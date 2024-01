Als je geen powerline kan of wil gebruiken, maar toch alle voordelen van Wi-Fi 6 en een meshnetwerk wil, dan is de FRITZ!Repeater 3000 AX een goede oplossing. Hoewel deze repeater prijzig is, is hij in staat Wi-Fi 6-signalen door te sturen met minimaal snelheidsverlies en dat is uitzonderlijk voor een repeater. We raden hem wel alleen aan in combinatie met een FRITZ!Box-router, aangezien je anders enkele features mist, waaronder de eenvoudige set-up.

Over het algemeen hebben repeaters een slechte naam en zijn ze het apparaat helemaal onderaan de lijst als je je wifinetwerk wil uitbreiden. Repeaters zijn er in allerlei vormen, maten en prijsklassen, van extreem goedkope toestellen van een paar tientjes tot duurdere opties van meer dan 100 euro. De FRITZ!Repeater 3000 AX zit in deze laatste categorie en op papier kan hij concurreren met geavanceerde powerlinesystemen. Wij zochten uit of hij die verwachtingen waar kan maken.

FRITZ!Repeater 3000 AX review: prijs en beschikbaarheid

Huidige verkoopprijzen rond 150 euro

Goed beschikbaar in zowel Nederland als België

FRITZ!Box vereist voor alle features

Je kan de FRITZ!Repeater 3000 AX in vrijwel elke elektronicazaak in Nederland en België vinden voor verkoopprijzen rond 150 euro. Hiermee is het een van de duurdere repeaters en zit hij zelfs in de buurt van goedkopere powerlinesystemen. Zelfs als je een repeater met Wi-Fi 6-ondersteuning wil, kan je goedkopere alternatieven vinden. Als je daarentegen geen Wi-Fi 6 hebt, dan hoef je zeker niet zoveel uit te geven.

Verder kan het ontwerp voor sommigen een voordeel zijn en voor anderen een nadeel. Veel repeaters, zoals de devolo WiFi 6 Repeater 3000, zijn een blokvormig apparaat dat je rechtstreeks in het stopcontact doet. De FRITZ!Repeater 3000 AX ziet er daarentegen uit als een router en neemt meer ruimte in beslag, maar kan je wel beter positioneren.

Een belangrijk punt is dat de FRITZ!Repeater 3000 AX het beste werkt met andere FRITZ!-producten. Bij voorkeur gebruik hem je in combinatie met een FRITZ!Box-router, FRITZ!Powerline of andere FRITZ!Repeaters. Niet alleen is de installatie binnen een FRITZ!-netwerk makkelijk, maar er zijn ook functies die niet toegankelijk zijn met netwerkproducten van andere fabrikanten.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

FRITZ!Repeater 3000 AX review: design

Ziet eruit als een router

2x gigabit-LAN

Platte ethernetkabel is handig

We nemen het je niet kwalijk als je op basis van de foto's denkt dat de FRITZ!Repeater 3000 AX een router is. Velen zien een repeater als klein blokje dat je rechtstreeks in het stopcontact steekt. Het grote voordeel van dit ontwerp is dat je de repeater beter kan positioneren en je niet afhankelijk bent van de plaats van je stopcontact. De stroomkabel van de FRITZ!Repeater 3000 AX is ongeveer een meter lang en dat was voor ons voldoende flexibiliteit om hem een mooie plaats in ons thuiskantoor te geven.

Aan de voorkant van de FRITZ!Repeater 3000 AX zie je twee lampjes en daartussen een rode knop. De bovenste lampjes geven de status van de netwerkverbinding en zijn bij voorkeur groen. De rode knop ga je wellicht maar één keer gebruiken, met name tijdens de set-up. Achteraan vind je de aansluiting voor de stroomkabel en twee gigabit-LAN-aansluitingen. In de doos krijg je één gigabit-ethernetkabel, waarvan de kabel zelf plat is. Dit is handig wanneer je de FRITZ!Repeater 3000 AX in een kast wil plaatsen, omdat de platte kabel tussen de openingen van een kastdeur past.

Bovenaan de FRITZ!Repeater 3000 AX zit een luchtrooster en dat hou je bij voorkeur open. De repeater stond in ons geval bovenop een kastje en de zijkanten voelden over het algemeen altijd warm aan. Plaats hem vooral niet in een klein, afgesloten kastje want dan kan hij wel eens oververhitten, wat effect zal hebben op de prestaties.

Design score: 5/5

FRITZ!Repeater 3000 AX review: set-up en app

Set-up binnen FRITZ!-netwerk met één druk op de knop

Eenvoudige app, meer instellingen in webinterface

Werkt het beste met andere FRITZ!-producten

Wij hebben de FRITZ!Repeater 3000 AX getest in combinatie met de FRITZ!Box 4060 die aangesloten was op een Proximus-modem. Omdat we de test in België hebben uitgevoerd en er nog geen vrije modemkeuze is op het moment van schrijven, konden we de Proximus-modem niet zomaar weghalen. In Nederland kan je er daarentegen wel voor kiezen om een router naar keuze te gebruiken en ben je niet gebonden aan de eigen router van je provider.

