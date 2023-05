(opens in new tab)

(opens in new tab)

De OnePlus Pad tart de geschiedenis van de tablet. Als er een betere tablet komt, kost die altijd meer (of misschien is dat gewoon Samsung). Wat OnePlus deed voor smartphones, een indrukwekkende mix van functies aanbieden in een strak pakket voor een betere prijs, gebeurt nu weer grotendeels bij tablets. De prijs is goed en je krijgt meer scherm, meer batterij en een cooler uiterlijk dan welke concurrent dan ook zal bieden. Sommige van de belangrijkste functies voor OnePlus-eigenaars zijn nog slechts een belofte en die zouden kunnen bepalen of OnePlus een ecosysteem heeft gebouwd om te concurreren met Apple of gewoon een mooie tablet voor een geweldige prijs.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

OnePlus Pad: review in een notendop

De tabletwereld is net zo ingewikkeld als de smartphonewereld en het is moeilijk om de beste tablet voor je behoeften tegen de juiste prijs te vinden. Met de OnePlus Pad brengt de smartphonemaker zijn productfilosofie, geweldige schermen, mooi design, agressieve verkoopprijzen naar een stagnerende markt die toe is aan vernieuwing.

Als de keuze 'Android vs Apple' je niet uitmaakt, is de OnePlus Pad een fantastische tablet voor entertainment met het perfecte scherm, om in huis mee te nemen voor wat je maar nodig hebt. Dit is niet de krachtigste tablet die je kunt kopen, dus het zal geen goede laptopvervanger zijn zoals een iPad Air.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Waar de OnePlus Pad in uitblinkt is entertainment, surfen op het web en als je favoriete scherm voor alledaagse taken. Het scherm is uitstekend en de luidsprekers zijn luid en duidelijk genoeg om iedereen om je heen te vermaken (lees: storen). Het ontwerp is robuust en stijlvoller dan andere tablets van deze prijs en je kunt hem alleen in het groen krijgen.

De OnePlus Pad is nog beter als je een OnePlus-telefoon hebt, zoals de OnePlus 11, maar dat hoeft niet. Zelfs iPhone-gebruikers zouden de Pad kunnen kiezen vanwege het grotere display ten opzichte van een iPad 10.9 (2022), vooral vanwege het opvallende uiterlijk. OnePlus heeft een topper te pakken met deze tablet en hopelijk krijgen grote rivalen zoals Samsung eindelijk door wat belangrijk is in een tablet en hoeveel een goede tablet mag kosten.

OnePlus Pad review: Prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar vanaf mei voor 499 euro

Een configuratie met 8GB RAM / 128GB opslag

Alleen beschikbaar in het groen

OnePlus-telefoons zijn steevast een koopje in vergelijking met de machtigere vlaggenschipmerken en de OnePlus Pad is daarop gelukkig geen uitzondering. Met 499 euro is hij iets goedkoper dan het basismodel van de iPad 10.9.

Samsung's Galaxy Tab S8 is met 649 euro onverklaarbaar veel duurder. De OnePlus Pad is dichter bij de goedkope Galaxy Tab S7 FE geprijsd, hoewel hij het nieuwere vlaggenschip van Samsung op een aantal belangrijke en interessante manieren overtreft.

Er is één OnePlus Pad-configuratie met 128 GB opslagruimte en 8 GB RAM. Er zijn meer dan een dozijn iPad-varianten en talloze Samsung Galaxy Tab-families, maar OnePlus houdt het simpel met zijn eerste tablet. Er komt geen Plus of Pro model en je kunt niet meer opslag of meer RAM krijgen.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Misschien is dat iets te weinig, maar we hebben ons nooit beperkt gevoeld in onze tijd met de OnePlus Pad. Games met hoge graphics werkten prima en we konden gemakkelijk een heel seizoen van Picard en een paar afleveringen van Better Call Saul downloaden zonder ons zorgen te maken over de opslagruimte. Dit is geen productiviteits- of creativiteitskrachtpatser, dus je gaat sowieso geen enorme videobestanden bewerken of veel data opslaan.

Eerlijk gezegd heeft OnePlus een fantastische prijs gekozen voor deze tablet en toen we hem oorspronkelijk zagen, waren we er zeker van dat het bedrijf de fatale fout zou maken om deze tablet te duur te maken. Voor 100 euro meer zou ik zeggen dat het concurrerend blijft, maar met deze lanceringsprijs springt hij naar de top van de lijst van de beste Android-tablets.

