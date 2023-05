Google Pixel Tablet hands-on review

Hoewel het nog te vroeg is om de Google Pixel Tablet goed te kunnen beoordelen en te weten hoe hij het doet in vergelijking met zijn rivalen, lijkt het een ongelooflijk veelzijdig apparaat dat verder gaat dan de tablet zoals we hem kennen. Dit zijn verschillende apparaten in één met een naadloze overgang wanneer je hem op het oplaaddock met speaker bevestigt. De prijs is zeker ook niet verkeerd.

Eindelijk is de langverwachte Pixel Tablet van Google gearriveerd. Het voelde als een lang jaar na de onthulling een jaar geleden. Ons geduld wordt nu beloond met een apparaat dat Google nauwgezet in elkaar heeft gezet.

De Google Pixel Tablet is, ondanks zijn naam, meer dan een tablet. Hij lijkt niet alleen de inmiddels verdwenen Google Pixel Slate te overtreffen, maar probeert ook elke andere tablet op de markt te overtreffen. Google maakt van de tablet namelijk een lifestyle-apparaat.

Hij is meer dan alleen de eerste tablet met de Google Tensor G2-chip en de eerste met de Titan M2-beveiligingschip. In combinatie met de meegeleverde oplaaddock met speaker is de Google Pixel Tablet in wezen een tablet, smart home display, digitale fotolijst en entertainmenttoestel in één.

Als je de algemene functionaliteit vergelijkt met die van de OnePlus Pad en de iPad 10,9 (2022), die beide een vergelijkbare prijs hebben als de Pixel Tablet, zie je snel wie er als winnaar uit de bus komt.

Dat is alleen zo als je optimaal gebruik maakt van de functies. Google heeft hem dan wel volgepropt met indrukwekkende technologie, maar hoe presteert hij als tablet? Als je gewoon op zoek bent naar een tablet voor streaming, browsen, tekeningen en videogesprekken, is de Pixel Tablet dan een goede keuze? Het is niet omdat hij veel kan, dat hij alles ook goed kan.

Google Pixel Tablet: Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel Tablet is niet goedkoop, maar wel goedkoper dan we verwacht hadden. Hij kost 679 euro als je 128GB opslag wil en 799 euro als je 256GB nodig hebt. Daarmee zit hij hoger dan de OnePlus Pad van 499 euro en de iPad 10.9 (2022), die begint bij 589 euro voor 64GB opslag. Voor die hogere prijs krijg je wel het oplaaddock met speaker, dat dus een draadloze oplader en smart speaker in één is.

De tablet is nu beschikbaar voor pre-order via de Google Store in Nederland (opens in new tab) en zal op 20 juni 2023 in de winkel liggen. Je kunt kiezen uit de kleuren Hazel, Porcelain en (alleen in de VS, jammer genoeg) Rose. Extra oplaaddocks met speaker zullen pas later dit jaar beschikbaar zijn. In België is de Google Pixel Tablet niet officieel beschikbaar, maar het zal wellicht niet lang duren voor je hem kan vinden bij retailers als Fnac, Amazon, Bol.com en meer.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Google Pixel Tablet: Design

De Pixel Tablet is volgens Google gemaakt van hoogwaardig aluminium met een nano-keramische coating waardoor hij porseleinachtig aanvoelt. Op het eerste gezicht voelt het luxe aan. Alle tablets op het event zaten trouwens in hun cover met een kickstand. Als je de case koopt, past de kickstand perfect om de speaker wanneer de tablet gedockt is, zodat de case er gewoon op kan blijven.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Het 11-inch touchscreen lijkt zeer responsief en de beeldkwaliteit ziet er goed uit. De Pixel Tablet had een beetje moeite met reflecties, maar aangezien hij bedoeld is voor gebruik binnenshuis, is dat geen enorm probleem. Het enige pijnpunt zijn de dikke randen rond het scherm, waardoor hij er gedateerd uitziet.

