Beste pc games 2023: deze games moet je gespeeld hebben

Vandaag de dag zijn de beste pc-games beter dan ooit tevoren. De dagen waar pc-games super gespecialiseerd waren en bestonden uit enkel niche titels zijn verleden tijd.

Pc-gaming is qua kwaliteit vergelijkbaar met de nieuwste consoles van dit moment, zoals de PS5 en Xbox Series X. Clouddiensten als Xbox Game Pass Ultimate maken het ontzettend makkelijk om enkele van de meest besproken games te spelen op pc, zonder. dat je hiervoor ruimte hoeft vrij te maken op je harde schijf, of aan de slag moet met peperdure hardware. Dankzij de komst van meerdere titels (zoals getoond in de Xbox en Bethesda Games Showcase) biedt pc-gaming nog meer waar voor je geld.

Op sommige vlakken heeft pc-gaming de voorkeur ten opzichte van de nieuwe consoles, voornamelijk vanwege de sterke grafische kaarten die beschikbaar zin. Pc-games zijn in staat om op een hogere framerate draaien, wat resulteert in een gaming-ervaring zonder lag. Gaming-monitoren, met name ultra-wides, tillen het niveau naar een nog hoger level.

Of je nu al de beste gaming pc in huis hebt of dat je simpelweg nieuwsgierig bent naar de beste spellen voor de pc, hier vind je de beste pc-games op de markt van dit moment.

Beste PC games

1. Elden Ring

Elden Ring is een instant klassieker, en met reden. De nieuwste rolsimulator van FromSoftware heeft alle bekende kenmerken van een Soulsborne, maar dan uitgebreid tot een open wereld met een verhaal van Game of Thrones schrijver George R.R. Martin.

De pc-versie van het spel had wat prestatieproblemen die FromSoftware heeft hersteld. Maar zelfs met deze problemen is het ongetwijfeld een van de beste games, zo niet de beste, die de studio ooit heeft uitgebracht.

Als toegewijde fans van het werk van de studio sinds de originele Demons' Souls op de PS3, geven we dit soort lof niet zomaar, maar net als het Souls-like genre zelf, moet je het verdienen, en FromSoftware doet dat zonder twijfel met Elden Ring.

Lees de Elden Ring review

2. Dead Space remake

Het horrorgenre werd compleet verrast vijftien jaar geleden toen Dead Space zijn entree maakte in de gaming wereld. Deze horror shooter was smerig, gory, fantastisch en absoluut niet voor mensen die niet tegen bloed kunnen. Dit spel zorgde voor twee sequels en een animatiefilm (die erg goed is), maar het eerste spel was niet fantastisch op de pc.



Nu vijftien jaar later hebben we de remake van het eerste spel uit de serie, en met succes. Alle foutjes die de pc-port van het spel had, zijn verholpen en er zijn genoeg quality of life-verbeteringen waardoor dit de beste en definitieve versie is van deze klassieker.

3. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt lijkt beter te worden hoe ouder het spel is. Zelfs enkele jaren nadat het op de markt kwam, is het nog steeds een van de meest indrukwekkende open wereld games die er ooit zijn geweest. Het is een mix van Skyrim's grote wereld en GTA5's ongelooflijke diepte. Het is een spel dat zo vol zit met content dat het nog steeds een van de beste pc games is van 2023.

Verbluffend, prachtig en een absolute tijdrover. Het is misschien wel een van de beste videogames aller tijden.

4. Dying Light 2

Open-world zombiegames lijken tegenwoordig misschien een beetje cliché, maar de Dying Light-serie is erin geslaagd de boel fris te houden met zijn parkour-stijl gameplay en dag-nachtcyclus, waarbij de zombies van traag en log naar extreem agressief en veel gevaarlijker gaan.

In Dying Light 2 krijg je niet alleen een gebied te verkennen die vier keer zo groot is als in het originele spel, je kunt ook beslissingen nemen die de in-game wereld fundamenteel veranderen. Daardoor worden zelfs bepaalde delen van de wereld geopend, afhankelijk van wat je doet. En net als in het originele Dying Light kun je het spel samen met maximaal drie andere spelers spelen.

Misschien zal het aankomende Dead Island roet in het eten gooien, maar tot dan is Dying Light 2 de ultieme open-world zombie game.

Lees hier de Dying Light 2 review

5. Hades

Supergiant Games werd bekend dankzij de geweldige ontvangst voor Pyre, Transistor en Bastion. Nu hebben fans van de studio een nieuw item om toe te voegen aan het pantheon van geweldige games: Hades. Hades gebruikt dezelfde isometrische weergave als de andere games en vertelt het verhaal van de zoon van Hades, Zagreus, die probeert te ontsnappen uit de onderwereld.

Deze rogue-like dungeon crawler heeft een aantal nieuwe kenmerken in zijn mars. Niet alleen kun je sommige personages paaien voor extra bonussen, maar als je sterft in het spel begin je niet bij het laatste checkpoint. Als je sterft, begin je weliswaar bij het begin, maar je begint niet opnieuw. Bij elke volgende dood kun je je personage en wapens upgraden om je kansen op ontsnapping te vergroten. Dit leidt tot een gevoel van progressie dat zorgt voor een zeer verslavend spel.