Prijs-kwaliteit: 5 / 5

OnePlus Pad review: specs

Swipe to scroll horizontally Adviesprijs 499 euro OS Oxygen OS met Android 13 Chipset MediaTek Dimensity 9000 RAM 8GB (LPDDR5) Opslag 128GB (UFS 3.1) Display 11,61 inch 7:5 (2800 x 2000) IPS LCD Gewicht 552g Batterij 9.510mAh Opladen 67W SUPERVOOC Camera 13MP primair, 8MP selfiecamera

Met OnePlus krijg je altijd een apparaat dat in sommige opzichten indrukwekkend is, maar compromissen sluit om kosten te besparen. De bezuinigingen op de OnePlus Pad merkten we echter niet zo op als bij eerdere OnePlus-telefoons.

De meeste tablet-taken vereisen geen superkrachtige processoren. Je zult het ook niet erg vinden als je tablet geen foto's kan maken zoals de beste cameratelefoons. De OnePlus Pad maakt de juiste compromissen, maar de prestaties bleven wel beetje achter bij de meest intensieve taken.

Waar de OnePlus Pad boven zijn gewichtsklasse uitsteekt is in zijn display. Het 11,61 inch IPS LCD-scherm is groter en toch scherper dan elke concurrent in zijn prijsklasse. De iPad 10.9 en de Samsung Galaxy Tab S8 zijn veruit overtroffen. Dit scherm staat qua kwaliteit dichter bij de nieuwste 11-inch iPad Pro, die bijna twee keer zoveel kost als de OnePlus Pad.

OnePlus-fans knikken ongetwijfeld mee, want je weet wat OnePlus geweldig maakt. Je krijgt een paar bizar goede specs voor een spotprijs. Het is geen verrassing dat de OnePlus Pad ook een grotere batterij heeft dan de concurrentie, met een veel snellere oplaadtijd van 67W, vergeleken met de minimale oplaadsnelheden van Samsung en Apple (respectievelijk 45W en 30W).

(Image credit: Future / Philip Berne)

Deze compromis is duidelijk in de chipset. De OnePlus gebruikt de MediaTek Dimensity 9000 uit 2021, ook al is de Dimensity 9200 aangekondigd. Samsung's Galaxy Tab S8 familie gebruikt de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset die in zijn 2022 vlaggenschip Galaxy S22 telefoons zit. Ook Apple gebruikt hoogwaardige Bionic-chips van de iPhone-serie in zijn basismodel iPad en M1-desktopklasse-chips van de nieuwste Macs in de iPad Air en hoger.

Dit betekent dat de OnePlus Pad, in tegenstelling tot dure concurrenten, geen geweldige laptopvervanger zal zijn. Hij draait ook niet zo snel als de beste OnePlus-telefoons. We vergeleken het bewerken van foto's met behulp van Adobe Lightroom op de Microsoft Surface Laptop Go 2 (een zeer traag apparaat) en de OnePlus Pad. Op de Pad ervaarde we grote vertragingen en haperingen die het werk onpraktisch maakten.

Al met al zijn de prestaties niet indrukwekkend. Je kunt je favoriete Android games spelen, maar je zult zien dat de hoogste resolutie graphics niet vloeiend lopen, wat jammer is op zo'n oogverblindend scherm. Gelukkig zagen films er wel bijna perfect uit. In tegenstelling tot Samsung ondersteunt OnePlus de Dolby Vision HDR-standaard die Netflix verkiest, dus zelfs donkere beelden zien er prachtig uit (ja, zelfs op een LCD).

(Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus Pad review: display

Groot en mooi 11,61 inch IPS LCD-scherm

Hogere pixeldichtheid (dus scherper) dan elke iPad of Galaxy Tab

Tot 144Hz verversingssnelheid voor bepaalde apps en functies

Bij het plannen van zijn eerste tablet begon OnePlus wijselijk met het best mogelijke scherm voor de prijs. Het scherm van de OnePlus Pad is oogverblindend. Het heeft meer pixels per inch dan zelfs de beste iPads, inclusief de iPad Pro.

We mogen dan wel verlangen naar OLED-technologie, maar een geweldig IPS LCD-paneel als de OnePlus Pad komt in de buurt. Je vindt OLED op de Samsung Galaxy Tab S8 Plus en beter, maar Apple houdt vast aan dezelfde IPS-technologie voor zijn iPad Air en de iPad Pro 12.9 (2022) gebruikt zeer high-end mini-LED-technologie. De OnePlus Pad ziet er net zo helder uit als de iPad Air, zelfs in direct zonlicht.

(Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus zegt dat het scherm kan verversen met variabele snelheden tot 144Hz, maar het is niet duidelijk wanneer dat voordeel optreedt. Kleine lettertjes zeggen dat er een whitelist is voor apps die de snelste snelheden kunnen gebruiken, vermoedelijk inclusief de Oxygen OS-gebruikersinterface, omdat het erg soepel oogt op dit scherm. We hebben contact opgenomen met OnePlus voor meer details.

Er waren momenten dat de framerate leek te haperen, meestal tijdens het gamen, maar dit was waarschijnlijk een prestatieprobleem en geen probleem met de refresh rate zelf. Als je energie wilt besparen, kun je de refresh rate verlagen tot slechts een 60Hz, naast tal van andere instellingen.

Display: 4 / 5

(Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus Pad review: design

Uniek design met gecentreerde camera en geborstelde metalen afwerking

Alleen Halo Groen, wat een beetje overeenkomt met de OnePlus 11

Ziet er mooi uit, maar sommige vreemde randen maken het minder comfortabel

OnePlus lanceert niet alleen een tablet, maar een ecosysteem van producten en visueel lijkt de OnePlus Pad sterk op de andere grote OnePlus-producten van het afgelopen jaar: de OnePlus 11 en de OnePlus Buds Pro 2. Tenminste, als je die producten in 'Eternal Green' (de telefoon) of 'Arbor Green' (de buds) hebt gekocht. Beide toestellen kwamen ook in het zwart, maar OnePlus zet met de OnePlus Pad helemaal in op groen.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Dit zou niet als een verrassing moeten komen voor iedereen die de industrie volgt, aangezien deze natuurlijk groene tint bij alle merken en productlijnen opduikt. Het is momenteel erg populair, althans in sommige regio's. Geen blauw voor OnePlus en zeker geen paars, alleen groen.

De OnePlus Pad ziet er vreemd uit en voelt vreemd aan. De esthetiek is mooi, maar de textuur en ergonomie niet zozeer. Het groen is erg mooi en uniek onder de tablets, hoewel het niet helemaal overeenkomt in alle productcategorieën. De OnePlus 11 is van glanzend (of licht getextureerd) glas en glad, terwijl de OnePlus Pad van geborsteld metaal is in een cirkelvormig patroon dat rond de camera straalt.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Die zwarte cameracirkel is een omstreden ontwerp, dat in het bovenste midden van de tablet hangt als je hem liggend vasthoudt. Nogmaals, als je de telefoonmarkt recentelijk hebt gevolgd, ben je al gewend aan enorme ronde camera's op de achterkant van mobiele apparaten.

OnePlus zegt dat het gecentreerd houden van de camera helpt bij het maken van foto's en je vingers uit de buurt van de lens houdt. Jammer dat het niet de betrokkenheid van Hasselblad heeft, zoals de OnePlus 11 (en sommige eerdere telefoons van het bedrijf).

(Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus heeft zijn unieke gebogen randen aangeprezen als een "cambered frame", met een 2,5D-behandeling (wat dat ook mag betekenen). Er is een mooie ronding, maar die is niet consistent rond het apparaat. Om de optionele toetsenbord cover te herbergen, is een hele rand verzonken en plat. Het is een storende ervaring om vast te houden, aangezien de rest van de tablet zo soepel uniform is.

De OnePlus Pad was voor ons niet comfortabeler of minder comfortabel dan de concurrentie. Hij voelt aan als een grote tablet. Er zit een zeer grote batterij in, dus hij is zwaarder dan vergelijkbare iPad en Galaxy Tab modellen. Hij is niet glad, maar door de slanke rand en de hoogwaardige materialen ligt hij minder comfortabel in de hand.

Design: 3/5

OnePlus Pad review: software

OnePlus telefoon connectiviteitsfuncties niet beschikbaar bij lancering

Multi-window en pop-ups werken goed

OxygenOS voelt zwaar aan op een tablet

Toen OnePlus ons vertelde dat het een tablet lanceerde (vooral een tablet die lijkt op zijn nieuwste telefoon) waren we benieuwd hoe de twee samen zouden werken. Helaas ben ik nog steeds nieuwsgierig, want OnePlus heeft veel beloftes gedaan over de synchronisatie tussen de apparaten, maar de functies zijn er nog niet.

