro

M2 Pro model begint bij 1.569 euro

De Mac mini (2023) had een verrassende aankondiging op 17 januari 2023, en pre-orders gingen in de verkoop zodra het nieuws bekend werd. De komst van de nieuwe Mac mini was niet de enige verrassing, want Apple kondigde ook een nieuwe startprijs aan van 719 euro voor het basismodel.

Deze basisconfiguratie wordt geleverd met een M2-chip (dezelfde als in de MacBook Air (M2, 2022) en MacBook Pro 13-inch (M2, 2022) die vorig jaar op de markt kwamen), wat een stap vooruit is ten opzichte van de M1-chip in het 2020-model, en wordt ook geleverd met 8GB geünificeerd geheugen en een 256GB SSD. Die prijs is ongelooflijk aantrekkelijk, want je krijgt een compacte pc die bijna overal past, en zoals we vorig jaar hebben gezien bij de M2 MacBooks, levert de M2-chip uitstekende prestaties, zelfs als het gaat om werklasten zoals videobewerking en rendering.

Het is veruit de beste mini-pc die je kunt kopen op dit moment, met andere compacte pc's ofwel duurder, zoals de Intel NUC, of lang niet zo krachtig. De Geekom Mini IT11 met Windows komt nog het dichtst in de buurt en hij is iets goedkoper is, maar biedt niet hetzelfde gestroomlijnde design, noch komen zijn quad-core Intel Core i7-1195G7 processor en geïntegreerde graphics in de buurt van de M2 chip.



Het basismodel is al indrukwekkend, maar je kan de RAM tot 24GB verhogen voor een extra prijs van 460 euro. De basisopslag van 256GB kan helemaal geüpgraded worden naar 2TB en daar betaal je dan zo'n 920 euro extra voor.

Je kunt de Mac mini (2023) ook kopen met de nieuwe M2 Pro-chip, die tegelijk met de pc is gelanceerd en in de MacBook Pro 16-inch (2023) en MacBook Pro 14-inch (2023) zit. Dit is een bijzondere ontwikkeling, want het is de eerste keer dat er een professionele chip in de Mac mini wordt ingebouwd, waardoor dit een echte workstation wordt voor creatievelingen en iedereen die extra vermogen in een kleine pc wil, maar de vraagprijs van de Mac Studio te hoog vindt.



De Mac mini met de M2 Pro start vanaf 1.569 euro en dan krijg je een Apple M2 Pro met 10-core GPU, 16-core GPU en 16GB RAM en 512GB opslag. Voor 345 extra krijg je de M2 Pro met 12-core CPU en 19-core GPU en voor 32GB RAM betaal je een extra 460 euro. Als je helemaal gek wilt gaan, kan je ook nog een 8TB SSD-opslag erbij bestellen voor 2.760 euro.

Prijs: 5/5

Apple Mac mini (2023) review: Specs

Apple Mac mini (2023) wordt geleverd in drie configuraties: twee met de M2-chip en één met de M2 Pro-chip. Momenteel zijn er geen Mac mini modellen met de krachtigere M2 Max chip, en er is geen nieuws over de vraag of een dergelijk model later zal verschijnen.

Swipe to scroll horizontally The specs of our Mac mini (2023) review unit Mac mini M2 256GB Mac mini M2 512GB Mac mini M2 Pro Price: 719 euro 949 euro 1.569 euro CPU: Apple M2 (8-core) Apple M2 (8-core) Apple M2 Pro (10-core) Graphics: 10-core GPU 10-core GPU 16-core GPU RAM: 8GB unified memory 8GB unified memory 16GB unified memory Screen: N/A N/A N/A Storage: 256GB SSD 512GB SSD 512GB SSD Ports: 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, 3.5mm headphone jack, 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, 3.5mm headphone jack, 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet 4x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, 3.5mm headphone jack. 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet Wireless: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera: N/A N/A N/A Weight: 1,18kg 1,18kg 1.28kg Dimensions: 3,58 x 19,70 x 19,70 cm 3,58 x 19,70 x 19,70 cm 3,58 x 19,70 x 19,70 cm

Elke optie kan worden geconfigureerd om de chips te veranderen, meer geheugen toe te voegen (tot 24GB bij de M2 en tot 32GB bij de M2 Pro), en de beschikbare opslagruimte te vergroten tot 2TB (8TB voor het M2 Pro-model).

(Image credit: Future)

Apple Mac mini (2023) review: Design

Hetzelfde ontwerp als het vorige model

Klein genoeg voor elk bureau

Meer poorten op de M2 Pro versie

Het ontwerp van de Mac mini (2023) is vrijwel identiek aan dat van de Mac mini uit 2020, en dat is niet verkeerd. Hij blijft klein en onopvallend, met een stevige metalen behuizing en het grote Apple-logo aan de bovenkant.

Het is klein genoeg om bijna overal te plaatsen. Je kunt het achter een monitor verbergen en er een iMac-achtig apparaat van maken. In feite raadt Apple aan dit te doen met zijn Studio Display-scherm.

De M2 Mac mini heeft met 3,58 x 19,70 x 19,70 cm en 1,18 kg dezelfde afmetingen en gewicht (de M2 Pro weegt echter meer, namelijk 1,28 kg) en ondersteunt hoofdtelefoonaansluitingen. Als je echter de achterkant bekijkt, zie je een aantal kleine veranderingen.

(Image credit: Future)

Qua poorten heeft de M2 Mac mini twee Thunderbolt 4-poorten (vier voor de M2 Pro-versie), twee USB-A-poorten en een HDMI-poort. Hij heeft ook een gigabit Ethernet-poort voor internet- en netwerkverbindingen (Wi-Fi 6E is ook ingebouwd). De HDMI-poort van de M2-versie kan 4K en 60Hz weergeven, terwijl het M2 Pro-model tot 8K bij 60Hz of 4K bij 240Hz kan weergeven.

