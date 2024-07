OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R en OnePlus Nord Buds 3 Pro officieel gelanceerd

OnePlus heeft vandaag de OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R en OnePlus Nord Buds 3 Pro officieel uit de doeken gedaan. Tijdens het Summer Launch Event in Milaan, Italië hebben pers en community een exclusieve eerste blik kunnen werpen op de nieuwe reeks producten.

De OnePlus Nord 4 heeft de perfecte propositie met vlaggenschiptechnologie zonder daar een vlaggenschipprijs voor te rekenen. Tevens krijgt het toestel de langste softwareondersteuning in de geschiedenis van OnePlus. In combinatie met zijn volledig metalen unibody, het eerste ontwerp voor een 5G-smartphone ooit, hebben gebruikers met de OnePlus Nord 4 een toestel in handen dat ook in de toekomst een snelle en soepele ervaring biedt.

OnePlus Nord 4

Prijzen en beschikbaarheid De OnePlus Nord 4 is vanaf 8 augustus verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 499 euro (12 GB RAM + 256 GB opslagcapaciteit) en 599 euro (16 GB RAM en 512 GB opslagcapaciteit). De OnePlus Pad 2 is vanaf 30 juli verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 549 euro. De OnePlus Watch 2R is nu verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 279 euro. De OnePlus Nord Buds 3 Pro zijn nu verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 79 euro.

De OnePlus Nord 4 is een metalen meesterwerk van slechts 7,99 mm dik en ieder toestel wordt gecreëerd uit één stuk aluminium. Hoewel veel telefoons vroeger van metaal waren gemaakt, waaronder de OnePlus 3T, betekende de komst van 5G dat smartphones meer antennes nodig hadden. Hierdoor werden technologiemerken gedwongen een constructie te maken die minder metaal en meer glas bevat.

Van schokkend dunne laptops tot opvallende luidsprekers, metaal bracht enorm veel voordelen met zich mee. Dit is precies de reden geweest voor OnePlus om de OnePlus Nord 4 te creëren, een toestel dat een gevoel van schoonheid, duurzaamheid en kracht oproept. Tijdens de ontwikkeling van de OnePlus Nord 4 heeft het technologiemerk meerdere technologische doorbraken meegemaakt, van compacte 5G-antennes die ruim 50% kleiner zijn dan voorheen tot een opnieuw ontworpen moederbord om duidelijk signalen te kunnen verzenden en ontvangen. De technische kennis van OnePlus brengt een vergeten manier van smartphones bouwen terug, voor een compleet nieuwe generatie.

De OnePlus Nord 4 is verkrijgbaar in drie kleurstellingen, elk ontworpen om gebruikers te helpen zich te onderscheiden, een wens die steeds nadrukkelijker aanwezig is onder de community. Obsidian Midnight is de eerste kleurstelling en biedt een klassiek geborsteld bronskleurig ontwerp. Het is donker en ingetogen, maar straalt tegelijkertijd kracht en duurzaamheid uit. De tweede kleurstelling staat bekend als Mercurial Silver en heeft een 2D-lasergeëtst ontwerp, gemaakt met behulp van meer dan 28.000 nauwkeurige laserstreken. Ten slotte is er de Oasis Green-kleurstelling, die pas tijdens het OnePlus Summer Launch Event werd onthuld. Dit is een uniek tweekleurig kleurenschema dat er levendig en kleurrijk uitziet.

OnePlus Pad 2

De OnePlus Pad 2 is klaar om uit te blinken in zowel werk- als persoonlijke taken dankzij de geavanceerde Snapdragon 8 Gen 3-chipset.

Een reeks buitengewone connectiviteitsfuncties maakt workflows op meerdere apparaten eenvoudiger en handiger dan ooit tevoren. De OnePlus Pad 2 deelt internet met de telefoon, synchroniseert media, deelt klemborden/meldingen en maakt externe toegang tot bestanden mogelijk. App Relay maakt naadloos schakelen tussen telefoon en tablet mogelijk. In combinatie met het OnePlus Smart Keyboard verloopt de NFC-bestandsoverdracht tussen de OnePlus Pad 2 en OnePlus-smartphones razendsnel, ongeacht de bestandsgrootte, zelfs als de tablet is vergrendeld. Om het 12,1-inch grote scherm volledig te benutten, heeft OnePlus de veelgeprezen Open Canvas-functie van OnePlus Open naar de OnePlus Pad 2 gebracht. Open Canvas ondersteunt maximaal drie apps met gesplitst scherm tegelijkertijd, waarbij elke app in de beste modus wordt weergegeven. Bovendien is er de mogelijkheid om de workflow uit te breiden tot buiten het eigen scherm van de OnePlus Pad 2.

