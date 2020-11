macOS 11 Big Sur: releasedatum, naam en features

Apple heeft op haar keynote van 10 november meer informatie gedeeld over macOS Big Sur, de nieuwe versie van macOS. Na maanden van wachten kunnen consumenten de volledige versie van macOS 11 vanaf donderdag 12 november downloaden.

De nieuwe softwareversie van macOS komt zoals gezegd niet uit de lucht vallen. De software werd voor het eerst officieel getoond tijdens WWDC 2020. Er worden enkele grote en interessante verbeteringen doorgevoerd. Waar zijn voorganger, macOS Catalina, enkel kleine verbeteringen kende ten opzichte van macOS Mojave, is macOS 11 Big Sur degene die met de grootste veranderingen sinds jaren moet komen.

De belangrijkste verandering is de migratie naar de door Apple ontworpen Silicon-chip. Dit staat al jaren op de planning. Samen met macOS Catalyst brengt dit eindelijk ondersteuning voor elke iOS- en iPad-app voor op het Mac-besturingssysteem. Apple belooft ook dat de nieuwe chip betere efficiënte en prestaties levert.

Volgens Craig Federighi, de senior VP van Apple Software Engineering, is macOS Big Sur erop gebouwd om te profiteren van alle voordelen die de nieuwe M1-chip brengt. Dankzij deze nieuwe chip kunnen gebruikers van de nieuwe Macs iPhone- en iPad-applicaties direct op hun Mac draaien.

Daarnaast komt macOS 11 Big Sur met een flink vernieuwd design voor native macOS-applicaties - bovenop het leveren van enkele stabiliteitsverbeteringen. Apple geeft apps als Berichten, Mail, Foto's, Agenda en zelfs Zoek Mijn eindelijk een fris, veel compacter en gestroomlijnder ontwerp. Dat komt nog eens bovenop de coole nieuwe functies die meer in lijn liggen met de functies van het nieuwe iOS 14 en iPadOS 14, waarbij de macOS Big Sur widgets biedt. Dit zou je hele Apple ervaring extra harmonieus en uniform moeten maken.

Aangezien macOS 11 Big Sur de grootste macOS-release in jaren is, is er veel om over te praten. Hieronder verdiepen we ons in de belangrijkste updates, veranderingen en nieuwe functies. Zo kun je zelf bepalen of het een goed moment is om je macOS te upgraden of niet.

Tot de kern

macOS 11 Big Sur releasedatum

Terwijl macOS Big Sur werd onthuld op WWDC 2020, moesten we wachten tot het nieuwe MacBook-evenement in november om de definitieve releasedatum te weten te komen: 12 november.

Zoals gebruikelijk zal dit een gratis update zijn voor iedereen met een compatibel systeem. Als je niet zeker weet of je Mac of MacBook compatibel is, bekijk dan de systeemeisen hieronder.

macOS 11 Big Sur systeemeisen

Wil je macOS 11 downloaden en installeren? Dan moet je natuurlijk eerst weten of jouw Mac in aanmerking komt. Helaas zijn de systeemvereisten voor de nieuwe macOS-versie verzwaard ten opzichte van zijn voorganger. Hieronder hebben we alle Mac-apparaten verzameld die macOS Big Sur ondersteunen.

12-inch MacBook (2015 en nieuwer)

MacBook Air (2013 en nieuwer)

MacBook Pro (Eind 2013 en nieuwer)

Mac mini (2014 en nieuwer)

iMac (2014 en nieuwer)

iMac Pro (alle modellen)

Mac Pro (2013 en nieuwer)

macOS 11 Big Sur naam

Deze keer heeft Apple Big Sur gekozen als symbool voor deze release van macOS. Net als het kustgebied in Noord-Californië zou deze nieuwe macOS "ongeëvenaarde niveaus van kracht en schoonheid" moeten leveren.

macOS 11 Big Sur features

Safari

Safari is al jaren een sterkhouder van macOS, maar lang niet altijd zo goed gewaardeerd. Enkele nieuwe verbeteringen zorgen in Big Sur nu voor een nog snellere browser. Volgens Apple is Safari nu 50% sneller dan Chrome. Daarnaast zijn er nog diverse verbeteringen toegepast op het gebied van privacy. Verder is het batterijverbruik van de applicatie gedaald.

