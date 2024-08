NETGEAR Orbi 770 Mesh-systeem met Wi-Fi 7-ondersteuning is nu verkrijgbaar

NETGEAR heeft vandaag zijn WiFi 7 aanbod uitgebreid met het nieuwe Orbi 770 Tri-band Mesh-systeem. Dit is NETGEAR's meest toegankelijke WiFi 7 mesh-systeem tot nu toe, en is de volgende stap in NETGEAR’s streven om krachtige WiFi-prestaties en veilige connectiviteit te bieden aan een breed publiek.



WiFi 7 verandert de spelregels

NETGEAR heeft afgelopen jaar al drie WiFi 7- producten geïntroduceerd: de Nighthawk RS700S, Nighthawk RS300 en Orbi 970. WiFi 7 biedt aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van WiFi 6, zoals 2,4 keer snellere snelheden, verminderde latency, en een betere omgang met WiFi-storingen. Het doel van NETGEAR is om met deze technologie tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar hogere internetsnelheden en betrouwbaarheid, vooral nu multi-gig internetsnelheden betaalbaarder zijn geworden en het aantal apparaten dat om extreem lage latency vraagt, zoals AR/VR-headsets en AI-platforms zoals CoPilot+, blijft toenemen. Hierdoor kunnen gezinnen tegelijkertijd probleemloos genieten van toepassingen als 4K/8K-streaming, videogesprekken en gaming.

Het Mesh-systeem – Orbi 770 Series

Het Orbi 770 Mesh-systeem heeft een moderne vormgeving en past naadloos in elk interieur en met vier interne antennes bieden ze een sterke WiFi-dekking door het hele huis. Het Orbi WiFi 7 Tri-band mesh-systeem biedt snelle internetverbindingen tot 11 Gbps, geschikt voor maximaal 100 apparaten in grote huizen tot 540 m². Dit systeem combineert de 5Hz- en 6GHz-banden om de snelheden en betrouwbaarheid van je netwerk te verbeteren, en dankzij de 2.5 Gig-internetpoort kun je profiteren van de nieuwste multi-gig internetsnelheden. Met meerdere LAN-poorten op zowel de router als de satellieten kun je eenvoudig apparaten aansluiten, zoals een gaming-pc of gedeelde opslag, voor een stabiele en snelle bedrade verbinding.

De Orbi 770-serie is uitgerust met geavanceerde beveiligingsfuncties zoals de nieuwe Advanced Router Protection, die zowel bekende als onbekende bedreigingen herkent en blokkeert. Daarnaast wordt het systeem geleverd met een 30-dagen proefversie van NETGEAR Armor, dat een uitgebreide beveiliging biedt voor al je apparaten, inclusief extra privacy met een ingebouwde VPN. Ook kun je eenvoudig de online tijd van je kinderen beheren met NETGEAR Smart Parental Controls, die gratis basisfuncties biedt, met de optie voor een Premium Plan na de proefperiode.