Naast de ongelooflijke hardware- en besturingssysteemconfiguratie, bevat de OnePlus Pad 2 een reeks krachtige AI-functies. Via de AI Toolbox kunnen gebruikers hun workflow versnellen, bijvoorbeeld door AI Speak tekst voor te laten lezen tijdens het multitasken en AI Writer originele teksten te laten creëren op basis van beeld- en tekstprompts. Gebruikers kunnen zelfs opgenomen audio omzetten in tekst en beknopte samenvattingen laten genereren met Recording Summary, waardoor de OnePlus Pad 2 het ideale draagbare werkstation is voor de mobiele professionals van vandaag de dag. Om het bewerken van afbeeldingen naar een hoger niveau te tillen, kunnen OnePlus Pad 2-gebruikers de verbeterde AI Eraser 2.0 gebruiken om met één tik ongewenste personen en objecten uit foto's te verwijderen. Smart Cutout 2.0 kan ondertussen met uitzonderlijke precisie maximaal drie onderwerpen of onderwerpgroepen in afbeeldingen herkennen en isoleren, waardoor het gemakkelijker dan ooit wordt om bepaalde objecten te knippen, kopiëren en delen.

OnePlus Watch 2R

De OnePlus Watch 2R zit net zo boordevol vlaggenschipfuncties als de veelgeprezen OnePlus Watch 2, waaronder een batterijduur tot wel 100 uur en Wear OS by Google™ (Wear OS 4). Achter de uitzonderlijke batterijduur schuilt de zelf-ontwikkelde Dual Engine-architectuur aangedreven door de Snapdragon W5 en BES2700, twee chipsets van vlaggenschipkwaliteit. De samenwerking tussen de twee chipsets werkt op een synergetisch mechanisme. De BES2700 ‘Efficiency’ Chipset voert RTOS uit en verwerkt achtergrondactiviteiten en eenvoudige taken, terwijl de Snapdragon W5 ‘Performance’ Chipset aangeslingerd wordt voor krachtige taken zoals het uitvoeren van welbekende Google-apps. Deze geoptimaliseerde aanpak, mogelijk gemaakt door de hybride interface van Wear OS, beheert de naadloze overgang tussen beide chipsets. Dit houdt in dat de smartwatch een gebruikerservaring biedt die taken moeiteloos uitvoert en zorgt voor een langere tijd tussen oplaadbeurten.

De unieke Dual Engine-architectuur en een 500 mAh-batterij zorgen ervoor dat de OnePlus Watch 2R een batterijduur tot wel 100 uur kan bieden bij normaal gebruik of tot wel 48 uur bij intensief gebruik. Met 7,5 W VOOC Fast Charging kan de 500 mAh-batterij in 60 minuten volledig worden opgeladen. Met zijn 2 GB RAM en 32 GB ROM-configuratie biedt de OnePlus Watch 2R ook voldoende geheugen en opslagruimte om ervoor te zorgen dat het horloge te allen tijde soepel draait.

De OnePlus Watch 2R is uitgerust met de nieuwste versie van Wear OS en wordt geleverd met populaire Google-apps zoals Maps, Assistant, Wallet en Calendar. Met de Google Play-app kunnen gebruikers ook naar nieuwe apps zoeken en watch faces vanaf hun pols bekijken. Meer gemak wordt geboden met handige functies van Google-apps, zoals Google Maps. Gebruikers kunnen bovendien snel en veilig toegang krijgen tot creditcards en andere betaalkaarten met Google Pay. Zo kunnen ze met hun horloge overal betalen waar Google Pay wordt geaccepteerd. Tot slot stelt Fast Pair de OnePlus Watch 2R in staat om snel te verbinden met OnePlus-toestellen of andere ondersteunde Android-smartphones. Deze naadloze verbindingstechniek ondersteunt functies zoals bellen, berichten versturen, afstandsbediening voor media en meer.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

De OnePlus Nord Buds 3 Pro zijn voorzien van hybride actieve ruisonderdrukking, die nauwkeurige anti-ruissignalen genereert om ongewenste geluiden buiten te sluiten. Met 49 dB ruisonderdrukking en een ultrawijd frequentiebereik tot 4.000 Hz kunnen deze oortjes de meest pure stilte leveren. Als erkenning hiervoor hebben ze een TUV Rheinland-certificering ontvangen, waardoor deze zich nog verder onderscheiden van de rest.

De oortjes worden ook geleverd met de op scenario's gebaseerde Smart Noise Cancellation-technologie, die op intelligente wijze omgevingsgeluiden detecteert en in realtime de meest geschikte ruisonderdrukkingsmodus selecteert. Een voorbeeld hiervan is de Transparantiemodus. Door geluid van buitenaf binnen te laten, kunnen gebruikers zich bewust blijven van hun omgeving zonder de muziek te pauzeren of een gesprek af te breken.

Tot slot zorgt de Crystal Clear Call-technologie van OnePlus, verbeterd door een stereo-opstelling met drie microfoons (één digitaal en twee analoog) en een eigen algoritmen, voor uitzonderlijk helder en stabiel geluid tijdens spraak- of video-oproepen.