Microsoft Surface Pro X review

De Microsoft Surface Pro X is een zeer welkome toevoeging aan de Surface-reeks. Waar de Surface Pro 7 duidelijk vasthield aan het bekende recept, brengt de Surface Pro X echte innovatie. Zo is hij uitgerust met de eerste processor van Microsoft zelf waarvoor is samengewerkt met Qualcomm. Deze Surface is duidelijk gericht op productiviteit waar je ook bent.

In de praktijk komt de Surface Pro X er minder goed van af. De integratie van de Surface Pen in de Type Cover en de dunne schermranden maken hem een genot om te gebruiken, maar De SQ1-processor is zowel minder sterk als minder zuinig dan de Intel-processoren in de andere Surface-tablets. Voeg hier het hoge prijskaartje aan toe en je krijgt een hybride laptop die nog maar moeilijk aan te raden is.

Alle Surface Pro X configuraties bevatten de Microsoft SQ1-processor. (Image credit: Future)

Spec Sheet Dit is de Surface Pro X configuratie die wij getest hebben: CPU: 3.0GHz Microsoft SQ1 (gebaseerd op Qualcomm Snapdragon 8cx; octa-core)

Graphics: Qualcomm Adreno 680 GPU

RAM: 8GB LPDDR4x (2,133MHz)

Display: 13-inch 2.880 x 1.920 (267 ppi) PixelSense display (3:2; 450 nits)

Opslag: 256GB SSD

Aansluitingen: 2 x USB-C 3.1; Surface Connect-poor; nano SIM slot

Connectiviteit: Wi-Fi 5 (802.11ac); Bluetooth 5.0; Snapdragon X24 LTE modem

Camera's: 5.0MP webcam (1080p video; Windows Hello); 10.0MP camera achteraan (1080p/4K video; autofocus)

Gewicht: 774g

Afmetingen: 287x 208 x 7,3 mm

Prijs en beschikbaarheid

Een trend die de Surface Pro X wel verderzet zijn de torenhoge prijzen van de Surface-reeks.

Er zijn vier configuraties mogelijk, wat aanzienlijk minder is dan bij vorige Surface-reeksen. De reden hiervoor is dat alle modellen uitgerust zijn met de SQ1-processor. Je kan hier dus niet kiezen uit de 10e generatie Intel Core-processoren.

De goedkoopste configuratie bevat 8GB RAM, 128GB SSD-opslag en kost meteen al 1.149 euro. Voor 8GB RAM en 256GB opslag betaal je 1.449 euro, voor 16GB RAM en 256GB opslag betaal je 1.649 euro en tot slot betaal je 1.990 euro voor 16GB RAM en 512GB opslag. Hou er wel rekening mee dat die alleen de prijs van het toestel zelf is en niet van de Type Cover en Surface Pen.

Wil je de Type Cover met de Surface Pen dan betaal je daarvoor nog eens 294,99 euro. Je kan ook een Type Cover zonder Surface Pen aanschaffen voor 144,99 euro.

Als we dit even optellen, dan kom je uit op een prijs van maar liefst 1398,99 euro voor het goedkoopste, volledige pakket.

Tekenen gaat nu nog makkelijk met de Surface Pen die in de Type Cover zit (Image credit: Future)
Het design blijft vertrouwd. Vooral de dunnere schermranden vallen op. (Image credit: Future)
De Type Cover is vernieuwd en bevat nu een oplaadvakje voor de (eveneens vernieuwde) Surface Pen (Image credit: Future)
De stylus wordt met een magneet op zijn plaats geklikt (Image credit: Future)
Opladen gebeurt nog steeds via de Surface Connect-aansluiting (Image credit: Future)
Daarnaast krijg je nog twee USB-C-poorten, jammer genoeg zonder Thunderbolt. (Image credit: Future)
Het 13-inch PixelSense touchscreen met een resolutie van 2.880 x 1.920 is een streling voor het oog. (Image credit: Future)
De Surface Pen hecht zich ook magnetisch vast aan de rest van de Type Cover. (Image credit: Future)
De feedback op toetsen is verder verbeterd. (Image credit: Future)
De Surface Pro X voelt dunner, lichter en meer premium aan dan zijn voorgangers. (Image credit: Future)

Design en display

Microsoft heeft het design van de Surface Pro X meer up-to-date gemaakt. Het geheel is niet alleen lichter en dunner dan ooit, maar heeft ook een groter display. Microsoft heeft hier hetzelfde gedaan als Apple met de 16-inch MacBook Pro, namelijk de schermranden kleiner gemaakt. De Surface Pro X past dus makkelijk in elke rugzak en je zal bijna vergeten dat hij erin zit door zijn compacte vormfactor.

Wat betreft de aansluitingen blijven we achter met enorm gemengde gevoelens. De Surface Pro X heeft namelijk twee USB-C-poorten en de Surface Connect-poort voor de oplader. Traditionele USB-A-poorten zijn hier niet aanwezig, waardoor je mogelijk in de problemen komt als je oudere accessoires zou willen gebruiken die bijvoorbeeld werken met een USB-connector. Je kan wel twee 4K-displays aansluiten op de USB-C-poorten, maar Thunderbolt ondersteunen ze jammer genoeg niet en het was nog fijner geweest als een van de twee dienst kon doen als oplaadpoort. Als je trouwens een koptelefoon zou willen aansluiten, dan moeten we je ook teleurstellen aangezien er geen 3,5mm-audiopoort meer aanwezig is.