Die functies omvatten een speciale dataverbinding waarmee de OnePlus Pad je mobiele netwerk kan gebruiken via je telefoon, zonder je zorgen te maken over een WiFi-hotspot. Apple heeft deze functie op zijn iPad apparaten en het werkt automatisch, dus hopelijk benadert OnePlus deze functie op dezelfde manier.

De synchronisatie moet zelfs dieper gaan dan het delen van gegevens. OnePlus zegt dat de tablet foto's van je telefoon krijgt zodra je ze maakt, opnieuw vergelijkbaar met Apple's iCloud en Samsung's gesynchroniseerde Gallery. Natuurlijk doet Google Photos hetzelfde, en zonder deze functie te kunnen testen, kunnen we niet zeggen of OnePlus iets speciaals doet.

Je kan zelfs je klembord delen, dus als je tekst knipt en plakt op je telefoon, zou het moeten verschijnen in het toetsenbord van je Pad, maar deze functionaliteit was ook niet beschikbaar tijdens het testen. Terwijl Apple een heel ecosysteem van integratie tussen zijn apparaten bouwt, zijn Samsung en andere Android-makers minder agressief geweest met het aanbieden van voordelen om bij dezelfde merkfamilie te blijven.

We hebben OnePlus-telefoons bij de hand om de nieuwe functies te proberen zodra ze aankomen in een update.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Er zijn enkele standaardfuncties voor meerdere vensters, waaronder de mogelijkheid om met twee vingers naar beneden te vegen en alles wat je bekijkt te splitsen. Je kunt zelfs een app verder verkleinen tot een pop-up vensterversie die nog steeds normaal functioneert.

Deze side-by-side functies werkten prima toen we ze gebruikte. Samsung doet het beter met de swipes en gebaren om het venster te verkleinen, maar Samsung heeft de multi-vensterfuncties op mobiele apparaten praktisch uitgevonden.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Hoewel OxygenOS die OnePlus gebruikt ons doorgaans goed bevalt, voelde het een beetje te veel aan voor de tablet. Op een telefoon willen we elke millimeter van de ervaring aanpassen; het maakt de telefoon persoonlijker. Op een tablet voelen deze functies gewoon als een warboel.

De OS moet bijna automatisch zijn en niet een wezenlijk onderdeel zijn van de scherm. We willen gewoon onze shows streamen, op het web surfen en een paar rondjes Marvel Snap spelen. Die overgangen op het beginscherm en de pop-upfuncties zijn geweldig op een kleinere telefoon met één hand, maar op een tablet voelen ze overbodig.

Software: 3 / 5

OnePlus Pad review: Prestaties

De MediaTek Dimensity 9000 was vorig jaar een grote runner-up

Chipset kan snelle refresh rate niet bijhouden

Onduidelijk hoe functies voor dataverbinding zullen presteren

Ook al ziet en voelt de OnePlus Pad eruit als een topmodel tablet, hij is geprijsd om te concurreren met Apple's basismodel iPad en Samsungs goedkopere zogenaamde 'Fan Edition' Tab S7. Daarom begrijpen we waarom de prestaties niet overeenkomen met die van de Snapdragon 8 Gen 2-chipset op de OnePlus smartphone.

OnePlus stuurde ons een review exemplaar met een bijpassende toetsenbordhoes en de OnePlus Stylo, een dure, eigen stylus die onzeker aan de zijkant van de tablet hangt en af en toe moet worden opgeladen.

We probeerden wat meer geavanceerde fotobewerkingstaken uit te voeren, maar de OnePlus Pad kon het niet bijhouden. In Lightroom moesten we meerdere keren tikken en vegen voordat de app onze acties oppikte. Typen in Google Docs ging veel beter en het toetsenbord is een kwaliteitsaccessoire dat het overwegen waard is.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De Stylo is moeilijker aan te raden. Hij wordt bevestigd met magneten, en dat is altijd een minpuntje. Noem ons cynisch, maar als je een pen moet bevestigen met een magneet, dan lijkt het de bedoeling dat je een vervangende pen te verkopen als je hem verliest. De inputlag was prima en het voelde prima aan, maar wij gebruiken pennen voor productiviteit en aantekeningen, niet om te tekenen. Voor die taken werkte het goed, maar als interface-tool was er soms wat vertraging.

De OnePlus Pad gebruikt WiFi 6, maar niet de nieuwere Wi-Fi 6E versie die storingen van buitenaf beperkt. Er is geen mobiele optie, dus je moet WiFi gebruiken of aan een telefoon verbinden om verbonden te blijven. Als je een Android-telefoon hebt, maakt Google dit gemakkelijk, mits je op al je apparaten bent aangemeld met dezelfde account. Zoek gewoon naar de functie Nearby Share in de instellingen.

