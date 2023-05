Google Pixel Tablet wordt mogelijk nog grotere concurrent voor iPads

Terwijl de Google Pixel Tablet vooral wordt voorgesteld als gezinstablet voor in je woning, wordt de iPad meer gezien als productiviteitsapparaat. Google volgens nieuwe informatie toch een graantje willen meepikken op vlak van productiviteit.

Volgens leaker @Za_Raczke (via Phone Arena) werkt Google namelijk aan een 'Stylus voor Pixel Tablet' en een 'Toetsenbord voor Pixel Tablet'. Ze zetten die termen tussen aanhalingstekens, waardoor we denken dat dit de officiële productnamen zijn.

In een andere tweet beweren ze dat deze accessoires nog in ontwikkeling zijn en ze geven verder geen indicatie wanneer ze daadwerkelijk gelanceerd zullen worden.

"Keyboard for Pixel Tablet"May 29, 2023 See more

Word niet te enthousiast, want het gaat immer om een gerucht. Deze leaker heeft daarnaast geen waterdichte reputatie, want hun voorspellingen zitten geregeld fout. Een andere bron met een betere reputatie, Mishaal Rahman, reageerde wel dat hij de term 'Android stylus' in Android-code had gezien. Hij voegde daar aan toe dat het gewoon om een intern testproduct zou kunnen gaan.

Een waardevolle upgrade

Als Google een toetsenbord en stylus voor de Pixel Tablet lanceert, wordt het een nog betere concurrent voor de iPad. Momenteel profileert Google zijn eerste tablet niet als productiviteitstoestel, maar de toevoeging van deze accessoires zouden dat veranderen. De krachtige chip in de tablet heeft alvast geen problemen met meer veeleisende taken.

Het zouden in ieder geval handige toevoegingen zijn. We zijn nog niet klaar met de Pixel Tablet, maar in onze hands-on review haalden we het gebrek aan een toetsenbord wel aan als minpunt.

Verder waren onze eerste indrukken grotendeels positief. We waren onder andere positief over zijn veelzijdigheid, aangezien de tablet zowel als tablet als smart display kan werken. De toevoeging van een toetsenbord en een stylus zorgt voor nog meer veelzijdigheid, waardoor een goede tablet kan veranderen in een geweldige tablet.