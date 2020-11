De MacBook Pro 13-inch (M1, 2020) heeft de potentie om de meest interessante laptop te zijn die Apple in jaren heeft uitgebracht. De nieuwe M1-chip biedt een uitzonderlijke batterijduur en ook de prestaties zijn indrukwekkend. Het enige jammere is het oude design.

De MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) is de tweede grote opfrisser dit jaar voor Apple’s kleinste MacBook Pro. Hoewel de eerste MacBook Pro van dit jaar slechts kleinere verbeteringen in specificaties zag, belooft deze release revolutionair te zijn.

Dat komt omdat de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020), net als de MacBook Air (M1, 2020) en Mac mini (M1, 2020) niet langer gebruikmaken van de hardware van Intel als het gaat om processoren. Zoals aangekondigd op het One More Thing-event op 10 november, gebruikt Apple voortaan een eigen ontworpen 5nm M1-chip.

Het bedrijf belooft dat deze nieuwe chip ervoor moet zorgen dat de nieuwe MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) beter presteert en een langere batterijduur heeft dan de Intel-voorgangers.

Apple beweert dat de nieuwe MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) 's werelds meest compact pro-laptop is. Deze zou tot drie keer sneller moeten zijn dan Windows-laptops in zijn klasse en 2,8 keer sneller dan de vorige generatie MacBook Pro. Dit klinkt veelbelovend, maar maakt de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) deze beloftes ook waar?

In deze hands-on review bekijken we op Apple's claims kloppen. Dit is ons vroege oordeel over de laptop. Onze volledige review, met een diepgaandere analyse over de prestaties, volgt snel.

Bekijk ook onze hands-on review van de MacBook Air (M1, 2020)

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De prijzen voor de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) beginnen bij €1449. Daarvoor krijg je 256GB SSD-opslag en 8GB RAM-geheugen. Het 2TB model met 16GB RAM-geheugen kost €2599. We zien dus niet de prijsverlaging waar we op hoopten, nu Apple zijn eigen M1-chip is gaan gebruiken. De MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) beschikt daarnaast over een 8-core CPU en 8-core GPU.

De nieuwe MacBook Air (M1, 2020) is beschikbaar met dezelfde M1-chip. Met 8GB RAM-geheugen en 512GB opslag kost deze €1359. Normaal gesproken zouden we de MacBook Pro niet met de MacBook Air willen vergelijken. Maar als je kijkt naar hoe dicht de specificaties bij elkaar liggen, zouden sommigen misschien eerder voor de Air willen gaan. Zeker aangezien deze meer opslagcapaciteit biedt voor iets minder geld.

Waar de MacBook Air (M1, 2020) geen ventilatoren meer heeft, beschikt de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) hier nog wel over. Dit betekent dat de nieuwe MacBook Air wat meer gelimiteerd is aan hoe lang het intensieve taken aankan, voordat de prestaties verminderen door oververhitting. Er zijn namelijk geen ventilatoren om te koelen.

Als je op zoek bent naar een machine die urenlang aan het werk moet, bijvoorbeeld om beelden te renderen, dan is de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) het beetje extra meer dan waard.

(Image credit: Future)

Design

De MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) is een van de meest opwindende releases van Apple sinds tijden. Dat is te danken aan de nieuwe M1-architectuur. Toch zou je dit niet direct zeggen als je de laptop uit de doos haalt.

Dat komt omdat de afmetingen van 1.56 x 30.41 x 21.24 cm en het gewicht van 1.4 kg nog steeds redelijk gelijk zijn aan het vorige model. De nieuwe MacBook Pro lijkt en voelt hetzelfde als de vorige 13 inch modellen. Je krijgt dus geen compleet nieuwe look bij de radicale verandering in hardware.

We vinden dit een gemiste kans van Apple. Hoe revolutionair de verandering naar de M1-chip ook is - samen met macOS Big Sur - hadden we graag een gedurfde stap gezien door Apple als het gaat om het uiterlijk van de MacBook Pro.

Apple zou waarschijnlijk betogen dat het ontwerp van de MacBook Pro 13 inch volgens fans perfect is. Dan zou er ook geen reden zijn om deze te veranderen. Daar valt zeker wat voor te zeggen. Het is nog steeds een goed uitziende laptop en is nog altijd indrukwekkend dun en licht. Waar Apple's concurrenten als Dell en HP innovatieve dingen doen met het ontwerp van laptops, zoals superdunne randen of 2-in-1-ontwerpen, begint de nieuwe MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) toch wel wat gedateerd te voelen.

(Image credit: Future)

Voor een geruime tijd vinden mensen dat Apple de Mac en MacBook verwaarloost in het voordeel van de iPhone. Je kunt je ook niet voorstellen dat Apple bij hetzelfde iPhone-ontwerp blijft sinds 2016. Maar dat is wel wat het heeft gedaan met de MacBook Pro 13 inch, op wat kleine aanpassingen na.

Aan de andere kant zorgen de revolutionaire M1-chip en de verbeteringen door macOS Big Sur ervoor dat het erop lijkt dat Apple weer enthousiast is over haar MacBooks.

Zoals we eerder al zeiden, het design van de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) is niet slecht, maar niets nieuws. Deze herkenbaarheid komt terug als je de laptop opent. De TouchBar is weer terug. Mocht je het nog niet kennen: het is een dun aanraakscherm aan de bovenkant van het toetsenbord. Deze toont knoppen en snelkoppelingen op basis van de app of tool die je op dat moment gebruikt.