OnePlus zegt dat de OnePlus Pad een speciale verbinding zal hebben met zijn nieuwere telefoons, die een dataverbinding via het mobiele netwerk mogelijk maakt als de telefoon zich binnen vijf meter van de tablet bevindt. Vermoedelijk zal dit werken zoals Apple's automatische data tethering tussen zijn iPhone, Macbook en iPad.

Prestaties: 3 / 5

(Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus Pad review: batterij

Uitstekende batterijduur bij het bekijken van video's en browsen

Sneller opladen dan elke andere tablet die we hebben gebruikt

Enorme 9.510mAh batterij

Zonder goede reden zijn snellaadmogelijkheden tot nu toe genegeerd door tabletmakers. Met 67W opladen kan de OnePlus Pad de batterij in ongeveer 80 minuten bijvullen. Gezien het feit dat deze batterij bijna twee keer zo groot is als de gemiddelde smartphone batterij, is dat behoorlijk indrukwekkend. Het duurt bijna twee keer zo lang om een iPad op te laden, behalve de kleinste iPad mini.

Natuurlijk gebruik je een tablet meestal thuis, waar je voldoende stopcontacten beschikbaar hebt en genoeg plek om een opladende tablet te laten rusten, dus snel opladen is niet zo belangrijk. Waar het wel een verschil maakt, is wanneer je aan het inpakken bent voor een reis en je vergeet je tablet op te laden. In de tijd die het kost om je spullen te pakken en te ontbijten, kun je je tablet opladen en klaarmaken voor onderweg.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Het kostte ons geen enkele moeite om de OnePlus Pad een hele dag lang intensief te gebruiken. Urenlang series kijken, veel online games spelen, het laatste nieuws lezen en een plekje zoeken voor het avondeten. OnePlus schat meer dan 12 uur video playback en die schatting komt overeen met onze testen.

OnePlus doet de oplader in de doos en volgt het absurde patroon om weer terug te keren naar USB-A. Je moet de adapter gebruiken met de meegeleverde rode OnePlus-kabel om over de snellere oplaadsnelheden te beschikken. Hierover hebben we al eerder geklaagd toen de OnePlus 11 werd gelanceerd en het bedrijf zei dat zijn kopers niet genoeg USB-C-apparaten en laders bij de hand hebben om de overstap te maken.

Batterij: 5 / 5

Moet je de OnePlus Pad kopen?

Swipe to scroll horizontally OnePlus Pad score Attributes Notes Rating Waarde Meer features dan concurrerende iPads en Samsungs, met meer scherm en batterij, hoewel je goedkopere kunt vinden. 5 / 5 Display Scherper dan alle concurrenten. OLED zou mooi zijn, maar dat is zeldzaam voor deze prijs. 4 / 5 Design Halo groene kleur en geborstelde metalen afwerking zijn cool, maar het ontwerp is een beetje ongebruikelijk, en het is niet zo comfortabel om vast te houden. 3 / 5 Software Voert tablettaken zeer goed uit, maar enkele belangrijke voordelen voor OnePlus-gebruikers ontbreken nog steeds 3 / 5 Prestaties Geen laptopvervanger, maar geweldig voor entertainment. Als je een tablet voor echte productiviteit en gaming wilt, moet je meer uitgeven. 3 / 5 Batterij Uitstekende batterijduur van een van de grootste tabletbatterijen die je kunt vinden. Snel opladen is een leuke bonus. 5 / 5

Koop hem als…

Je een nieuwe OnePlus telefoon hebt (of er een wilt kopen) Tablets zijn het beste als ze samenwerken met je telefoon, en hoewel Android-tablets en -telefoons prima samenwerken via Google, belooft OnePlus hier enkele speciale synchroniciteitsfuncties.

Je een groter scherm wilt voor een leuke prijs Voor dezelfde prijs geeft de OnePlus je een groter, helderder en scherper scherm dan het basismodel van de iPad 10.9, en zelfs de iPad Pro evenaart niet de pixeldichtheid van de OnePlus Pad qua scherpte.

Je van de kleur groen houdt Het komt zelden voor dat een fabrikant van apparaten een hun producten proberen te matchen, en al helemaal als het geen zwart is. Hoewel de kleuren Halo, Arbor en Eternal Green niet perfect bij elkaar passen, zien ze er samen goed uit.

