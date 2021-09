iPad Mini (2021) review

De nieuwe iPad Mini 2021, oftewel de iPad Mini 6, is een krachtige tablet met een kleiner, doch helderder scherm, ondersteuning voor 5G en een stijlvol en compact ontwerp waardoor je hem makkelijk in jouw zak kwijt kan. Het is niet de beste iPad voor iedereen, maar als je op zoek bent naar een kleine tablet, dan vind je moeilijk beter.

In het kort

Het meest opvallende aan de iPad Mini (2021) is zijn kleine bouw, en net als bij de iPhone 13 Mini is het hier het mooie huwelijk tussen een verkleind design en top-end specs en kracht dat veel gebruikers zal weten overtuigen.

Bekijk het dus eerder als een kleinere, maar krachtigere iPad Air 4. De tablet heeft dan ook veel weg van de iPad Air 4 op vlak van ontwerp, met afgeronde hoeken, geen startknop en een USB-C-poort onderaan.

Het 8,3 inch display is levendig en helder genoeg voor gebruik buitenshuis, en daarmee ook perfect geschikt voor gebruik binnen. Apple noemt het zelf een "all-screen ontwerp", maar gezien de dikke bezels lijkt dat ons een sterke uitspraak.

Dat gezegd hebbende ligt de iPad Mini dankzij deze brede randen wel goed in de hand, dus het is niet noodzakelijk een minpunt. Je kan kiezen uit drie verschillende kleuren: paars, roze, Space Gray of Starlight.

Apple verzekert dat de iPad Mini uitstekend presteert, en dat dankzij de nieuwe A15 Bionic-chipset. Tijdens onze tests bleek vaak dat Apple het hier wel bij het rechte eind heeft.

Je kan tevens kiezen uit 64GB of 256GB opslaggeheugen, afhankelijk van het model. Er is ook 5G-connectiviteit voorzien in de iPad Mini, wat de eerste keer is voor deze kleine tabletreeks. Als je voor de mobiele versie van de tablet kiest, dan kan je nu dus verbinding maken met het next-gen netwerk.

Er zijn geen grote veranderingen ten opzichte van de iPad Mini 2019, maar deze zesde iteratie van de iPad Mini kent wel op veel gebieden aanpassingen. Het is niet de allerbeste iPad, maar als je bewust op zoek bent naar een kleine tablet, dan zal je niet veel beters vinden.

iPad Mini (2021) releasedatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

De nieuwe iPad Mini (iPad Mini 6) werd samen met de iPhone 13-reeks onthuld op het Apple-event van 14 september, en de officiële releasedatum valt wereldwijd op 24 september.

Je kan hem nu al bestellen op de website van Apple, en hij begint ook stilaan bij andere handelaars op te duiken.

Hieronder kan je alle prijzen voor de nieuwe iPad Mini-reeks vinden, voor zowel de 64GB- en 256GB-opties als de toestellen met Wi-Fi of Wi-Fi met mobiele verbinding. Bij de iPad Mini van 2019 kon je kiezen uit 32GB of 128GB, dus bij dit model is het opslaggeheugen verdubbeld.

Prijs iPad Mini 2021 Opslag Verbinding Prijs 64GB Wi-Fi 559 euro 64GB Wi-Fi + mobiel 729 euro 256GB Wi-Fi 729 euro 256GB Wi-Fi + mobiel 899 euro

Ontwerp

De nieuwe iPad Mini is niet klein genoeg om toch met één hand te bedienen, maar vanwege zijn bouw is het toch iets meer aangenaam werken dan zelfs de iPad Air 4. Het lijkt op vlak van vormfactor wel een perfect compromis tussen de iPhone 13 Pro Max en een grotere tablet zoals de iPad Air 4.

Zijn afmetingen bedragen 195,4 x 134,8 x 6,3mm en daarmee is het een van de kleinste tablets die we ooit hebben gebruikt. Als je geen groot scherm nodig hebt om video's op te bekijken, dan is het zeker een aangename ervaring.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Het design lijkt meer op dat van de iPad Air 4 of de nieuwe iPhone 13, dan dat van de vorige iPad Mini. Het is een plat ontwerp met een premium uitstraling en metalen effect aan de achterkant van de tablet.

Er zijn vier verschillende kleuropties: paars, roze, Space Gray en het crème-kleurige Starlight. Doorheen deze review zal je het paarse model zien.

De paarse en roze tinten zijn opvallender en levendiger dan de opties voor de iPad Mini 2019 of iPad Pro 2021. Als je een tablet wilt die in het oog springt, dan raden we je aan om een van deze kleuren te kiezen.

De iPad Mini weegt 293 gram, wat iets minder is dan zijn voorganger, waarmee hij makkelijk in een tas (of zelfs jaszak) past.

Apple heeft de knoppen van de nieuwe iPad Mini lichtjes verschoven. De volumeknoppen bevinden zich nu rechts op de bovenste rand. Bij eerdere versies zaten deze steeds aan de rechterzijde van de tablet.