De Type Cover is zoals gewoonlijk wel enorm comfortabel. Ondanks dat hij enorm plat is, geven de toetsen toch genoeg feedback. De Surface Slim Pen kan je hier ook draadloos opladen in het opbergvakje in de Type Cover. Microsoft geeft aan dat de Surface Slim Pen een batterijduur van vijftien uur heeft en hoewel we de stylus nooit voor de volle vijftien uur aan een stuk gebruikt hebben, is de batterij nooit leeg geraakt.

De nieuwe Surface Slim Pen is, zoals je misschien al doorhad, iets dunner en platter dan zijn voorganger. Hij is wel nog steeds even aangenaam in gebruik en bevat alle functies. Zo is er drukgevoelheid en palm rejection aanwezig zodat je probleemloos de kleinste details kan tekenen. Je kan ook instellen welke acties je aan de fysieke knoppen koppelt om hem optimaal te benutten.

(Image credit: Future)

Het display van de Surface Pro X is een van de beste displays die we tot nu toe hebben gezien. De resolutie van 2.880 x 1.920 pixels is misschien een beetje te veel van het goede voor een 13-inch display, maar het ziet er prachtig uit. Alles wordt haarscherp weergegeven en Windows HD-color zorgt ervoor dat de kleuren werkelijk van het scherm spatten. Met een helderheid van 450 nits kan je bovendien zelfs bij felle zon nog zien wat je aan het doen bent.

Een bijkomend nadeel van het PixelSense-display is dat het niet anti-reflecterend is. Afhankelijk van de lichtinval kan er soms een zonnestraal in je gezicht komen en word je mogelijk geconfronteerd met je eigen reflectie bij zwarte achtergronden.

Hoewel er geen speakergrille te zien is op de behuizing is het geluid dat uit de Surface Pro X komt verrassend luid en helder. We hadden geen last van metaalachtige klanken bij hoge tonen en over het algemeen klonk alles mooi gebalanceerd.

Prestaties

Microsoft heeft niet alleen enkele compromissen moeten maken bij de aansluitingen om de Surface Pro X zodanig dun en licht te maken. Ook bij de prestaties merken we op dat hij moet onderdoen tegenover de Surface Pro 7. En hoewel de Microsoft SQ1-processor energiezuiger zou moeten zijn, doen de Intel-processoren het hier toch beter. Je offert dus heel wat pure prestaties op voor deze compacte hybride laptop.

Voor simpele dagelijkse taken zoals e-mails schrijven, surfen op het web en series kijken is de Surface Pro X prima. Voor een laptop van deze prijsklasse verwacht je weliswaar iets meer, maar dat krijg je niet. Voor grafisch werk moet je niet rekenen op deze processor. Simpele fotobewerkingen zijn nog niet doenbaar, maar verwacht niet dat je volledige affiches kan maken in Photoshop of video's kan bewerken. Toen we probeerden Hearthstone op te starten liep de Surface Pro X zelfs keer op keer vast, dus zelfs lichte games zijn geen fantastisch idee.

De batterijduur is nog steeds lang, maar niet spectaculair. (Image credit: Future)

Batterijduur

Microsoft belooft je gemiddeld dertien uur gebruikstijd op de Surface Pro X. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de SQ1-chipset. Zoals gewoonlijk blijkt dit in de praktijk niet helemaal waar te zijn.

Op een gemiddelde werkdag (met een tweede display aangesloten) haalden we ongeveer acht uur uit de batterij, wat overeenkomt met de hele werkdag. Hiermee doet hij het beter dan de Surface Pro 7 van dit jaar, maar minder goed dan de Surface Pro 6 van vorig jaar, die de onbetwiste batterijkoning van de Surface Pro's blijft.

Hoewel de Surface Pro X niet de beste batterijduur ooit heeft, blijft het huidige resultaat heel verdienstelijk. De resolutie van dit display is namelijk hoger dan bij zijn voorgangers, dus het is indrukwekkend dat Microsoft hier alsnog deze batterijduur heeft weten te verwezenlijken.

(Image credit: Future)

Software en functies

Zoals gewoonlijk is de Surface Pro X uitgerust met een schone versie van Windows zonder toegevoegde programma's. Een minpunt is dat je niet meer alle mogelijke programma's kan uitvoeren door de nieuwe structuur waarop deze chipset is gebouwd. Een nieuwe toevoeging is Windows Hello-gezichtsherkenning om sneller in te loggen. Van zodra je de Type Cover openklapt, start de gezichtsherkenning al zodat je meteen verder kan werken. Het is slechts een kleine toevoeging, maar het zorgt wel voor een voelbaar vlottere gebruikservaring.

Tot slot onderscheidt deze Surface zich van de rest door zijn LTE-verbinding. Je kan namelijk een nanoSIM invoegen zodat je eender waar via draadloos internet kan werken. Dit kost weliswaar wat meer, maar als je vaak onderweg bent dan hoef je op deze manier niet voortdurend een hotspot te maken met je smartphone.

(Image credit: Future)

Eindoordeel

Aan de ene kant zijn we blij dat Microsoft eindelijk een echt nieuw design heeft getoond met de Surface Pro X. De dunnere schermranden en geïntegreerde Surface Slim Pen zorgen voor een heel aangename gebruikservaring. Door LTE-connectiviteit toe te voegen is deze hybride laptop ook ideaal voor mensen die vaak onderweg zijn en toch productief willen zijn.

Aan de andere kant stellen de pure prestaties erg teleur voor een hybride laptop op dit prijspunt. Voor de goedkoopste configuratie met Surface Slim Pen en Type Cover ben je al bijna 1.400 euro kwijt en voor dat geld kan je toestellen vinden die twee keer sneller zijn. Als je de Surface Pro X overweegt, dan moet je jezelf vooral de vraag stellen of je bereid bent om pure prestaties op te offeren voor deze compacte vormfactor.