(Image credit: Future)

Toen de TouchBar vier jaar geleden voor het eerst verscheen, waren er veel verschillende meningen over de bruikbaarheid ervan. Naarmate meer third-party apps gebruik maakten van de functionaliteit van de TouchBar zagen wij dat deze steeds handiger werd. Het is goed om te zien dat deze functie terugkeert. Het toont dat Apple’s keuze van de M1-chip en macOS Big Sur er niet voor hebben gezorgd dat deze functie moest verdwijnen. De escape-knop aan de linkerkant is weer een aparte knop. Eerst was het toegevoegd aan de TouchBar, iets wat veel gebruikers van de knop (zoals ontwikkelaars) niet prettig vonden.

Het toetsenbord is hetzelfde Magic Keyboard als we kennen van de MacBook Pro 13 inch die eerder dit jaar verscheen. Op dat moment was dit een geweldige verandering, aangezien het controversiële Butterfly-toetsenbord plaats maakte. Deze had vaak problemen met de betrouwbaarheid ervan. Het is fijn dat het Magic Keyboard terugkeert op de nieuwe MacBook Pro 13 inch. Het voelt opnieuw goed om op te typen.

Het scherm is nog steeds onveranderd. Het heeft een Retina-resolutie van 2560 x 1600. Dit resulteert in scherpe beelden, maar Apple wordt hier overtroffen door rivalen als HP en Dell, die beiden hogere resoluties uit de schermen van hun 13 inch laptops halen.

Nog altijd is het scherm van de Apple MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) helder en levendig. Deze maakt ook gebruik van de P3 brede kleurengamma die uitstekende kleuren reproduceert. Dit is geweldig voor fotografen en video-editors die gebruik willen maken van levensechte kleuren. Het is belangrijk om te weten dat de nieuwe MacBook Air (M1, 2020) ook met deze P3-ondersteuning komt. Hierdoor is deze goedkopere MacBook Air een rendabel alternatief voor creatieveling met een strict budget. Ook ontneemt het de MacBook Pro van een belangrijk verkoopargument.

(Image credit: Future)

Prestaties

Gedurende onze tijd met de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) zijn we tot nu toe erg onder de indruk van de prestaties ervan. Apple beweert dat de processor 2,8 keer sneller is bij het maken van Xcode-projecten, twee keer zo snelle vectorprestaties biedt in Affinity Photo, 5,9 keer snellere 3D-rendering heeft in Final Cut Pro en 2,9 keer de prestaties biedt in Shadow of the Tomb Raider dankzij de grafische kaart.

Deze beweringen moeten we nog steeds met een grote dosering zout nemen. Apple is namelijk redelijk vaag over enkele van deze tests. Als het aankomt om grafische prestaties dan vergelijkt het bedrijf deze met een oudere 8ste generatie Intel-processor met geïntegreerde graphics.

In onze volledige review zullen we dieper ingaan op de prestaties. We hebben zowel native M1-apps als oudere apps die voor Intel MacBooks ontworpen zijn gebruikt. Deze werkten allemaal erg goed. In onze MacBook Air (M1, 2020) review spreken we over het feit dat Apple is overgestapt naar een ARM-chip, maar dat je via de Rosetta-tool oudere apps kunt gebruiken zonder grote problemen. Microsoft heeft een versie van Windows 10 die op ARM-laptops draait, zoals de Surface Pro X. Deze kan echter enkel apps aan vanuit de Microsoft Store die voor de ARM-architectuur zijn gebouwd. Dit betekent dat veel populaire apps niet werken op een Windows 10 ARM-systeem.

Het feit dat Apple ervoor zorgt dat vrijwel alle oudere Mac-apps werken op de M1 MacBook Pro geldt ook voor duizenden iOS-apps. Dit toont alleen maar dat Microsoft nog flink aan de slag mag als het gaat om Windows 10 op ARM-systemen.

Apple beweert dat de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) de "langste batterijduur in een Mac ooit heeft". Het belooft 17 uur aan draadloos surfen op het web en tot 20 uur aan het afspelen van video. Dat is maar liefst 10 uur meer dan het vorige model.

Dit zijn opnieuw grote beweringen van Apple, vooral vanwege het gegeven dat de MacBook Pro 13 inch voor intensievere taken gebruikt zal worden dan slechts internetten en het kijken van video's. Over het algemeen komen claims van Apple over de batterijduur vaak goed overeen. We zullen de batterijduur goed onder de loep nemen in onze volledige review. Tot nu toe hebben we de MacBook nog niet één keer hoeven op te laden, dat is erg indrukwekkend gezien de kracht die de laptop biedt.

(Image credit: Future)

Vroeg oordeel

De MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) is een van de meest opwindende revisies in de MacBook Pro-reeks sinds het 16 inch model van vorig jaar. Hoewel de revolutie daar vooral in een groter scherm, betere speakers en een nieuw toetsenbord zat, gaat het bij de MacBook Pro 13 inch (M1, 2020) allemaal om wat er aan de binnenkant zit.

De M1-chip zou de prestaties en batterijduur inderdaad drastisch te kunnen verbeteren. En dat terwijl het ook bestaande Mac-apps en iOS-apps kan draaien. Als Apple zijn beloftes weet waar te maken, zal dit een echte gamechanger kunnen zijn als het gaat om een 13 inch laptop voor productiviteit.

Als je houdt van de look en feel van de MacBook Pro 13 inch, dan zal je ook van deze nieuwe versie genieten. Toch hoopten we dat Apple iets avontuurlijk was geweest met het design.