Easter Egg Hunt: win het FRITZ!-powerduo van AVM

Met Pasen om de hoek willen we bij TechRadar onze lezers de kans geven om een aantal mooie prijzen te winnen. Vandaag maak je kans op een paasei in de vorm van een FRITZ!-powerduo van AVM. Het gaat hier om de FRITZ!Box 4060 Wi-Fi 6-router én de FRITZ!Repeater 3000 AX. Tot en met zondag verschijnt er elke dag een nieuwe prijs om te winnen, dus hou onze website goed in de gaten de komende dagen!

Win het FRITZ!-powerduo van AVM

Als je merkt dat je internet trager is dan verwacht of als je bijvoorbeeld in de tuin wel een erg zwak Wi-Fi-signaal hebt, dan is een nieuwe router van AVM misschien wel een hele mooie oplossing. Misschien heb je geluk, want het FRITZ!-powerduo dat je vandaag kan winnen bestaat onder andere uit de FRITZ!Box 4060 Wi-Fi 6-router. Hiermee krijg je overal in huis (en hopelijk zelfs in de tuin) snel, draadloos internet.

Er is een grote kans dat de FRITZ!Box 4060 betere resultaten zal leveren dan de router die je van je internetprovider hebt gekregen. Die routers worden niet altijd even snel vervangen, dus misschien zit je thuis ook nog met een Wi-Fi 5-router, terwijl je via een router als de FRITZ!Box 4060 van Wi-Fi 6 kan genieten. Wi-Fi 6 maakt een hogere bandbreedte mogelijk en dat kan niet alleen hogere snelheden opleveren, maar ook een stabielere verbinding.

Deze FRITZ!Box is overigens ook een tri-band router en dat betekent dat hij data verstuurd via één 2,5GHz-band en twee 5GHz-banden. Qua snelheid ondersteunt de FRITZ!Box 4060 bekabeld snelheden tot 2,5 Gbps en via Wi-Fi snelheden tot 2.400 Mbps. Je werkelijke internetsnelheden zullen natuurlijk ook van je abonnement afhangen, maar deze router zal in ieder geval niet gauw de beperkende factor zijn.

Als je merkt dat het bereik van de router misschien toch niet groot genoeg is, dan komt de andere helft van het powerduo goed van pas. Je hoeft niet meteen een nieuw Wi-Fi-mesh-systeem aan te schaffen, want de FRITZ!Box 4060 krijgt hetzelfde voor elkaar in combinatie met de FRITZ!Repeater 3000 AX. Met dit duo kan je hopelijk overal in huis genieten van een snelle, stabiele internetverbinding.

Doe mee en win!

Wil je kans maken om de FRITZ!Box 4060 Wi-Fi 6-router én de FRITZ!Repeater 3000 AX van AVM te winnen? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door het deelnameformulier hieronder in te vullen (of hier te klikken).

Deelnemen kan vanaf 29 maart om 12:00 uur 's middags tot 12:00 uur 's middags op 30 maart. Zorg ervoor dat je contactinformatie klopt, want na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.