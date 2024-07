Philips introduceert mini-LED gaming monitor met 4K-resolutie en 144Hz-verversingssnelheid

Prijs en beschikbaarheid De Philips Evnia 32M2N6800M is nu verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 979,00 euro.

Philips heeft vandaag zijn nieuwe MiniLED gaming-monitor binnen de Evnia gaminglijn aangekondigd. De Philips Evnia 32M2N6800M beschikt over MiniLED-achtergrondverlichting verdeeld over maar liefst 1152 dimzones. Daarnaast is de monitor uitgerust met een 31,5-inch IPS-paneel met een maximale resolutie van 3840 x 2160 pixels. Verder biedt de monitor een scala aan functies die de game-ervaring verbeteren en een levendige kleurweergave mogelijk maken tijdens het gamen.

Hoogwaardige kleurkwaliteit

De Philips Evnia 32M2N6800M is de ideale optie voor gamers die hoogwaardige kleuren waarderen. Dankzij de MiniLED-achtergrondverlichting en de 4K-resolutie biedt de monitor een verbluffende kleurweergave. Met deze specificaties en de DisplayHDR 1000-certificering is de monitor in staat om een zeer realistische en levendige kleurervaring te bieden.

De kleurweergave is daarnaast ook aan de buitenkant van de monitor zichtbaar. De Philips Evnia 32M2N6800M is namelijk uitgerust met Ambiglow-verlichting, waarmee gamers een meeslepende game-ervaring kunnen creëren met RGB-omgevingsverlichting die audio- en videocontent kan volgen.

Soepele en vloeiende game-ervaring

Naast de hoogwaardige visuele functies heeft de Philips Evnia 32M2N6800M nog meer te bieden op het gebied van snelheid. Zo beschikt de monitor over een verversingssnelheid van 144 Hz en een Stark ShadowBoost-functie. Dit maakt snelle gameplay mogelijk en stelt gamers in staat hun doelen te raken en zelfs in de donkerste hoeken goed te zien. Bovendien heeft de Stark ShadowBoost-functie drie aanpasbare niveaus, zodat gamers de kleur in elke scène kunnen personaliseren en verfijnen.

Verder beschikt de Philips Evnia 32M2N6800M over verschillende functies die speciaal zijn ontworpen voor actievolle games. De Smart Crosshair-functie past automatisch de kleur van de Crosshair aan, zodat deze altijd in contrast staat met de achtergrond van het spel. Hierdoor kan in elke situatie nauwkeurig gericht worden.

Dynamic Lighting en meer

De Philips Evnia 32M2N6800M is verder voorzien van de nieuwe Dynamic Lighting-software, wat is ontworpen om een ecosysteem te creëren voor alle apparaten die zijn uitgerust met RGB-verlichting. Tijdens het gamen kunnen gebruikers met Dynamic Lighting audio- en videocontent synchroon laten afspelen op hun monitor en aangesloten accessoires. Hierdoor wordt elke game-ervaring gepersonaliseerd en nog meeslepender.

De Philips Evnia 32M2N6800M zit boordevol extra functies die ideaal zijn voor degenen die vele uren voor het scherm doorbrengen. Zo zorgt de Smart Ergo Base ervoor dat de monitor in de meest comfortabele en ergonomische positie kan worden afgesteld. Verder zorgen de LowBlue-modus en Flicker-Free-technologie ervoor dat ogen minder vermoeid raken. Naast deze functionaliteiten is de Philips Evnia 32M2N6800M ook bekroond om zijn moderne ontwerp, met onder andere de Red Dot Design Award en de iF Design Award van 2023.