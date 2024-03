Hiep, hiep, hoera! De FRITZ!Box bestaat vandaag 20 jaar

20 jaar geleden, op 18 maart 2004, presenteerde AVM de eerste FRITZ!Box op de Cebit computerbeurs en luidde daarmee het tijdperk van het thuisnetwerk in. De FRITZ!Box bracht een revolutie teweeg in hoe mensen thuis het internet gebruiken, en doet dat tot op heden nog steeds. Veilig en snel op het internet surfen, telefoneren, snelle en stabiele Wi-Fi voor het streamen van tv en films, online gamen en thuiswerken - dankzij de FRITZ!Box hoef jij je hier geen zorgen om te maken. Sinds zijn debuut is de FRITZ!Box met het "alles-in-één-apparaat"-principe een succes gebleken. Sinds 2004 heeft AVM ongeveer 90 modellen ontwikkeld en meer dan 60 miljoen apparaten geproduceerd in Duitsland en Europa. Van bij de start met DSL met maximaal 8 Mbit/s heeft de FRITZ!Box zich steeds verder ontwikkeld en ondersteunt hij nu ook glasvezelverbindingen tot wel 10 Gbit/s. Al twee decennia lang zet de FRITZ!Box onvermoeibaar de standaard als het kloppend hart van het slimme huis. Samen met andere FRITZ!-producten, zoals draadloze repeaters, telefoons, radiatorthermostaten of slimme stekkers en LED-lampen, maakt hij het digitale leven voor miljoenen mensen - in meer dan 40 landen - elke dag gemakkelijker.

20 jaar innovatie

Met zijn innovatieve combinatie van hardware en software, veelzijdige functies, eenvoudige installatie en bediening en regelmatige gratis updates zet AVM met de FRITZ!Box al 20 jaar de standaard in het thuisnetwerk. De FRITZ!Box ondersteunt elke breedbandtechnologie, maakt Wi-Fi met een groot bereik mogelijk, biedt een compleet telefoonsysteem en vele opties voor het opzetten van een slim thuisnetwerk. Alledaagse functies zoals ouderlijk toezicht, een gasthotspot of instellingen voor ononderbroken videogesprekken wanneer je thuis werkt, zijn voor vele gebruikers een vanzelfsprekendheid geworden.

20 jaar plug & play

Een FRITZ!Box kan slechts in enkele stappen worden ingesteld en de gebruikersinterface is zo ontworpen dat deze voor iedereen duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is. Zowel beginners als geroutineerde gebruikers profiteren van de vele instelmogelijkheden en uitgebreide analysetools. Daarnaast breiden de gratis FRITZ!-apps het functionele bereik van de FRITZ!Box uit. Het succes van de FRITZ!Box is niet alleen gebaseerd op de technologie maar ook op de eersteklas inhouse klantenondersteuning door AVM. Dankzij de directe feedback van klanten en een nauwe samenwerking met de FRITZ!Lab bètatesters, houdt AVM altijd de vinger aan de pols. Daarenboven zorgen de websitepagina’s Product- en verkoopadvies, Ondersteuning en Service en support dat elke klant snel de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft.

20 jaar internetveiligheid met FRITZ!Box - op alle netwerken

De meeste mensen verwachten twee dingen van hun thuisnetwerk: gemak en veiligheid. De FRITZ!Box biedt als sinds het begin beide aan. Het heeft zijn eigen volledig gesloten firewall, VPN en ouderlijk toezicht. De eigen cloud-oplossing van de FRITZ!Box zorgt voor een veilige toegang tot belangrijke documenten, foto's en video’s wanneer u onderweg bent. Verder zorgen de automatische updates ervoor dat gebruikers veilig en stabiel kunnen surfen op alle netwerken.

20 jaar duurzame producten

Met het alles-in-één-principe heeft AVM de FRITZ!Box vanaf het begin ontworpen met het oog op duurzaamheid. De nood aan een reeks van verschillende apparaten zoals een modem, Wi-Fi-router, en smart home hub, is er niet want FRITZ!Box-gebruikers krijgen alles in één apparaat. Opties voor lager stroomverbruik, zoals de energiebesparingsmodus, zijn inbegrepen. Hetzelfde geldt voor de regelmatige en gratis updates. Dit betekent dat FRITZ!Box-gebruikers vele jaren na aankoop van nieuwe functies kunnen genieten of het apparaat als Mesh Repeater kunnen gebruiken in plaats van de router steeds te moeten vervangen of weg te gooien.

Waaraan dankt de FRITZ!Box zijn naam?

Het merk FRITZ! bestaat al ruim 30 jaar, en de FRITZ!Box al 20 jaar. Het begon in 1995 met de FRITZ!Card voor ISDN. Sindsdien maakt AVM ingewikkelde netwerktechnologie eenvoudig voor iedereen. Het idee is dat iedereen de producten makkelijk en éénvoudig kan gebruiken. Daarom werd er een productnaam gezocht die persoonlijk was, toegankelijkheid uitstraalde en stond voor gebruiksgemak en begrijpelijke technologie. De naam Fritz is ongecompliceerd en past bij het bedrijf waarvan het hoofdkantoor in Berlijn gevestigd is. Na FRITZ! en FRITZ!Card in 1995 was de naam FRITZ!Box in 2004 de voor de hand liggende keuze: alles wat je nodig hebt voor een controlecentrum in de digitale woning is verkrijgbaar in één box: de FRITZ!Box.

Mijlpalen van de FRITZ!Box op de breedbandverbinding