Aangezien we de FRITZ!Box 4060 al hadden geïnstalleerd, was de set-up van de FRITZ!Repeater 3000 AX een koud kunstje. We waren verbaasd dat de handleiding in de doos in feite uit één stap bestond: plaats de repeater binnen het bereik van de router, druk op de rode knop en wacht even. Zo gezegd, zo gedaan en na amper een minuut was de FRITZ!Repeater 3000 AX geïnstalleerd en toegevoegd in de app op onze smartphone. Er werd meteen automatisch een meshnetwerk gecreëerd en we moesten daarom geen nieuwe naam of wachtwoord instellen voor de repeater.

Je kan de repeater trouwens ook gebruiken als je geen andere FRITZ!-producten gebruikt en de handleiding legt eveneens uit hoe dat moet. Hoewel we die set-up niet zelf hebben uitgevoerd, zou je alsnog na een vijftal minuten klaar moeten zijn.

Set-up en app score: 5/5

FRITZ!Repeater 3000 AX review: prestaties

Triband Wi-Fi 6 is krachtig, maar 5GHz-band kan instabiel zijn

Snelheid van router wordt volledig doorgezet

Meshnetwerk mogelijk

Om te beginnen, moeten we aangeven dat we deze test uitgevoerd hebben in België met een Fiber-abonnement van Proximus. De maximale downloadsnelheid die wij kunnen halen, bedraagt ongeveer 130 Mbps en het is daarom voor ons niet mogelijk om het volledige potentieel van de FRITZ!Repeater 3000 AX te benutten. Ons appartement is daarnaast een duplex met twee verdiepingen. De router bevindt zich aan de voorzijde van de bovenverdieping en de repeater hebben we aan de achterzijde van de benedenverdieping verplaatst. De twee apparaten staan ongeveer zes meter van elkaar en het signaal moet één verdieping en nog een extra muur overbruggen.

Tot onze verbazing wist de FRITZ!Repeater 3000 AX de volledige snelheid van de FRITZ!Box 4060 te behalen, zowel via wifi als kabel. We hebben op verschillende momenten snelheidstesten uitgevoerd op onze laptop, aangesloten met gigabit-LAN-kabel, en smartphone, verbonden met Wi-Fi 6. In beide gevallen haalden we een gemiddelde downloadsnelheid van 115 Mbps met pieken tot 130 Mbps en uploadsnelheid van 40 Mbps met pieken tot 50 Mbps. Dit komt overeen met de snelheden die we rechtstreeks van de router krijgen.

Daarnaast was het netwerk nooit zodanig verzadigd dat de snelheden dramatisch zakten. We konden een film in 4K-kwaliteit streamen op Netflix, een game downloaden op Steam, video op YouTube kijken en ondertussen online gamen zonder merkbare vertraging. Games op Steam werden altijd met een snelheid van 12 MB per seconden gedownload en dat zakte naar minimaal 8 MB als we daadwerkelijke alle activiteiten hierboven tegelijkertijd uitvoerden. Zelfs een film in 4K kijken, terwijl we livestreamen op Twitch in 720p met 60fps, leverde geen problemen op. De frame drops tijdens de livestream waren minimaal en voornamelijk te wijten aan onze laptop die tot het uiterste werd gedreven.

Het meshnetwerk dat automatisch werd gecreëerd, werkte feilloos. Wanneer we van de boven- naar benedenverdieping gaan, is er geen seconde waarop het netwerk wegvalt. De overgang tussen het signaal van de router en de FRITZ!Repeater 3000 AX werd naadloos gemaakt en van dode zones is geen sprake meer. Zelfs op de verdieping onder ons hebben we nog verbinding met de repeater. Het enige probleem kwam voor bij de 5Ghz-band. Die was namelijk niet enorm stabiel. Het ene moment gaf de MyFritz!-app aan dat de verbinding perfect was en vijf minuten later was de verbinding plots instabiel. Het leek gelukkig niet veel invloed te hebben op de downloadsnelheid, maar onze maximumsnelheid zat dan ook ver onder de limiet van de FRITZ!Repeater 3000 AX.

Prestaties score: 4,5/5

Moet je de FRITZ!Repeater 3000 AX kopen?

Koop hem als...

Je een eenvoudige set-up wil De integratie met andere FRITZ!-producten is uitstekend en met letterlijk één druk op de knop is de repeater ingesteld.

De plaats van je stopcontacten niet optimaal is Omdat de FRITZ!Repeater 3000 AX niet rechtstreeks in het stopcontact zit, kan je hem makkelijk op de perfecte plaats neerzetten.

Je repeater de voornaamste internetbron zal zijn Door de tribandtechnologie is de maximale bandbreedte erg hoog en zal je zelden last hebben van vertraging.

Koop hem niet als...

Je geen Wi-Fi 6 hebt Dit spreekt voor zich. Als je thuis geen Wi-Fi 6 hebt, zijn er goedkopere alternatieven die hetzelfde resultaat geven.

Je geen andere FRITZ!-producten hebt De FRITZ!Repeater 3000 AX werkt het beste met andere FRITZ!-producten en je verliest veel gebruiksgemak als je hem gebruikt met netwerkproducten van andere fabrikanten.