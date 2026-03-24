Apple's WWDC-event begint dit jaar op 8 juni en introduceert hopelijk eindelijk upgrades voor Siri

Apple heeft officieel zijn keynote voor WWDC 2026 aangekondigd en deze zal plaatsvinden op 8 juni. We verwachten tijdens het evenement allerlei updates voor de verschillende platformen van het bedrijf en dus een blik op de toekomst van de iPhone, iPad, Macs, Apple Watch, Apple TV... en zelfs de Vision Pro.

Veel mensen zullen ook benieuwd zijn naar upgrades voor Apple Intelligence, en dan specifiek voor Siri, want het bedrijf belooft inmiddels al langer dat zijn AI verbeterd zal worden.

Dat de techgigant zich zal focussen op AI, werd ook al duidelijk door een specifieke zin uit het persbericht waarmee het event werd aangekondigd: "WWDC26 zal ongelofelijke updates voor Apple-platforms in de spotlight zetten, waaronder AI-verbeteringen en spannende nieuwe software en tools voor ontwikkelaars."

Het is waarschijnlijk geen ongeluk dat AI hier wordt genoemd in een zin waar verder niets wordt gezegd over iOS. Tot nu toe weten we nog niet veel over het event, los van het feit dat de keynote dus op 8 juni zal plaatsvinden. Een groot gedeelte van de conferentie zal echter bestaan uit zo'n 100 online videosessies. Er is echter ook wel een fysiek element op de dag van de keynote, waarbij ontwikkelaars kunnen deelnemen aan "speciale labs en activiteiten".

Toch ligt de focus voornamelijk op de keynote die mogelijk zo'n twee uur zal duren. Hopelijk zal die presentatie eindelijk verduidelijken hoe Gemini verwerkt wordt in Siri, of in ieder geval welke modellen van Gemini gebruikt worden om Apple Intelligence en Siri te verbeteren.

Aangezien Apple Intelligence en Siri beschikbaar zijn binnen iOS, macOS, iPadOS en visionOS, zou deze update een grote invloed kunnen hebben op het hele ecosysteem.

WWDC is meestal niet een event waar Apple officieel nieuwe hardware lanceert. Het event staat meer in het teken van aankomende updates voor alle platformen en het aankondigen van een planning voor bètasoftware voor ontwikkelaars en voor het publiek. De keynote zou ons wel een idee kunnen geven van wanneer we eindelijk aan de slag kunnen met een slimmere versie van Siri (als de focus inderdaad daarop ligt).

Net als in voorgaande jaren verwachten we dat Apple's CEO, Tim Cook, ook kort op het podium zal stappen om de videopresentatie te introduceren. Misschien zal hij ook wel even stilstaan bij de 50ste verjaardag van het bedrijf, maar vervolgens zal Apple naar verwachting even stilstaan bij alle platformen:

iOS 27

iPadOS 27

macOS 27 (Redwood?)

watchOS 27

tvOS 27

visionOS 27

Elk platform zal even aan de beurt komen. We krijgen waarschijnlijk onder andere meer te horen over nieuwe development kits (zoals HomeKit, StoreKit, AppKit, etc.), maar het grootste gedeelte van de dag zou mogelijk dus in het teken kunnen staan van Apple Intelligence en Siri.

Apple zal inmiddels zelf ook wel weten dat het echt een goede indruk moet maken met de verbeterde versie van Siri, maar dat we ook overtuigd moeten worden dat wat we te zien krijgen in de video's ook echt in de praktijk zo zal werken. Het bedrijf beloofde namelijk al bijna twee haar geleden een versie van Siri die (met jouw toestemming) alles over je zou kunnen leren aan de hand van de data op je telefoon en ook alles wat je doet op je telefoon zou kunnen zien, om zo een meer proactieve en behulpzame assistent te worden.

Die belofte is Apple nog niet nagekomen en op dit moment lopen Apple's AI-features toch wel echt flink achter op die van Google, OpenAI en Anthropic. Nu heeft Apple echter een belangrijke deal met Google gesloten, waardoor het Gemini Foundation-modellen kan gebruiken om de intelligentie van Siri te verhogen.

Veel mensen dachten dat deze veranderingen voor Siri al vrij snel zouden verschijnen, maar aangezien WWDC nu steeds dichterbij komt, is het ook wel logisch als Apple gewoon nog iets meer dan twee maanden wacht om de verbeteringen tijdens dat event te presenteren.

Wat kunnen we verder nog verwachten op 8 juni? Nou, waarschijnlijk in ieder geval heel veel details over iOS 27, die ons misschien ook al een idee kunnen geven van hoe de iPhone 18(-serie) eruit zal zien.

Misschien worden er ook wat aanpassingen voor 'Liquid Glass' aangekondigd (de interface-stijl die nogal verdeelde reacties heeft opgewekt). iPadOS en macOS kunnen mogelijk ook nog dichter bij elkaar komen en iPads zouden dan ook wat meer desktopmogelijkheden kunnen krijgen.

Verder hebben sommige bronnen ook een MacBook met touchscreen voorspeld, maar daar zouden we niet op rekenen. Er bestaat natuurlijk wel een kans dat er nieuwe hardware wordt geteased. Zo was Vision Pro een grote verrassing tijdens WWDC 2023. Misschien is WWDC 2026 ook weer het moment voor een grote visionOS-update die eventueel kan verschijnen naast een goedkopere, lichtgewicht Vision Pro Lite of iets dergelijks.

Als er inderdaad nieuwe hardware te zien zal zijn, is de kans misschien echter groter dat we een eerste blik op de iPhone Fold krijgen. Dat zou logisch kunnen zijn als iOS 27 daarvoor ook speciale features introduceert die het flexibele display benutten.

Er bestaat echter ook een grote kans dat er helemaal geen nieuwe hardware aanwezig zal zijn en dat de focus gewoon op software-updates zal liggen. Wat er ook gebeurt, wij zullen je tegen die tijd op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen.