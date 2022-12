Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Devolo WiFi 6 Repeater 3000: Review in een notendop

Een Wi-Fi-versterker is een goede keuze als je het Wi-Fi-signaal wil versterken in één of twee kamers in je huis. Wij zijn al langere tijd fans van Devolo's Magic-producten. Die producten bieden Wi-Fi- en powerline-verbindingen voor zelfs de meest irritante dode hoeken binnen je netwerk.

De toevoeging van powerline-verbindingen zorgt er wel voor dat producten uit de Magic-reeks redelijk prijzig kunnen zijn en daarbij heeft ook niet iedereen de bekabelde netwerkfuncties van powerline nodig.

Vandaar dat Devolo nu ook een goedkopere optie aanbiedt met de lancering van de nieuwe WiFi 6 Repeater 3000. Dit is een meer gebruikelijke versterker (repeater) zonder powerline. Hij is dus alleen gefocust op het versterken van je Wi-Fi-verbinding.

Zoals de naam ook al aangeeft, biedt de Devolo WiFi 6 Repeater 3000 ondersteuning voor Wi-Fi 6 met een topsnelheid van 3Gbps (eigenlijk 2976Mbps, maar fabrikanten ronden graag naar boven af). Dat is zelfs sneller dan de duurdere Magic-producten. Het is ook goed om te zien dat Devolo zijn Home Netwerk-app een update heeft gegeven om het makkelijker te maken voor nieuwe gebruikers om hiermee aan de slag te gaan.

Devolo WiFi 6 Repeater 3000: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 99,90 euro

Nu overal beschikbaar

Devolo WiFi 6 Repeater 3000: SPECS Wi-Fi: dual-band Wi-Fi 6 (2,4 GHz/5,0 GHz)

Snelheid: 3,0Gbps

Aansluitingen: 1x Gigabit Ethernet

Processor: N/A

Geheugen: N/A

Opslag: N/A

Afmetingen: 150 x 75 x 45 mm

Devolo is een Duits bedrijf, dus de Devolo WiFi 6 Repeater 3000 is als eerste in Europa uitgebracht voor een prijs van 99,90 euro. Wij kunnen hier het nieuwe apparaat dus al kopen, maar de Magic-reeks is inmiddels ook al wereldwijd beschikbaar, dus de nieuwe Repeater 3000 zal later ook nog wel naar andere regio's komen.

Er komt binnenkort ook nog een duurdere versie aan van de versterker, genaamd de Devolo WiFi 6 Repeater 5400. Deze biedt een snelheid van 5,4Gbps en twee Ethernet-poorten.

Prijs-kwaliteit: 4/5

(Image credit: Future / Cliff Joseph)

Devolo WiFi 6 Repeater 3000: Design

Sluit direct aan op het stopcontact

Vier interne antennes

Geen ingebouwde contactdoos

De Devolo WiFi 6 Repeater 3000 heeft een redelijk standaard design voor een Wi-Fi-versterker. Het is gewoon een grote, witte stekker die je in het stopcontact steekt in een kamer waar je Wi-Fi wel een boost kan gebruiken. De grootte van het apparaat heeft vooral te maken met de vier ingebouwde antennes die worden gebruikt om het Wi-Fi-signaal te versterken. Er zit ook een LED-lampje op de voorkant die aangeeft hoe sterk het Wi-Fi-signaal binnenkomt vanuit je router. Aan de hand van dat lampje kan je dus tijdens het instellen bepalen wat de handigste positie is voor de repeater.

Er zit ook één Ethernet-poort onderop de repeater. Daarmee kun je bijvoorbeeld een laptop of gameconsole verbinden met een kabel (let wel op dat de versterker zelf nog wel verbinding maakt via het Wi-Fi-netwerk, dus het is niet hetzelfde als Ethernet van de router direct naar je apparaat). Het is wel jammer dat er geen geïntegreerde contactdoos op de repeater zit, zodat je alsnog een andere stekker kunt aansluiten op het stopcontact en het stopcontact dus ook nog stroom kan leveren aan een ander apparaat, terwijl de versterker is verbonden.

(Image credit: Future / Cliff Joseph)

In het verleden hebben we ook wat kritiek geuit op Devolo's Home Network-app, omdat deze nogal verwarrend en onduidelijk kon zijn voor mensen die nog nooit eerder een repeater of versterker hebben gebruikt. Gelukkig heeft Devolo de app recentelijk geüpdatet met een nieuw design, zodat hij wat gebruiksvriendelijker is.

Om de setup te beginnen steek je de versterker in een stopcontact in de buurt van de Wi-Fi-router die je internetverbinding regelt. In de eerste instantie creëert de repeater zijn eigen Wi-Fi-netwerk, zodat hij kan verbinden met de app op je iOS- of Android-apparaat. De app vraagt dan om de naam (SSID) en het wachtwoord van je huidige Wi-Fi-netwerk, om zo de repeater verbinding te laten maken met je netwerk. Je kan dan dus ook dezelfde inloggegevens blijven gebruiken. Zo kunnen je apparaten ook gemakkelijk verbinding maken met de repeater door hetzelfde Wi-Fi-wachtwoord te blijven gebruiken als voorheen. Als je de versterker liever een eigen naam en wachtwoord geeft, zodat niet alle apparaten er automatisch mee verbinden, dan is dat later in het proces ook een optie.

