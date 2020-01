Beste draadloze routers 2020: de beste routers voor je thuisnetwerk

De beste draadloze routers zijn nog nooit zo belangrijk geweest, vooral als je erbij nadenkt dat bijna alles online gebeurt. We werken online, gamen online, doen zaken online en hebben zelfs sociaal contact online. Investeren in een topklasse router kan dus een wereld van verschil betekenen. Of je nu je favoriete programma's op Netflix wil bekijken of de ranglijsten van de beste pc-games wil bekijken, niemand wil een slechte internetverbinding. Daarom is het essentieel om de beste draadloze router te vinden.

Voor je de deur uit stormt om je internetservice te upgraden, denk je best eerst aan een van de beste routers. Zelfs de snelste internetverbinding ter wereld kan teleurstellen als hij tegengehouden wordt door een slechte router. Of je nu zoekt naar een geweldige gaming router of een topklasse draadloze meshrouter met goede dekking, de beste routers zijn cruciaal in 2020.

Beste draadloze routers van 2020 in een notendop:

1. Google Wifi

2. Asus RT-AC86U

3. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

4. TP-Link Archer C5400 v2

5. Netgear Orbi Pro

6. Netgear Orbi AC2200 RBK23

7. TP-Link Deco M9

8. D-Link Covr-C1203

1. Google Wifi

De toekomst van draadloze netwerken wordt betaalbaar

Snelheid: 802.11ac 5GHz down: 101.41 Mbps, 2.4GHz down: 47.53 Mbps | Connectiviteit: 2 x Gigabit Ethernet poorten per Wifi-punt (1 WAN en 1 LAN poort elk) | Functionaliteiten: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, TX beamforming, Bluetooth Smart ready

Heel makkelijke installatie

Geweldige prijs-kwaliteit

Beperkte hardwarebediening

Lagere AC-score

De dagen van traditionele draadloze routers zijn bijna geteld en het tijdperk van de draadloze mesh router is aangebroken. Google Wifi is het beste bewijs voor deze mesh revolutie. Je kan eindelijk vaarwel zeggen tegen de dagen dat draadloze extenders de enige manier waren om draadloze vrijheid te creëren. De opzet van Google Wifi is makkelijk: koop een set van wifipunten en plaats ze op strategische plekken in je huis. Scan vervolgens een QR-code en je bent klaar. Het is niet alleen de beste draadloze router die er is, maar ook de makkelijkste om te installeren.

2. Asus RT-AC86U

Prestaties die even luid zijn als het ontwerp

Snelheid: 802.11ac 1734 Mbps down | Connectiviteit: 4 x Gigabit LAN, Gigabit Wan, USB 2.0, USB 3.0 | Functionaliteiten: MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network

Uitgebreide firmware

Geweldige snelheid en dekking

Complexe firmware

Verdeelde meningen over ontwerp

Als je bekend bent met Asus, vooral met zijn gaming-producten, dan weet je wat je kan verwachten bij de Asus RT-AC86U. Deze draadloze router ziet eruit als het resultaat van een machine die draait op Doritos en Mountain Dew. Afgezien van het opvallende ontwerp is het een stukje hardware dat voor zijn prijs makkelijk de rest van de markt verslaat. Je betaalt hier geen meerprijs voor een gamingtoestel en als je zoekt naar een snelle verbinding met een betaalbaar prijskaartje, dan is de Asus RT-AC86U een uitstekende keuze.

3. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500

Een fantastische gaming router

Snelheid: 802.11ac 1,7Ghz dual-core processor | Connectiviteit: 5 Gigabit ethernet poorten (4 LAN + 1 WAN) | Functionaliteiten: Twee wifibanden tegelijk, 4 externe antennes, 15 extra kanalen in 5Ghz

Supersnel

Geweldige DumaOS-software

Muren zijn geen problemen

Geen breedbandmodem

Duur

Onduidelijke handleiding

De Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 is dan wel prijzig en mist een breedbandmodem, maar is nog steeds een router die sterke prestaties aflevert. Hij is ontworpen voor huishoudens met gamers en is volledig uitgerust om in je gaming noden te voorzien. Hij zorgt voor een uitstekende verbinding met lage ping en weinig vertraging, of je nu Call of Duty of PUBG speelt. Als je bereid bent om dieper in de buidel te tasten, is dit een van de beste draadloze routers om te overwegen.

