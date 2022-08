Intel: 'Producten met ingebouwde Wi-Fi 7 in 2024 beschikbaar'

Intel staat op het punt om Wi-Fi 7 (802.11be) te introduceren op de commerciële markt. Wi-Fi 7 is ruim twee keer zo snel als Wi-Fi 6E (802.11ax).

Intel hoopt tegen 2024 Wi-Fi 7 te installeren op laptops en computers. Intel-topman Erin McLaughlin “verwacht dat Wi-Fi 7 in 2025 op de belangrijkste markten verschijnt.”

Zoals McLaughlin uitlegt: (opens in new tab) “Wi-Fi 7 verdubbelt bijna de frequentiebandbreedte van 802.11ax (170 Mhz) tot 320 MHz en verdubbelt de snelheid van Wi-Fi.” Volgens de topman kan de snelheid na van Wi-Fi 7 tot 2024 nog verder verhoogd worden.

Intel voorspelt dat de toepassingen van Wi-Fi 7 worden uitgebreid naar grote games, virtual reality, augmented reality en robots. Qualcomm, Broadcom en Mediatek ontwikkelen ook hun eigen Wi-Fi 7-producten. Intel is van plan om met andere bedrijven samen te werken om hen van Wi-Fi 7 te voorzien.

Analyse: Is Wi-Fi 7 noodzakelijk?

De FCC maakte Wi-Fi 6E in 2020 toegankelijk voor het publiek. Daarvoor werd Wi-Fi 6 geïntroduceerd in 2018, wat ons een gat geeft van twee jaar. Tussen Wi-Fi 5 en 6 zat vier jaar, terwijl tussen Wi-Fi 4 en 5 zes jaar zat. Eén ding is duidelijk: de technologie gaat in een snel tempo vooruit. Maar gaat het niet te snel?



Stapt de gemiddelde gebruiker überhaupt over op de snellere wifi-upgrades? Is het verschil in frequentiebandbreedte tussen 7 en 6, of zelfs tussen Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E zo groot? Wat zet hen ertoe aan om nieuwe producten te kopen als hun ‘oude’ apparaten nog prima werken?

Zelfs onder de echte techliefhebbers zijn nieuwe laptops met ingebouwde Wi-Fi 7 al duur genoeg. Om dan ook nog elke twee tot vier jaar de nieuwste en beste draadloze routers aan te schaffen, is een tijdrovend en vooral dure aangelegenheid. Is die constante investering in nieuwe tech het geld waard?

Dit zijn allemaal vragen die Intel moet overwegen. Innovatie is niet automatisch slecht, maar er moet wel een duidelijke prikkel zijn om deze nieuwe technologieën te introduceren aan het brede publiek.