M1 Mac mini vs M2 Mac mini: welke Apple mini pc is het beste?

Apple-lanceringen zijn bijna altijd wel interessant, omdat ze vaak een beetje uit het niets komen en vervolgens leuke verrassingen met zich meebrengen. De nieuwe Mac mini met M2- en M2 Pro-processors is net aangekondigd, dus wij gaan deze nieuwe versie hier vergelijken met de versie uit 2020 om te zien welke het beste is.

Kan je het beste upgraden naar de nieuwste mini of nog even bij de oude blijven?

De Mac mini (M1, 2020) blijft een zeer krachtige pc in een compacte en stijlvolle behuizing. Deze Mac kan ook nog steeds de meest veeleisende programma's zonder problemen draaien (en het apparaat blijft dan vrijwel muisstil). Het is dus interessant om te zien of het nieuwere model met de nieuwere processor de toppositie van de M1 Mac Mini kan overnemen.

(Image credit: Apple )

M1 Mac mini vs M2 Mac mini: prijs en beschikbaarheid

De M1 Mac mini werd in 2020 uitgebracht met een startprijs van 799 euro naast de MacBook Air (M1, 2020) en MacBook Pro 13 inch (M1, 2020). Apple's eigen M-reeks van processors werd voor het eerst gebruikt in deze drie apparaten en het werd toen ook meteen duidelijk hoe krachtig Apple's chips zijn vergeleken met de chips van rivalen zoals Intel.

De prijs van 799 euro was goedkoper dan die van de voorganger uit 2018, maar zoals gewoonlijk is de M1 Mac Mini al niet meer te kopen via de website van Apple.

De nieuwe Mac mini (M2, 2023) kan je kopen voor minimaal 719 euro en dat is toch een vrij bijzondere lanceringsprijs voor Apple. Je krijgt namelijk wel twee keer zoveel bandbreedte voor je werkgeheugen, 8K-ondersteuning en genoeg vermogen om er eventueel wat op te kunnen gamen. Dat alles in zo'n kleine verpakking is voor 719 euro geen slechte deal.

Voor een lagere prijs dan bij het vorige model wordt dus eigenlijk je productiviteit verdubbeld op vrijwel elk gebied, waaronder videobewerking, coderen, fotobewerking en nog veel meer. Natuurlijk willen we dit ook in de praktijk gaan testen, maar op papier lijkt de M2 Mac mini het in ieder geval te winnen van de M1-versie.

Vergeet overigens ook niet dat de Mac mini niet met accessoires wordt geleverd, dus een muis, toetsenbord en monitor moet je zelf regelen.

M1 Mac mini vs M2 Mac mini: design

Zoals je misschien al had verwacht, is er qua uiterlijk eigenlijk niets veranderd tussen de M1 en M2 Mac mini's. De recente MacBook Air (M2, 2021) was het laatste model waarvoor het bedrijf het design echt flink heeft aangepast, maar dat vond Apple blijkbaar niet nodig voor de Mac mini.

Misschien is het veranderen van het design van de Mac mini's ook niet zo belangrijk als bij de MacBooks, maar het is wel jammer dat Apple bij dit enigszins saaie design blijft, terwijl ze de nieuwste iMacs juist wel een kleurrijk nieuw design hebben gegeven. De M1 en M2 Mac mini's zien er dus hetzelfde uit en dat is op zich prima, maar gewoon jammer.



In onze review van de M1 Mac mini, gaven we wel toe dat het uiterlijk van de Mac mini niet enorm belangrijk is, omdat hij is ontworpen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen op je bureau. Toch ziet de Mac mini er nog redelijk stijlvol uit met een soort combinatie tussen een retro en een futuristisch design.

We kunnen alleen nog maar uitgaan van de foto's en informatie die Apple op zijn website heeft gezet, maar het ziet ernaar uit dat de apparaten echt precies hetzelfde zijn qua gewicht en diepte. Ook beschikken beide Mac mini's over een koptelefoonpoort (de M2 Mac mini ondersteunt ook koptelefoons met een hoge impedantie). Op het gebied van aansluitingen biedt de M2 Mac mini twee Thunderbolt 4-poorten (vier op de M2 Pro-versie), twee USB-A-poorten en één HDMI-poort.

Qua design is het dus gelijkspel, want je kan moeilijk een winnaar kiezen als ze er precies hetzelfde uitzien.

(Image credit: Apple )

M1 Mac mini vs M2 Mac mini: prestaties

We weten nog niet heel veel over de precieze specificaties van de M2 Mac mini, maar we weten wel wat voor prestaties de M1-versie kon leveren. Aan de hand van wat we ook al weten over de M2-processors, kunnen we wel een inschatting maken van hoe de twee met elkaar vergelijken.

In onze review van de M1 Mac mini waren we onder de indruk van de resultaten van de M1-chip bij onze benchmark-tests en bij alledaags gebruik. Het viel ook vooral op dat deze mini-pc enorm stil bleef tijdens alle tests. Op de M1 mini delen de CPU en GPU het werkgeheugen en dat kan heel handig of heel irritant zijn, afhankelijk van hoe je je Mac gebruikt. Aan de ene kant is de pc razendsnel, omdat deze onbeperkte toegang heeft tot het volledige werkgeheugen. Aan de andere wordt je Mac er niet blij van als je meer dan één veeleisend programma draait en je ook nog werkgeheugen nodig hebt voor grafische processen.

Met de M2-processor krijg je een 8-core CPU en een 10-core GPU. Je kan ook kiezen voor de M2 Pro-chip bij de nieuwe Mac mini (2023) en dan beschik je over een 12-core CPU en een 19-core GPU. Dit is ook de eerste Mac mini met een echt professionele processor. Deze specs zijn dan ook erg indrukwekkend vergeleken met de M1 en zijn 8-core CPU en GPU.

Apple claimt dat de M2 Mac mini flink verbeterde prestaties kan leveren. Zo zou de GPU 35 procent sneller zijn en zou deze ook games zoals No Man’s Sky en Resident Evil: Village kunnen spelen met indrukwekkende framerates (zeker voor een geïntegreerde GPU). Het is wel vreemd dat Apple ineens de gaming-wereld betreedt met deze chips, maar we zullen zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Vergeleken met de vorige generatie zou de M2 in ieder geval moeten zorgen voor 2,8x snellere gameplay in Resident Evil Village en volgens Apple is de M2 Mac mini ook 15x sneller dan de snelste Mac mini met een Intel-processor was.

(Image credit: Apple)

Conclusie

Het is misschien onderhand geen verrassing meer, maar we denken dus dat de M2 Mac mini over het algemeen de duidelijke winnaar is. Het nieuwe model heeft simpelweg een erg goede prijs en lijkt enorm sterke prestaties te gaan leveren, dus het moest eigenlijk wel de winnaar worden.

Natuurlijk is het nog even afwachten tot onze volledige review om te zien of het apparaat het ook waarmaakt in de praktijk tijdens onze tests. Op papier ziet het er in ieder geval al uit alsof de M2 Mac mini een erg populaire, veelzijdige en betaalbare pc gaat worden. Het zou ons dan ook niet verbazen als het een van de beste mini-pc's wordt.

Dat betekent niet dat er echt iets mis is met de M1 Mac mini, maar hij is inmiddels gewoon een beetje verouderd. Hij is natuurlijk inmiddels ook al drie jaar oud en we hebben ook al gezien bij het vergelijken van de MacBook Air (M2, 2022) en de MacBook Air (M1, 2020), dat de M2 gewoon veel betere prestaties levert dan de M1. We verwachten dus hier ook een grote verbetering qua prestaties.