Er zijn twee camera's met 8MP-resolutie, vaste focus, ƒ/2.0 lenzen en een gezichtsveld van 84 graden. Beide kunnen 1080p video's opnemen met 30 fps. Volgens Google houdt de frontcamera je altijd in beeld en in focus bij Google Meet. Dat laatste moeten we zelf nog testen in onze volledige review.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Michelle Rae Uy) (Image credit: Future / Michelle Rae Uy) (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

De Pixel Tablet heeft een vingerafdruksensor om snel in te loggen en tijdens een korte test, bleek dat ook erg snel te gaan. Het is niet de lichtste tablet, zeker gezien zijn formaat. Qua formaat hebben we dan weer geen opmerkingen, want met zelfs met zijn dikkere schermranden is hij even groot als de gemiddelde tablet.

Google Pixel Tablet: Features

Door de toegevoegde smart speaker/displayfunctionaliteit is de Pixel Tablet misschien wel de meest uitgebreide tablet ooit. In de Hub-modus functioneert hij als een digitaal fotolijstje, een smart home controlecentrum met scherm en luidspreker, en een entertainmenttoestel dat series, films en video's streamt via de Google TV-app.

Omdat het een smart home hub is, wordt hij geleverd met de herontworpen Google Home-app voor tablets met een nieuw Home-paneel waar je snel toegang hebt tot al je smart home-apparaten. Ondersteuning voor spraakbediening is natuurlijk aanwezig. De Google Pixel Tablet omarmt het idee van de tablet als technologie voor de hele familie en heeft ondersteuning voor meerdere gebruikers, waarbij elke gebruiker een uniek wachtwoord kan instellen. Als je vertrouwt op het casten van content, zul je ten slotte blij zijn om te horen dat dit de eerste tablet is met ingebouwde Chromecast.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Google Pixel Tablet: Oplaaddock met speaker

Het oplaaddock met speaker is fascinerend. Met de Pixel Tablet probeert Google duidelijk een pad te bewandelen in een verzadigde markt waar fabrikanten geen ideeën meer lijken te hebben.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Het dock is niet alleen bedoeld om op te laden en audio af te spelen. Hiermee verandert de Pixel Tablet in veel meer dan een tablet. Het verandert in een smart speaker en display, een digitaal fotolijstje en entertainmenttoestel. Tijdens onze korte hands-on konden we natuurlijk niet alles uitproberen, dus daarop moet je wachten tot de volledige review er is.

Wat we hier kunnen vertellen is dat hij vier keer zoveel bas levert als de speakers in de tablet, waardoor gebruikers een betere audio-ervaring krijgen. Dankzij de magneten is hij ook makkelijk vast en los te klikken. Ons oordeel over de geluidskwaliteit zelf laat nog op zich wachten, omdat er in de persruimte iets te veel enthousiaste (en luide) mensen rondliepen.

Het dock leek echter naadloos samen te werken met de tablet. We lieten de tablet een Marvel-trailer op YouTube afspelen terwijl hij niet in het dock zat, wat betekende dat er geluid uit de luidsprekers van de tablet kwam. Zodra we hem terugzetten in het dock, ging het geluid soepel over van de tablet naar de speakers met een fractie van een seconde vertraging.

Google Pixel Tablet: Specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Google Pixel Tablet iPad 10,9 (2022) OnePlus Pad Gewicht 493g 477g 552g Afmetingen 258 x 169 x 8,1mm 248,6 x 179,5 x 7mm 258,03 x 189,41 x 6,54mm Besturingssysteem Android 12L iPadOS 16 Oxygen OS met Android 13 Display 10,95-inch LCD display 16:10 500-nits 2560 x 1600, 276 PPI 10,9-inch Liquid Retina IPS display 500-nits 2360 x 1640 pixels 11,61inch 7:5 IPS LCD display 500-nits 2800 x 2000 CPU Google Tensor G2 Apple A14 MediaTek Dimensity 9000 RAM 8GB LPDDR5 4GB LPDDR4X 8GB LPDDR5 Opslag 128GB / 256GB 64GB / 256GB 128GB Batterij Tot 12 uur Tot 10 uur Tot 12 uur Camera 8MP / 8MP 12MP / 12MP 8MP (front) / 13MP (rear) Aansluitingen 1x USB-C 1x USB-C 1x USB-C Kleurendekking Full 24-bit depth for 16 million color 101.2% sRGB, 71.7% DCI-P3 111.7% sRGB, 79.1% DCI-P3 in standard mode, 159.5 % sRGB 113% DCI-P3 in Vivid Mode