4. TP-Link Archer C5400 v2

Vreemd ontwerp, geweldige prestaties

Snelheid: 802.11ac 5GHz down: tot 2.167 Mbps, 2.4GHz down: tot 1.000 Mbps | Connectiviteit: 4 x LAN, WAN, USB 3.0, USB 2.0 | Functionaliteiten: MU-MIMO, Tri-band Wi-Fi, 8 externe antennes, Alexa spraakbesturing

Snel en krachtig

Alexa- en IFTTT-ondersteuning

Duur

Als je op zoek bent naar een van de beste draadloze routers en een sci-fi ontwerp uit de 90's je niet afschrikt, dan zit je misschien wel goed bij de TP-Link Archer C5400 v2. Deze mesh router heeft niet het mooiste ontwerp, maar is wel uniek in het opzicht dat hij zowel consumenten als bedrijven op hun wenken kan bedienen op een betaalbaar prijspunt. De set-up is bovendien enorm makkelijk. Hij mag er dan wel vreemd uitzien, maar als je een draadloze router wil voor een ruim huis, kan je met deze niets fout doen.

5. Netgear Orbi Pro

Een mesh router voor op kantoor

Snelheid: 802.11AC 3Gbps | Connectiviteit: Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Functionaliteiten: Modulaire netwerkdekking, modern ontwerp, makkelijke set-up, scheiding van traffic

Makkelijk te installeren

Fantastische prestaties

Enorm duur

Als je het netwerk van je kantoor wil lanceren in de 21e eeuw met een van de beste draadloze routers, dan moet je zeker de Netgear Orbi Pro bekijken. Het is een modulaire mesh router die wat design en prestaties uitleent van zakelijke producten. Je moet er redelijk wat voor neertellen, maar als je een bedrijf hebt waar je trage wifi kan missen als kiespijn, dan is deze router elke cent waard.

6. Netgear Orbi AC2200 RBK23

De Netgear Orbi, maar dan kleiner

Snelheid: 802.11ac 5GHz down: 68.8 Mbps | Connectiviteit: 2 x Gigabit Ethernet poorten per toestel | Functionaliteiten: Disney Circle parental controls, Pause WiFi, smartphone set-up, Tri-Band networking, modulair

Snel

Kleiner dan het origineel

Nog steeds duur

Wanneer de Netgear Orbi voor het eerst verscheen, veranderde hij de wereld van de draadloze routers volledig. In 2019 verscheen dan de Netgear Orbi AC2200 RBK23, een meer betaalbare optie voor de casual gebruikers die geen ruim landhuis hebben. Hij heeft een paar antennes en ethernetpoorten minder, maar is meer dan genoeg voor een degelijke netwerkdekking. Bovendien past hij door zijn kleinere vormfactor makkelijk in je interieur.

7. TP-Link Deco M9 Plus

Een router voor je smart home

Snelheid: 5GHz: tot 867Mbps, 2.4GHz: tot 400Mbps | Connectiviteit: 2 x Gigabit WAN/LAN, USB 2.0 | Functionaliteiten: Tri-Band connectiviteit, geen dode zones meer, ingebouwde smart hub, ingebouwde antivirus, QoS, controlepaneel voor ouders

Sterke dekking

Makkelijke installatie

Duur

Vandaag de dag zijn draadloze mesh routers overal, maar daarover hoor je ons niet klagen. Het niveau van dekking dat ze bieden is beter dan alles wat we tot nu toe hebben gezien. Met toestellen zoals de TP-Link Deco M9 zien we hoe draadloze routers steeds beter worden. Door de integratie van IoT-ondersteuning voor smart homes en topklasse snelheid en dekking, is de TP-Link Deco M9 met gemak een van de beste keuzes voor bewoners van een smart home. Hij is nogal duur, maar daarvoor krijg je de nodige functionaliteiten en prestaties in ruil.

8. D-Link Covr-C1203

Draadloze mesh netwerken voor iedereen

Snelheid: 2.4 GHz: tot 300Mbps; 5GHz: tot 866Mbps | Connectiviteit: 2 x Gigabit Ethernet LAN per punt | Functionaliteiten: MU-MIMO, Controlepaneel voor ouders, Slimme netwerkcontrole, set-up voor smart devices

Betaalbaar

Geweldige dekking

Niet de snelste

Als je mee wil met de hype van draadloze mesh routers, maar je spaarrekening niet wil plunderen, dan is de D-Link Covr C1203 misschien wel de router voor jou. Hij biedt niet alleen gelijkaardige dekking met de Google Wifi aan een lagere prijs, maar ziet er ook goed uit. Hij mag dan wel niet zo snel zijn als de legendarische router van Google, maar voor de meeste gebruikers zal het voldoende zijn. Je kan moeilijk klagen over een betaalbaar en aantrekkelijk toestel. Net daarom is de D-Link Covr C1203 ongetwijfeld een van de beste draadloze routers voor zijn prijs.

Joe Osborne, Bill Thomas en Gabe Carey hebben ook meegewerkt aan dit artikel.