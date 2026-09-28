Apple houdt vast aan de iPad mini ondanks komst van de iPhone Duo

Betekent de officiële komst van de iPhone Duo dat Apple stilletjes afscheid gaat nemen van de iPad mini? Volgens nieuwe Apple-lekken is dat niet het geval. Die wijzen erop dat de kleinste iPad binnenkort juist een nieuw model krijgt.

Het gaat om de iPad mini 8, de opvolger van de iPad mini 7 die in oktober 2024 verscheen. Verwijzingen naar het nieuwe model zijn door MacRumors aangetroffen in code van Apple.

In de code staan ook een paar afbeeldingen van de aankomende iPad mini. Daarop is een frontcamera te zien die in landschapsmodus is geplaatst, waarmee de tablet beter aansluit bij de andere iPads. Bovenaan het schermglas zit daarnaast een kleine uitsparing, waarschijnlijk bedoeld voor een speaker.

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Volgens Mark Gurman van Bloomberg kan het apparaat al volgende maand verschijnen. Dat zou aansluiten bij de gebruikelijke oktoberplanning van verschillende eerdere iPad mini-modellen. Een van de upgrades die we deze keer verwachten, is een betere waterbestendigheid.

Een nieuwe HomePod mini komt er ook aan

Kennen we de HomePod mini nog? (Image credit: TechRadar)

Natuurlijk wordt dit de eerste iPad mini die verschijnt in het tijdperk van de iPhone Duo. Dat bracht een Reddit-gebruiker ertoe om het apparaat gekscherend de ‘iPhone Duo: unfoldable edition’ te noemen. Het scherm van de zevende generatie iPad mini meet 8,3 inch, terwijl het hoofdscherm van de iPhone Duo met 7,6 inch daar opvallend dicht bij in de buurt komt.

Toch lijkt er genoeg ruimte op de markt te zijn voor beide apparaten. Alleen al het prijsverschil is fors: de iPhone Duo begint bij 2.399 euro met 256GB opslag, terwijl de huidige iPad mini 649 euro kost met 128GB opslag.

Er duikt daarnaast nog meer Apple-nieuws op uit dezelfde bron. Verborgen Apple-code die werd gevonden door MacRumors wijst namelijk ook op mogelijke nieuwe kleuren voor de HomePod mini 2: groen, roze, blauw, wit en zwart.

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Dat zou een flinke verandering zijn ten opzichte van de huidige kleuren, die bestaan uit geel, oranje, blauw, wit en middernacht. Ook voor de HomePod mini 2 lijkt een lancering in oktober waarschijnlijk. De eerste HomePod mini werd inmiddels alweer in oktober 2020 aangekondigd.