Deze nieuwe versie van Safari brengt verder een groot aantal nieuwe functies op tafel, waaronder Intelligent Tracking, waarmee je op elke website die je bezoekt een privacyrapport krijgt, Save Passwords om je wachtwoorden bij te houden en ervoor te zorgen dat ze niet zijn gecompromitteerd, Extensions ondersteunt nu WebExtensions API en een nieuwe Extensions-categorie in de App Store, en zijn er native vertalingsmogelijkheden.

Een leuke bijkomstigheid is dat de startpagina nu extreem aanpasbaar is. Je kunt onder meer de achtergrondafbeelding wijzigen en secties toevoegen/bewerken.

Verbeteringen Berichten

Berichten op macOS hinkt al een tijdje achter de iOS-versie aan (en nog steeds een beetje), maar met Big Sur kun je nu Gepinde Berichten, Memoji en verbeteringen aan Groepen verwachten die ook in iOS 14 zitten. Verder mag je rekenen op een sterkere zoekfunctie, een vernieuwde fotokiezer en nieuwe special effects voor berichten.

Verbeteringen AirPods

Naast de ondersteuning voor het toffe Ruimtelijke Audio van de AirPods Pro, komen er ook grote verbeteringen voor AirPods op macOS aan. In plaats van te knommelen met je Bluetooth-instellingen wanneer je jouw AirPods wil gebruiken op je Mac, verbinden de oortjes automatisch met je Mac zodra je ze gebruikt. AirPods kunnen nu ook naadloos wisselen tussen toestellen, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.

Zijbalk in Mail en Foto's

Apple Mail en Foto's zien er al een tijdje gedateerd uit, maar Apple heeft de nodige vernieuwingen doorgevoerd. De meest in het oog springende is zonder meer de nieuwe zijbalk in Mail en Foto's. De Foto's-app is nu in dezelfde stijl opgemaakt als de iOS 14-versie, inclusief de bijbehorende functies.

Bedieningspaneel Mac

Een van de beste eigenschappen aan iOS is het ontzettend handige Bedieningspaneel, waar je met één blik alle belangrijke instellingen opgesteld ziet staan. macOS Big Sur brengt die functionaliteit nu naar de Mac, en het is makkelijk beschikbaar in de Menubalk. Scheelt je weer een hoop zoekwerk.

Widgets in de notificatie-app

Net als iOS 14 krijgt macOS 11 Big Sur widgets in het notificatiemenu, waardoor het makkelijker wordt om belangrijke informatie in één oogopslag te zien. Dit alles zit verpakt in een gemakkelijk te lezen interface. met gemakkelijk te lezen interfaces. Deze widgets kunnen worden aangepast aan je persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Mac Catalyst

Een van de grootste nieuwe functies van macOS Mojave was dat het enkele grote iOS-apps naar de Mac bracht. Dankzij Mac Catalyst, nieuwe API's en tools kunnen app-ontwikkelaars nu nog meer iOS-apps overzetten naar het Mac-besturingssysteem. Via deze tools krijg je functies als aanpasbare vensters en toetsenbordopties, waardoor ze meer aan moeten voelen als Mac-apps dan iPhone-apps.

Mac op ARM

Na talloze geruchten is het nu eindelijk zover: Apple heeft eindelijk aangekondigd dat Macs overstappen naar door Apple ontwikkelde chips, vergelijkbaar met wat we gezien hebben bij andere apparaten van de technologiefabrikant

Het is echter nog niet de doodsteek voor Intel. Tim Cook zei tijdens de WWDC keynote dat er nog diverse Intel-gebaseerde apparaten in de maak zijn bij Apple, en dat de gigant uit Cupertino 'zeer enthousiast' over deze producten is.

Hoe dan ook is is de overstap naar een eigen chip de grootste verandering in jaren voor Macs. Het stelt gebruikers voor het eerst ooit in staat om alle iPhone- en iPad-apps native te draaien op Macs. Dankzij Mac Catalyst en Rosetta 2, die de broncode van alle Mac Apps vertalen, zal elke Mac App werken op de op ARM-gebaseerde Macs die eind 2020 komen. Vooralsnog gaat het om de nieuwe MacBook Pro 13 inch (2020) en MacBook Air (2020) die gebruikmaken van de gloednieuwe technologie.