We vergeleken de MacBook Neo en MacBook Air (M1): "Een kleiner verschil dan verwacht"

Weinig laptops doorstaan de tand des tijds zo goed als de de MacBook Air met M1, die inmiddels zes jaar oud is. Het was de eerste MacBook met de eigen chipset van Apple, die zo goed was dat we hem bleven aanraden, vooral voor studenten, toen de MacBook Air met M2 uitkwam.

Momenteel is de MacBook Air met M1 alleen nog refurbished verkrijgbaar aan prijzen die beginnen rond de 450 euro. Met studentenkorting kost de MacBook Neo maar 599 euro en dan rijst de vraag: koop je een refurbished MacBook Air of een gloednieuwe MacBook Neo? Of misschien heeft je MacBook Air met M1 zijn beste tijd gehad en ben je op zoek naar een vervanger.

Nu wil het toeval dat we nog een originele MacBook met M1-chip hebben. Om te weten hoe de twee laptops zich precies tot elkaar verhouden, hebben we dezelfde testen uitgevoerd. Voor wie echt niet verder wil lezen, volgt hier alvast de korte samenvatting: de MacBook Neo werkt in de praktijk net zo goed als de MacBook Air met M1.

De MacBook Neo in een notendop

De MacBook Neo ziet eruit als een iets kleurrijkere, dikkere MacBook Air. Hij heeft twee USB-C-poorten, waarvan eentje voor de oplader, een 3,5mm-koptelefoonpoort en dat is het qua aansluitingen. De MacBook Neo wordt hier overigens zonder adapter geleverd en heeft een wattage van minimaal 20W nodig om op te laden. Dat wil zeggen dat je hem o.a. met je iPhone-oplader kan opladen.

Naast de kleur is het toetsenbord het grootste verschil ten opzichte van elke andere MacBook, omdat er geen achtergrondverlichting is. Binnenin zit 8GB RAM (je kan dit niet uitbreiden) en een A18 Pro-chip, die gebruikt werd in de iPhone 16 Pro. Inloggen met Face of Touch ID gaat niet op het instapmodel, terwijl de duurdere versie met 512GB opslag wel een Touch ID-knop in het toetsenbord bevat.

De MacBook Neo is iets kleiner en een tikje lichter dan de MacBook Air M1. Het scherm van de M1 is wel iets groter dan dat van de Neo en biedt een iets hogere resolutie. De Neo heeft wel een hogere helderheid van 500 nits.

Ze hebben beide slechts twee USB-C-poorten, maar die van de M1 zijn Thunderbolt/USB 4-poorten, terwijl de Neo één USB-3-poort (10 Gbps) en één USB-2-poort heeft. Dit is vooral belangrijk als je frequent bestanden overzet van een externe SSD of HDD. Dit gaat aanzienlijk sneller op de MacBook Air met M1.

Onze vergelijkende test gaat trouwens niet tussen de basismodellen van beide laptops. Onze MacBook Neo is het duurdere model met 8GB RAM en 512GB opslag en ook onze MacBook Air met M1 heeft 8GB RAM en 512GB opslag.

MacBook Neo:

6‑core CPU met 2 prestatie-cores and 4 efficiëntie-cores

5‑core GPU

Ray tracing

16-core Neural Engine

MacBook Air met M1:

8-core CPU met 4 prestatie-cores en 4 efficiëntie-cores

8-core GPU

16-core Neural Engine

De MacBook Air met M1 heeft twee extra prestatie-cores en drie extra GPU-cores ten opzichte van de MacBook Neo. Om de impact hiervan te meten, hebben we Geekbench 6 opgestart voor benchmarks. We hebben in onderstaande tabellen ook de cijfers van de meest recente MacBook Air met M5-chip opgenomen voor meer context.

Swipe to scroll horizontally Geekbench 6 Benchmarks Row 0 - Cell 0 Single Core Multi-core Metal MacBook Neo 3419 7713 30920 MacBook Air M1 2385 8562 33255 MacBook Air M5 4190 17073 49577

Zoals je kunt zien, presteert de MacBook Neo zelfs beter dan de MacBook Air M1 op het gebied van single-core prestaties en liggen ze qua multi-core prestaties vrij dicht bij elkaar. Het verschil is het grootst in de Metal-scores, wat logisch is gezien de extra GPU-cores van de MacBook Air M1.

Praktijktesten

Wat echter belangrijker is, zijn praktijktests. We hebben de testen voor onze review van de MacBook Air M1 zo goed mogelijk nagebootst. We installeerden eerst Adobe Creative Cloud en Photoshop en begonnen vervolgens met het bewerken van foto's met meerdere lagen.

We hebben wat AI gebruikt, waarbij we Adobe Firefly vroegen om een ​​onderwerp te selecteren en het vervolgens te vervangen door iemand anders die precies hetzelfde deed. Het duurde even, maar het werkte.

Hierna volgden wat testen met Pixelmator Pro, een app voor fotobewerking.

We installeerden een paar iPhone-apps om te zien hoe ze eruit zagen en werkten. Net als op de MacBook Air M1 verschijnen ze in een venster van iPhone-formaat en werken ze perfect. Vervolgens hebben we Asphalt 8: Airborne geïnstalleerd en gespeeld via het toetsenbord. De luidsprekers aan de zijkant klonken trouwens erg goed.

Series streamen ging probleemloos en daarna gingen we voor wat zwaarder werk: videobewerking in Final Cut Pro. Dit zijn allemaal dingen die we met de M1 hebben gedaan en de MacBook Neo ondervindt geen problemen. Weet ook dat we nooit een app hebben afgesloten. We bleven ze gewoon installeren, openen en gebruiken, in de hoop dat de MacBook Neo het zou opgeven.

In 2020 openden we Apple Arcade op de M1 en installeerden we Little Orpheus. Het is een prachtige game, maar hij is niet meer beschikbaar in Arcade. Voor de MacBook Neo installeerden we daarom de puzzelplatformgame Inmost. Het speelde soepel en stabiel.

Tijdens onze tests gebruikten we ook Safari en omdat de MacBook Neo geen tekenen van vertraging of problemen vertoonde, installeerden we ook Google Chrome en openden we een paar tabbladen.

Tot slot nog de batterijduur: met de MacBook Air M1 haalden we regelmatig meer dan 15 uur bij gemengd gebruik. De MacBook Neo heeft een batterijduur van 16 uur als je alleen video streamt. Je kunt hierboven zien wat we deden en in dat scenario haalden we meer dan 12 uur. Natuurlijk kan de batterijduur variëren, afhankelijk van welke app(s) je gebruikt.

In vrijwel elke situatie presteerde de MacBook Neo uitstekend en leek hij minstens even goed als de MacBook Air M1. We hebben voor deze vergelijking geen zware games op de laptop getest, maar een collega heeft wel kort Cyberpunk 2077 op de Neo gespeeld voor de review. Met de juiste instellingen draaide het spel enigszins stabiel op 30 fps.

Kan de MacBook Neo een MacBook Air met M1 vervangen?

Dat brengt ons weer bij de vraag: "Kan de MacBook Neo je MacBook Air M1 vervangen?" Het antwoord is ongetwijfeld ja. Dit is duidelijk een budgetlaptop die veel mensen zal verrassen. Het is geen workstation zoals de MacBook Pro en de harde limiet van 8GB RAM zal voor sommigen een dealbreaker zijn, maar voor dit geld vind je niet snel iets beters. Voor degenen die verliefd zijn geworden op de MacBook Air met M1 en nu op zoek zijn naar een vervanger, is de MacBook Neo een uitstekende keuze.