De nieuwe app is helaas nog steeds niet perfect, want soms kon hij tijdens het testen de repeater niet vinden, ook al was deze wel verbonden met ons Wi-Fi-netwerk. Als we dan de app opnieuw opstartten, kon de app de repeater ineens wel vinden. Het ondervonden ook wat problemen bij het veranderen van de naam en het wachtwoord voor de versterker. De app wilde de nieuwe inloggegevens in de eerste instantie niet opslaan en daardoor moesten we de repeater uit het stopcontact halen en opnieuw opstarten.

Als de setup gelukt is, dan kun je de versterker uit het stopcontact halen en hem ergens halverwege tussen je router en de kamer (het gebied) waar je een zwak signaal hebt weer in een stopcontact stoppen. Dat zorgt ervoor dat de Devolo WiFi 6 Repeater 3000 een sterk signaal van de router kan ontvangen en dat vervolgens kan versterken voor de kamers die een sterker signaal nodig hebben.

Design: 3/5

(Image credit: Future / Cliff Joseph)

Devolo WiFi 6 Repeater 3000: Prestaties

Dual-band Wi-Fi 6, 3Gbps

Breidt het bestaande Wi-Fi-netwerk uit

Eén Ethernet-poort

Devolo WiFi 6 Repeater 3000: Benchmarks Benchmarks (samengevoegd met het bestaande Wi-Fi-netwerk): Ookla speedtest

Binnen 9 meter, door drie muren heen: 150Mbps/150Mbps 20GB Steam-download

Binnen 9 meter, door drie muren heen: 19MB/s

Tijdens de Ookla-speedtest hadden we met de normale Wi-Fi-verbinding een downloadsnelheid van 150Mbps op apparaten in de buurt van de router en een snelheid van 19MB/s bij Steam-downloads. De Wi-Fi van de router heeft echter niet genoeg bereik om de achterkant van het kantoor te voorzien van een sterk signaal.

Aan de hand van de instructies van Devolo hadden we dus halverwege tussen de router en de achterkant van het kantoor de Devolo WiFi 6 Repeater 3000 in het stopcontact gestoken. Hier had de repeater inderdaad nog een sterk Wi-Fi-signaal en dit kon hij ook versterken, zodat we achter in het kantoor ook zonder problemen dezelfde downloadsnelheden van 150Mbps en Steam-downloads van 19MB/s konden behalen in de Ookla-speedtest.

Een enkele versterker zoals deze is waarschijnlijk niet genoeg om je hele huis te voorzien van een sterk Wi-Fi-signaal. Daarvoor kan je beter investeren in een wat duurder Wi-Fi mesh-netwerksysteem. Als je echter alleen in een paar slaapkamers op de eerste verdieping een wat sterker signaal wil, dan is de Devolo WiFi 6 Repeater 3000 zeker een geschikte keuze.

Prestaties: 4/5

Moet ik de Devolo WiFi 6 Repeater 3000 kopen?

(Image credit: Future / Cliff Joseph)

Koop hem als...

Je Wi-Fi wel een boost kan gebruiken

Het is misschien geen oplossing voor het hele huis, maar de Repeater 3000 is een goede optie voor het versterken van de Wi-Fi voor een bepaalde ruimte die de router niet goed kan bereiken, zoals een slaapkamer of de tuin.

Je huidige router ondersteuning heeft voor Wi-Fi 6

De Repeater 3000 werkt ook met oudere routers die alleen Wi-Fi 5 ondersteunen, maar het is logischer om hem te gebruiken met een router (en andere apparaten) die ook ondersteuning bieden voor de nieuwere Wi-Fi 6-standaard.

Je versterking wil op een budget

Mesh-netwerksystemen kunnen wel voor snelle Wi-Fi-verbindingen zorgen door je hele huis heen, maar dat soort systemen zijn vaak ook een stuk duurder. Een versterker zoals deze biedt dan een goedkoper alternatief voor één of twee kamers.

Koop hem niet als...

Je een hele hoop slaapkamers hebt

Als je in een wat groter huis woont met meerdere slaapkamers en een grote tuin, dan kun je beter investeren in een mesh-netwerksysteem om een groter oppervlak te voorzien van een sterke netwerkverbinding.

Je nog steeds Wi-Fi 5 gebruikt

Veel mensen maken nog gebruik van routers, computers en andere apparaten die Wi-Fi 5 gebruiken en geen ondersteuning hebben voor Wi-Fi 6. Je hebt dan dus minder profijt van de voordelen die de Repeater 3000 met Wi-Fi 6-ondersteuning met zich meebrengt.

Je een betere verbinding wil voor Netflix

De Repeater 3000 is met zijn topsnelheid van 3Gbps veel sneller dan de meeste routers die mensen gebruiken (of de snelheid waar ze voor betalen). Een goedkopere versterker is in dat geval ook prima voor activiteiten zoals websurfen of muziek en video streamen.

Devolo WiFi 6 Repeater 3000: Score