Fellere, energie-efficiëntere OLED-displays gaan dit jaar in productie

De beste OLED TV's staan op het punt om nog veel beter te worden. Er gaat later dit jaar namelijk een nieuwe paneeltechnologie genaamd eLeap in productie volgens FlatpanelsHD. Hoewel deze technologie in de eerste instantie echter nog niet op de tv's van bekende merken zal verschijnen, belooft de schermtechnologie wel een helderheid van meer dan 3.000 nits te leveren, plus verbeterde duurzaamheid. Daardoor kunnen schermen met deze technologie langer meegaan en dus zorgen voor minder e-waste.

eLeap is ontwikkeld door Japan Display (JDI). Dat is een bedrijf dat is opgezet na de fusie van de displayafdelingen van Sony, Toshiba en Hitachi. In 2022 schreven we al voor het eerst over dit bedrijf (en deze ontwikkeling), maar de technologie gaat nu pas langzamerhand in productie en het plan is om de productie voor de mainstream markt eind 2024 te starten.

Hoewel we nog geen plannen hebben gezien van bekende merken die suggereren dat ze de nieuwe technologie gaan gebruiken, lijken de panelen als eerste te gaan verschijnen in laptops. Een van de eerste panelen zou dan ook een 14-inch OLED worden voor laptops. Deze zal een piekhelderheid van 1.600 nits moeten leveren, maar er komen ook nog fellere schermen aan.

Wat is eLeap OLED?

eLeap is blijkbaar een (hele slechte) afkorting voor "environment positive Lithography with maskless deposition, Extreme long life, low power and high luminance, Any shape Patterning". De technologie gebruikt licht om patronen te verplaatsen bij het produceren van geïntegreerde circuits. Dit proces levert een verhoogde helderheid én zorgt tegelijkertijd voor een duurzamer paneel. Op die manier kan het dus ook e-waste enigszins verminderen.

Dit is de eerste OLED-technologie die zo'n proces gebruikt en volgens Japan Display loopt het productieproces momenteel zes maanden voor op schema. In de acht maanden voor de lancering zegt JDI dat het al een productie-opbrengst van 60% heeft. Hoe hoger deze opbrengst, hoe efficiënter de productie is en hoe lager de kosten blijven.

Volgens JDI zal het bedrijf eLeap-panelen voorzien "voor gebruik in een breed aanbod aan toepassingen voor eindgebruikers, zoals [in] smartwatches en wearables, smartphones, laptops, en displays in auto's". Het valt dus wel op dat tv's hier niet worden genoemd. De reden daarvoor is dat de capaciteit van het productieproces momenteel niet geschikt is voor dit soort grotere panelen. JDI's fabriek voor grotere panelen zal naar verwachting pas ergens in 2027 gereed zijn.