Er is ook geen thuisknop op de iPad Mini 2021, wat bij eerdere versies wel het geval was. Je kan wel links bovenaan een aan/uit-knop vinden, die tevens dienst doet als de Touch ID-sensor, zodat je jouw vingerafdruk kan gebruiken om de tablet te ontgrendelen.

We raden je wel aan om hier vingers van beide handen op in te stellen, zodat de knop steeds in de buurt is van een scanbare vinger, ongeacht hoe je de tablet vasthoudt.

(Image credit: TechRadar)

Onderaan de tablet kan je de USB-C-poort terugvinden. Deze kan je gebruiken om het toestel mee op te laden of om accessoires met de tablet te verbinden. De iPad Mini ondersteunt allerlei randapparaten waaronder de Apple Pencil, maar is toch niet zo functioneel als de iPad Pro 2021 met zijn Thunderbolt-verbinding.

De rechterzijde bevat de oplader/connector voor de Apple Pencil (tweede generatie) alsook de SIM-kaartsleuf. Deze tablet komt zonder Apple Pencil, dus als je hier toch mee aan de slag wilt, dan zal je deze apart moeten aanschaffen.

De iPad Mini komt ook met geüpgradede stereospeakers die in onze tests heldere audio gaven bij het beluisteren van muziek of afspelen van video's.

Display

De iPad Mini komt met een 8,3 inch Liquid Retina-scherm, wat voor een goede beeldkwaliteit zorgt.

Apple stelt dat de tablet een "all-screen ontwerp" heeft, maar we willen toch even kwijt dat dit niet echt het geval is. Er bevinden zich immers dikke bezels aan de rand van het scherm. Deze bezels blijken echter geen probleem, want je kan de tablet zo beter vasthouden zonder het scherm aan te raken. Hoe dan ook is "all-screen" zeker overdreven.

(Image credit: TechRadar)

De resolutie bedraagt 2.266 x 1.488, wat op 326 pixels per inch uitkomt. Dat is mooi voor een tablet, maar zeker niet de beste resolutie die we ooit op een tablet zagen voorbijkomen. Als je naar video's kijkt, dan valt het je op dat de resolutie niet zo sterk is als op sommige Android-tablets of zelfs de iPad Pro 2021-reeks.

De kans is echter klein dat dit een probleem vormt, want het scherm is zeker helder genoeg en de beeldkwaliteit is zuiver. In tegenstelling tot de 120Hz van de iPad Pro-reeks komt de iPad Mini met een 60Hz beeldverversing, dus je krijgt niet dezelfde vloeiende ervaring als je doorheen je sociale media scrolt of spelletjes speelt.

Als je op zoek bent naar een tablet met een kleiner scherm, dan zal het display je niet teleurstellen. Een hogere beeldverversing zou zeker welkom zijn, maar dit vormt geen echt probleem.

Specs, prestaties en camera

De iPad Mini 2021 wordt aangedreven door de nieuwe A15 Bionic-chipset van Apple. Dat is dezelfde processor van de iPhone 13-reeks en hij is meer dan krachtig genoeg om elke app van de Apple App Store te draaien. Bovendien is ook multitasken geen probleem.

De processor is niet zo krachtig als de M1-chipset van de iPad Pro, maar hij voerde wel alle taken op de iPad Mini vlekkeloos uit. Als je echte topklasse prestaties zoekt, dan moet je echter wel voor de iPad Pro-reeks kiezen, maar voor alledaagse gebruikers is deze tablet meer dan genoeg.

We weten nog niet hoeveel RAM-geheugen zich in de iPad Mini bevindt, maar tijdens onze tests bleek het wel genoeg om alle taken zonder problemen tot een goed einde te brengen.

De Geekbench 5 benchmarking-software gaf ons een multi-core score van 4.700, wat niet veel afwijkt van de score van de iPhone 13. Dat is opmerkelijk beter dan de iPad Mini (2019) met zijn score van 2.680, maar komt zeker niet in de buurt van de 7.297 van de iPad Pro 2021.

Deze score van de iPad Pro 2021 is wel een indrukwekkende score, en we hoopten dan ook nooit dat de iPad Mini de concurrentie aan zou kunnen met de M1-chipset. De alledaagse gebruiker zal ook nooit dit soort prestaties van zijn tablet vragen, zelfs als ze allerlei veeleisende applicaties hebben.

De tablet komt met 64GB of 256GB opslaggeheugen, en zoals steeds is er geen ondersteuning voor een microSD-kaart, dus je zal het met je opslag en iCloud moeten doen. Als je er veel media op kwijt wil, dan raden we je wel aan om voor de 256GB-versie te kiezen.

Dat gezegd hebbende zullen zware gebruikers ook snel merken dat 256GB niet voldoende is. De nieuwe iPad Pro komt met maximaal 1TB opslag, dus dat kan interessanter zijn als je weet dat je jouw tablet vult met applicaties en media.

Er bevindt zich tevens voor het eerst 5G-ondersteuning op de iPad Mini. De tablet is niet compatibel met mmWave 5G, maar dat is vooralsnog geen probleem in onze contreien.