Koop hem niet als…

Je een iPhone hebt en je wilt de tablet en telefoon tegelijkertijd gebruiken Als je een iPhone hebt, kun je synchroniseren via Google, maar dan mis je de functies voor het delen van gegevens en andere synchronisatieopties die het de moeite waard maken om in de familie te blijven. Het is nog steeds een mooie tablet, je mist alleen wat je met een iPad zou kunnen hebben.

Je een tablet zoekt om je laptop te vervangen Als je werk afhankelijk is van een paar open tabbladen in de webbrowser en het bekijken van veel video's, kan de OnePlus je behoeften aan. Als je echt productief moet zijn, denk dan aan een iPad Air met een desktopklasse Apple M1-processor erin of een Galaxy Tab S8 Ultra.

OnePlus Pad review: alternatieven

Niet overtuigd door de OnePlus Pad? Hier zijn een paar andere opties om te overwegen:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 OnePlus Pad Apple iPad 10.9 (2022) Samsung Galaxy Tab S8 Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 Prijs 499 euro 590 euro Vanaf 650 euro 499 euro Opslag 128GB 64GB 128GB 128GB Schermformaat 11,61 inch IPS LCD 10,9 inch TFT LCD 11 inch TFT LCD 11,2 inch OLED Chipset MediaTek Dimensity 9000 Apple A14 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Kompanio 1300T Batterij 9.510 mAh 28.6 Wh 8.000mAh 8.200 mAh Opladen 67W 30W 45W 20W Camera's 13MP main, 8MP selfie 12MP main, 12MP selfie 13MP main, 6MP groothoek, 12MP selfie 13MP main, 8MP selfie OS OxygenOS met Android 13 iPad OS 16 One UI met Android 13 Android 12

(opens in new tab) Apple iPad (2022) De OnePlus Pad is een prima tablet, maar veel van wat hem geweldig maakt voor OnePlus-gebruikers is ook wat de iPad geweldig maakt voor iPhone-gebruikers. Als je een telefoon van Apple hebt, koop dan de tablet van Apple, daar word je gelukkiger van. Lees hier onze Apple iPad (2022) review (opens in new tab)

(opens in new tab) Samsung Galaxy Tab S8 Terwijl de OnePlus Pad bezuinigt op de processor, had het vlaggenschip van Samsung de beste Qualcomm Snapdragon die er was toen het begin 2022 werd gelanceerd en hij is nog steeds krachtig genoeg. Je kunt hem ook krijgen met meer RAM en opslag.

Lees onze hands-on Galaxy Tab S8 review (opens in new tab)

(opens in new tab) Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 De Lenovo P11 Pro Gen 2 heeft nog minder processorkracht dan de OnePlus Pad, maar Lenovo gebruikt een prachtig OLED-scherm met een hoge resolutie en een snelle 120Hz verversingssnelheid. Bovendien kost hij minder dan de OnePlus Pad, hoewel hij meer premium aanvoelt. Lees onze Lenovo P11 Pro Gen 2 review

Hoe we de OnePlus Pad hebben getest

OnePlus leende ons de OnePlus Pad ruim een maand voordat deze review werd gepubliceerd, samen met het OnePlus Magnetic Keyboard en de OnePlus Stylo. Sindsdien hebben we de tablet uitgebreid gebruikt, meestal thuis, maar ook als professioneel apparaat en onderweg, als reizend entertainmentcentrum.

We hebben op de OnePlus Pad uitgebreid films gekeken, games gespeeld en op het web gesurft, elke streamingdienst gebruikt die je kent en vooral Call of Duty Mobile en Marvel Snap gespeeld. Voor gaming gebruiken we zowel touch controls als een draadloze Xbox-controller die via Bluetooth is aangesloten.

Voor professioneel werk hebben we een groot deel van deze review getypt en al deze reviewfoto's bewerkt met behulp van Adobe Lightroom en Google Docs op de OnePlus Pad. We gebruikten ook Slack, Airtable en een aantal communicatie-apps.

Voor het testen van de batterij hebben we ten minste twee dagen van de review de tablet bijna non-stop gebruikt totdat deze leeg was en vervolgens weer opgeladen om de snelle oplaadtijden te controleren. Voor de rest hielden we aantekeningen bij van wat we met de tablet hadden gedaan en het batterijpercentage aan het eind van elke dag.

De beste OnePlus Pad deals van vandaag (opens in new tab) (opens in new tab) € 499 (opens in new tab) Bekijken (opens in new tab)