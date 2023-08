Volgende iPad mini verschijnt misschien naast de iPhone 15 en Apple Watch 9

Apple brengt dit jaar volgens een nieuw verslag misschien een nieuwe iPad mini uit. Dit verslag bouwt verder op eerdere uitspraken van analisten uit 2023 die suggereerden dat het bedrijf van plan was om de specs van de iPad mini te verbeteren. Apple's iPad mini-productlijn is voor het laatst geüpdatet met de iPad mini 2021, die naast de iPhone 13 uitkwam.

Dit nieuwe verslag komt vanuit ShrimpApplePro, een leaker op het sociale media-platform X (Twitter). Volgens deze leak is Apple aan het overwegen om dit jaar weer een nieuwe iPad mini te lanceren. Dit apparaat zou dan zijn debuut maken naast de Apple Watch Series 9 en dus ook waarschijnlijk rond de lancering van de iPhone 15 of misschien een maand later. De leaker verwacht verder geen grote veranderingen op de iPad mini van dit jaar, maar juist eerdere een update in de vorm van een kleine verbetering voor de specs.

Dit recente verslag lijkt redelijk overeen te komen met wat andere Apple-analisten, zoals Mark Gurman en Ming-Chi Kuo, in het verleden over dit onderwerp hebben gezegd. Wat deze kleine verbetering voor de specs precies zal inhouden, is echter nog niet bekend. Het zou simpelweg kunnen gaan om een vervanging van de A15 Bionic-chip waar de tablet op draait, om er zo voor te zorgen dat de iPad mini van 2023 weer wat langer mee kan gaan.

Het werd ook wel eens tijd

Het is niet altijd fijn om een fan van de mini te zijn. De weinige mini-producten die Apple nog maakt krijgen niet echt regelmatig een upgrade en sommige verdwijnen zelfs, zoals we zagen bij de iPhone 14-reeks. Daar was ineens geen mini-model meer te bekennen, terwijl die variant wel bestond bij de iPhone 12- en iPhone 13-reeks.

Als Apple de iPad mini dit jaar inderdaad een update geeft, dan toont dat in ieder geval aan dat het bedrijf nog toegewijd is aan het bijhouden van minstens één van zijn mini-productlijnen en misschien kunnen fans van kleine tablets er dan op vertrouwen dat ze om het jaar een nieuwe release kunnen verwachten.

Apple's andere tablets volgen eigenlijk over het algemeen hetzelfde patroon, maar aangezien de meeste van Apple's tablets ongeveer 10 tot 11 inch groot zijn, voelt het wel alsof je extra lang moet wachten als je op zoek bent naar die ene tablet die wat kleiner is.