De prestaties konden we niet testen, dus maken we een goede gok op basis van de specificaties. De Pixel Tablet is beschikbaar met 128GB en 256GB interne opslag. Hij heeft dezelfde 8GB LPDDR5 RAM als de OnePlus Pad, evenals ongeveer dezelfde batterijduur. Google belooft namelijk tot 12 uur batterijduur bij streaming.

De Google Pixel Tablet is vervolgens de eerste tablet aangedreven door de Google Tensor G2 chip, dezelfde Pixel SoC die de Pixel 7-serie aandrijft, en de eerste tablet die is uitgerust met de Titan M2 security coprocessor die hem veiliger maakt.

De Tensor G2-chip is uitgerust met Google AI en zorgt ervoor dat de tablet soepele streaming, heldere en scherpe videogesprekken van hoge kwaliteit, nauwkeurig spraakgestuurd typen en meer kan leveren. Het geeft gebruikers ook toegang tot de Magic Eraser en Photo Unblur om hun foto's te bewerken. We zijn alvast benieuwd naar hoe dit allemaal werkt in de praktijk.

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Volgens Google biedt de tablet, die draait op Android 12L, een functie voor spraakgestuurd typen die niet alleen snel en nauwkeurig is, maar ook leert wat je zegt in meerdere talen. Hij komt ook met dezelfde splitscreenfeature en app-optimalisaties van de Google Pixel Fold.

De Android-apps zijn nu beter geoptimaliseerd voor het grotere scherm. Het bedrijf heeft nieuwe versies van oude apps uitgerold die geoptimaliseerd zijn voor tablets (opens in new tab) en meerdere Google Workspace-apps zoals Google Slides, Docs en Sheets bijgewerkt, zodat ze er beter uitzien en gemakkelijker te gebruiken zijn op tablets.

We weten nu dat Google een heleboel spannende updates voor Foto's plant, waaronder de Magic Editor, dat semantisch begrip en generatieve AI gebruikt om het gebruikers gemakkelijker te maken professionele bewerkingen te maken. Die komen helaas nog niet naar de Pixel Tablet. We weten wel dat meer dan 50 apps van Google zijn geoptimaliseerd om beter te werken op tablets.

Google Pixel Tablet: Vroeg oordeel

Nogmaals, we hebben eigenlijk niet genoeg tijd kunnen doorbrengen met de Pixel Tablet om de functies en prestaties volledig te testen. We hadden hem graag getest als smart home hub en zelfstandige tablet. Eerlijk gezegd is het nog te vroeg om te zeggen hoe hij zich verhoudt tegenover de iPad 10.9 (2022) en de OnePlus Pad.

Van wat we tot nu toe hebben gezien, lijkt de Pixel Tablet een sterke toevoeging aan het aanbod van Google. Er zijn enkele dingen die Google beter had kunnen doen, vooral omdat het een jaar de tijd had om die aanpassingen te maken sinds de aankondiging.

Toch lijkt het oplaaddock met speaker naadloos samen te werken met de tablet en heeft het veel volume voor muziek en films. De tablet zelf zit vol met functies die je het gevoel geven dat je meerdere apparaten krijgt voor 679 euro. Met andere woorden is de Google Pixel Tablet is een veelbelovende nieuwe tablet die heel wat waar voor zijn geld biedt.