De Mac mini (2023) heeft ook ingebouwde luidsprekers, waardoor je geluidsnotificaties en tekst-naar-spraak mogelijkheden via Siri krijgt zonder dat je luidsprekers hoeft aan te sluiten, wat vooral handig is voor de toegankelijkheid.

Over het geheel genomen blijft het ontwerp vrij ongewijzigd, maar dat is niet erg. Hij doet zijn werk als een compacte pc zo goed dat hij weinig verbeteringen nodig heeft. In tegenstelling tot sommige mini-pc's is de Mac mini niet modulair of upgradebaar, wat jammer blijft, maar als Apple-apparaat is dat waarschijnlijk niet zo verwonderlijk.

Design: 4/5

(Image credit: Future)

Apple Mac mini (2023) review: Prestaties

Grote stap omhoog in prestaties vergeleken met M1

M2 Pro is uitstekend

Blijft stil en koel

Benchmarks Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1.649; Multi-Core: 14.786

Geekbench 5 Single-Core: 1.954; Multi-Core: 15.266

PugentBench Photoshop: 978

Premier Pro: 894

Blender: Monster: 126.88; Junkshop: 73.03; Classroom: 56.62

De Apple Mac mini met M2 is voorzien van hetzelfde 8-core CPU/10-core GPU-silicium dat we in 2022 in de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro 13-inch zagen. Wij vonden de prestaties van de M2 een indrukwekkende sprong ten opzichte van de M1-chip.

We hebben de M2 Pro-model getest, maar we zijn er redelijk zeker van dat de prestaties van de Mac mini (2023) met de M2-chip dicht in de buurt komen van de M2-modellen van de MacBook Air en de 13-inch Pro. Als dat inderdaad het geval is, dan kijk je naar een indrukwekkend veelzijdige mini-pc die voor die prijs gemakkelijk beter presteert dan de concurrentie. Als je teleurgesteld was over de prijsstijging van de MacBook Air (M2, 2022), dan is de Mac mini (2023) een stuk goedkoper. Maar bij die prijs is natuurlijk geen scherm, toetsenbord of muis inbegrepen.

Het M2 Pro-model maakt van de Mac mini eindelijk een pc die het overwegen waard is als je er intensieve creatieve werkzaamheden wilt uitvoeren, en je kunt twee varianten van de M2 Pro krijgen: de 10-core CPU/16-core GPU-versie (met zes prestatie- en vier efficiëntiekernen) en een 12-core CPU/19-core GPU-versie.

Net als bij de review van de MacBook Pro 16-inch (2023) hebben we soortgelijke tests uitgevoerd op de Mac mini, waaronder het bewerken van 8K-filmbestanden en het maken van projecten in Ableton Live 11 met een MIDI-toetsenbord, en net als bij de MacBook presteerde de nieuwe Mac mini uitstekend. Uit benchmarks, zoals Cinebench, waarbij de chip grafisch en rekenkundig zwaar wordt belast, bleek opnieuw hoe goed de nieuwe MacBook Pro 16-inch en Mac mini presteren.

(Image credit: Future)

Apple heeft grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de efficiëntie van de M2 Pro-chip, en hoewel dat bij de MacBook waarschijnlijk belangrijker is, omdat een betere efficiëntie kan leiden tot een langere levensduur van de batterij, is het ook welkom bij de Mac mini. Dankzij zijn compacte formaat blijft de Mac mini werken zonder al te veel warmte te produceren, en dat betekent dat hij ook zijn ventilatoren niet zo vaak hoeft te gebruiken. In deze tijd van steeds hogere energierekeningen zijn de efficiëntieverbeteringen van de M2 en M2 Pro zeker welkom, vooral als je van plan bent de Mac mini langere tijd te gebruiken.

Prestaties: 5/5

Moet je de Mac mini (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Mac mini (2023) Attributes Notes Rating Prijs Een nieuwe lagere prijs voor het basismodel maakt dit nog voordeliger. 5/5 Design Geen nieuw ontwerp, maar dat is prima. 4/5 Prestaties Briljante prestaties voor de prijs, helemaal met de M2 Pro. 5/5

Koop hem als...

Je een compacte pc wilt

Apple heeft het weer voor elkaar: dit is de beste compacte pc die je momenteel kunt kopen, ongeacht voor welk model je gaat.

Je een betaalbare Mac wilt

Voor 719 euro krijg je veel waar voor je geld, en het is de goedkoopste manier om een Mac aan te schaffen.

Je nadacht over de Mac Studio

De Mac Studio is een fantastische compacte PC voor serieuze workloads, maar de Mac mini (2023) uitgerust met de M2 Pro is een zeer overtuigend alternatief voor veel minder geld.

Koop hem niet als...

Je een mobiele apparaat wilt

Hoewel de Mac mini de stijl en prestaties heeft van de meest recente MacBooks, is het geen apparaat dat je overal kunt gebruiken. Het blijft natuurlijk een pc.

Je een upgradebare PC wilt

De Mac mini is niet modulair, en je kunt hem niet openmaken en eraan sleutelen. Als je een mini PC wilt die je in de toekomst kunt upgraden, kijk dan elders.

Je geen fan bent van macOS

Als Apple-product zul je het moeten doen met macOS Ventura. Het is een prima besturingssysteem, maar als je vastbesloten bent om bij Windows of Linux te blijven, is dit niks voor jou.

First reviewed January 2023