(Image credit: TechRadar)

De camera achteraan op de iPad Mini is een 12MP groothoekcamera met een f/1,8 diafragma en een 5x digitale zoom. Dat volstaat voor een tablet, maar zal nooit een volwaardig alternatief vormen voor jouw smartphonecamera.

Vooraan de tablet vind je een 12MP ultragroothoekcamera met een 122-graden zichtveld en een f/2,4 diafragma. De camera is zeker geschikt voor videogesprekken, en in veel gevallen leek deze camera ons beter dan die van achteraan de tablet.

Apple bracht ditmaal ook zijn Center Stage-functie van de iPad Pro 2021 naar de iPad Mini. Dit zorgt ervoor dat de camera je volgt tijdens videogesprekken en er zo voor zorgt dat je steeds in het midden van kader staat.

Dit werkte tijdens onze tests goed en is zeker handig als iemand anders het kader betreedt en je hen ook mee in de video wilt.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: TechRadar)

Software

(Image credit: TechRadar)

De iPad Mini draait standaard op iPadOS 15, en het tablet-gerichte besturingssysteem van Apple werkt goed op het kleinere toestel.

iPadOS 15 komt met enkele updates, waaronder widgets voor je thuisscherm die zeker bij de nieuwe iPad Mini welkom zijn. Er is ook een nieuwe manier om met slechts één druk je scherm op te splitsen, wat ook een aangename verbetering is.

Zowel de iPad Mini 2015 als iPad Mini 2019 kunnen met iPadOS 15 aan de slag, dus het lijkt ons waarschijnlijk dat je met deze nieuwste tablet nog wel enkele jaren software-ondersteuning krijgt. Dat is geen garantie, maar Apple houdt zijn tablets doorgaans wel vrij lang in zwang.

Batterijduur

(Image credit: TechRadar)

Verwacht bij de iPad Mini 2021 geen uitzonderlijke batterijduur. Deze is doorgaans echter wel genoeg om het een volledige dag uit te houden. We hebben momenteel nog geen idee van de batterijgrootte van de iPad Mini, omdat Apple dit soort details niet zelf vrijgeeft. Het lijkt ons echter een kwestie van tijd alvorens iemand de tablet uiteen haalt en deze informatie deelt.

Apple schat dat je tot 10 uren gebruik uit de tablet kan persen als je op het web surft of video's over Wi-Fi kijkt, en dat leek ons wel te kloppen. Als je het scherm op maximale helderheid zet en tussen apps wisselt, dan zal jouw iPad Mini het waarschijnlijk niet zo lang volhouden. Intensief gebruik geeft je ongeveer 8 uren batterijduur.

De batterijduur is dus niet slecht, maar zal je ook niet omver blazen. Tekenen met de Apple Pencil zal jouw batterijduur ook snel verminderen, en als je een mobiele verbinding inschakelt, dan zal dit ook een nefast effect hebben op je accusap.

In de doos bevindt zich tevens een USB-C-lader en kabel. Er is 20W snelladen dat de tablet vrij snel zal vullen, maar het zal hoe dan ook nog steeds anderhalf uur duren alvorens je lege tablet terug volledig gevuld is.

In onze tests ging de iPad Mini van nul naar 17 procent in 15 minuten, en na een half uur zat hij aan 36 procent.

Er is geen draadloos laden beschikbaar, en de iPad Mini is tevens niet compatibel met de MagSafe-accessoires van Apple die op allerlei iPhones werken.

Moet je de iPad mini 2021 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als…

Je een kleine, maar premium tablet wilt Het meest opvallende aan de iPad Mini is zeker zijn grootte. Als je een tablet zoekt die je eenvoudig in een tas kan steken, of gewoon een toestel wilt dat beter in de hand ligt, dan is dit een geweldige keuze.

Je veel kracht nodig hebt De iPad Mini 2021 kan niet concurreren met de prestaties van de iPad Pro 2021, maar levert toch mooie alledaagse prestaties en kan een hele waaier aan taken aan.

Je reeds een oudere iPad hebt De iPad Mini is misschien de perfecte keuze als je een upgrade van een oudere iPad zoekt. Er zijn waarschijnlijk niet genoeg verschillen om een upgrade te nemen ten opzichte van de iPad Mini 2019, maar deze laatste Mini is mogelijk wel een goede keuze als je over een oudere tablet beschikt.

Koop hem niet als…

Je topklasse specs eist De iPad Pro 2021 en zijn M1-chipset zijn niet voor iedereen, maar als je toch echt topklasse kracht zoekt met veel opslagcapaciteit, dan is de iPad Mini misschien iets te zwak.

Je een langere batterijduur zoekt De batterijduur van de iPad Mini is goed, maar zeker niet de beste die je op een tablet kan vinden. Als je toch iets meer van jouw tablet verwacht, dan is een grotere iPad of Android-tablet misschien een betere keuze.

Je een andere recente iPad hebt. De iPad Mini komt met enkele top-end functies die we de voorbije jaren ook in andere iPads zagen verschijnen, maar dan in een kleinere vormfactor. Als je reeds in het bezit bent van een van deze tablets, dan is de kans klein dat de nieuwe Mini iets voor jou is.

Eerste review: september 2021