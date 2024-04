Microsoft verwijdert nog meer functies uit het configuratiescherm in Windows 11

Het einde van het configuratiescherm in Windows 11 lijkt nabij. Een ander belangrijk onderdeel, de lettertypenpagina, wordt namelijk ook verplaatst naar de algemene instellingen-app. Het configuratiescherm is nog niet weg, maar Microsoft stuurt gebruikers steeds vaker naar de algemene instellingen. Nu lijkt het erop dat je later dit jaar automatisch wordt doorgestuurd naar de instellingen als je de lettertypenpagina probeert te openen in het configuratiescherm.

De lettertypenpagina is momenteel hier te vinden: Configuratiescherm > Vormgeving en persoonlijke instellingen > Lettertypen.

Dit is de laatste ontwikkeling in een migratieproces dat al een tijdje bezig is (via Windows Latest), waarbij functies van het configuratiescherm naar de instellingen-app worden verplaatst. Windows Latest meldt wel dat Microsoft op dit moment geen plannen lijkt te hebben om het configuratiescherm volledig te verwijderen uit Windows 11.

(Image credit: Future)

Makkelijker lettertypes aanpassen

In de instellingen-app komt een moderne interface voor lettertypes en die werkt net zoals zijn voorganger in het configuratiescherm. Op dit moment staat de oude versie van de lettertypenpagina wel nog steeds op de bekende plaats in het configuratiescherm.

Microsoft wil gebruikers op termijn naar de instellingen-app sturen voor het beheer van lettertypen en Windows Latest schrijft dat de lettertypeninstellingen uiteindelijk uit het configuratiescherm gehaald worden. In plaats daarvan zullen gebruikers worden doorverwezen naar Instellingen > Persoonlijke Instellingen > Lettertypen. Dit zal een merkbare verandering zijn, maar het zou niet al te storend moeten zijn omdat het blijkbaar alle functies van de oude pagina overneemt.

Voor veel gebruikers is het configuratiescherm een vertrouwde omgeving, die al deel uitmaakt van Windows sinds de allereerste versie in 1985. De kans dat het volledig zal verdwijnen, is bijgevolg relatief klein. Voor nieuwe gebruikers kan het configuratiescherm daarentegen verwarrend en verouderd aanvoelen. Door steeds meer functies naar de algemene instellingen te verplaatsen, hoeven nieuwe gebruikers in de praktijk misschien nooit meer naar het configuratiescherm te gaan.