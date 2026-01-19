Apple's MacBook Pro met OLED-touchscreen komt misschien eerder

Al langere tijd doen geruchten de ronde dat Apple zijn MacBook Pro-serie in de nabije toekomst van OLED-displays gaat voorzien, en nu lijkt het erop dat die geüpgradede modellen eerder kunnen verschijnen dan we tot nu toe dachten.

Volgens de bekende tipgever Yeux1122 (via 9to5Mac) is Samsung inmiddels begonnen met de massaproductie van zijn nieuwste OLED-panelen. Naar verluidt zijn Apple’s OLED-MacBook Pro’s de eerste apparaten die hiervan gaan profiteren.

Deze panelen zouden eigenlijk pas in het tweede kwartaal van 2026 (april, mei of juni) in massaproductie gaan, waardoor het aannemelijk is dat de laptops zelf later dit jaar al eerder dan verwacht kunnen verschijnen.

Eerdere voorspellingen wezen op een lancering tegen het einde van 2026, maar als de planning naar voren kan worden geschoven, is er mogelijk ruimte voor een onthulling rond september of oktober. Voorlopig blijft dit echter grotendeels speculatie.

Met touchscreen

Het nieuwe scherm heeft mogelijk bepaalde kenmerken gemeen met dat van de M5 iPad Pro. (Image credit: Apple)

OLED-technologie biedt in theorie een betere kijkervaring dan de LCD-schermen die momenteel in MacBooks worden gebruikt met diepere zwartwaarden en een uitstekend contrast en er is nog een voordeel: deze panelen zijn ook geschikt voor touchbediening.

Of een MacBook met touchscreen iets is waar je op zit te wachten, verschilt natuurlijk per gebruiker. Wat we wel zeker kunnen zeggen, is dat dit de grens tussen MacBooks en iPads verder doet vervagen, als beide apparaten touchinput (en mogelijk de Apple Pencil) ondersteunen.

Als eerdere geruchten kloppen, krijgen echter alleen de premium MacBook Pro-modellen de OLED-upgrade. Dat zijn de varianten met de nog niet aangekondigde M6 Pro- en M6 Max-chips. De goedkopere uitvoeringen zouden vasthouden aan de huidige displaytechnologie.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Voordat de M6-revolutie begint, lijkt er bovendien nog ruimte te zijn voor de introductie van MacBook Pro’s met M5 Pro- en M5 Max-chips, mogelijk zelfs al deze of volgende maand, als opvolging van de vernieuwde M5 MacBooks die vorig jaar zijn uitgebracht.