6. God of War

God of War bestaat eigenlijk al sinds 2005. En hoewel er in de loop der jaren al veel spellen zijn verschenen, heeft het spel uit 2018 de serie nieuw leven ingeblazen. Of dat nu komt door een nieuwe setting, want je verkent niet langer een helse versie van Griekenland maar nu is 'Scandinavië' de pineut, of door het feit dat Kratos nu een reisgenoot heeft.

In deze voormalige Playstation exclusive speel je als Kratos, de halfgod die in de vorige games zo'n beetje het hele Griekse pantheon heeft uitgeschakeld, terwijl hij en zijn zoon naar de top van de berg reizen om de as van zijn overleden vrouw uit te strooien in een Noors geïnspireerde mythologische omgeving. Omdat het een God of War-spel is, moet je je natuurlijk een weg vechten door allerlei wezens en goden.

7. Microsoft Flight Simulator

Naast de vlekkeloze graphics en de uitstekende ondersteuning voor andere randapparatuur, zal het niet lang duren voordat je je realiseert dat Microsoft Flight Simulator een meesterwerk is. Er is veel aandacht voor details en een niveau van realisme en escapisme dat je nergens anders vindt.

Zoveel zelfs dat als je geen fan bent van vluchtsimulaties, dat je dan nu alsnog wilt beginnen. Maar dat betekent ook dat dit spel niet voor iedereen is weggelegd. Maar als je een flightsim aficionado bent of van vliegtuigen en vliegen houdt, zul je genieten van de kans om iconische voertuigen te besturen in enkele van de mooiste maar gevaarlijke locaties en omstandigheden ter wereld.

Lees hier de Microsoft Flight Simulator review

8. Death Stranding

Als de naam Norman Reedus je aandacht trok toen iemand het over Death Stranding had, dan staat je wat te wachten. Dit spel krijgt echter veel aandacht om meer dan alleen de grote namen die eraan verbonden zijn, waaronder Mads Mikkelsen en Léa Seydoux.

Als koerier Sam Bridges doorkruis je een apocalyptische Verenigde Staten om een waardevolle lading af te leveren, terwijl je door landen navigeert die worden overspoeld door terroristen, bandieten en onzichtbare wezens die Beached Things worden genoemd. Dit bekroonde actiespel is ook een streling voor alle zintuigen, dankzij de geweldige verhaallijn, die wellicht doet denken aan de pandemie, goede gameplay, leuke quests en indrukwekkende beelden en sound design.

Lees hier de Death Stranding review

9. Red Dead Redemption 2

De nieuwste release van Rockstar Games was meteen een hit bij de release. Red Dead Redemption 2 is een meeslepende western over Arthur Morgan en zijn bende, die als outlaws op de vlucht proberen te overleven in een fictief Wilde Westen. Het spel is echter veel meer dan dat.

Of je je nu verliest in het verhaal, elke side quest tot het einde toe volgt of gewoon een band opbouwt met je paard, RDR2 is een van die games waar je gemakkelijk meer dan 50 uur in kunt steken en nog steeds iets te doen hebt. De gameplay is uitstekend en de graphics zijn prachtig. Je kunt het spel zelfs in 8K draaien, als je de hardware hebt. Deze game moet je echt ooit eens spelen.

10. Doom: Eternal

Doom Eternal neemt alles wat fantastisch is aan de geremasterde Doom (2016) en gaat nog een stapje verder. Het spel is intens, visueel en geluidsmatig overweldigend, en is bijna de perfecte sequel.

De gameplay is een vloeiende first-person shooter waarin je de hel betreedt om het op te nemen tegen een assortiment van gruwelijke demonen en een onder de voet gelopen aarde te heroveren. Om je health aan te vullen moet je soms letterlijk monsters aan stukken scheuren, en je moet soms creatief zijn met je wapenkeuze, afhankelijk van de demoon waar je het tegen opneemt. In dit spel draait het echter allemaal om het veroorzaken van zoveel mogelijk ravage.

Doom: Eternal is niet alleen een duivels goede tijd, het is ook een prachtig uitziend spel dat gebruik maakt van de nieuwste hardware. Rip & Tear!

Lees hier de Doom Eternal review

11. Half-Life: Alyx

Er is geen spel waar zo lang en zo veel naar is uitgekeken als Half Life 3. Hoewel je er nog even op moet wachten, heeft Valve ons verblijd met wat misschien wel de meest dwingende reden is om een VR-headset aan te schaffen: Half-Life: Alyx.

Half-Life: Alyx speelt zich 5 jaar voor Half-Life 2 af. Wat begint als een reddingsmissie voor de vader van de hoofdpersoon evolueert naar een poging om een superwapen te stelen van de buitenaardse machthebbers. Van de interactieve puzzels tot de goed doordachte gevechten en het fantastische verhaal, deze prequel is een welkome duik terug in de Half-Life wereld die alom geprezen wordt om zijn kwaliteit.

Als je op zoek bent naar een excuus om in VR gaming te stappen, is dit misschien wel iets voor jou. Half-Life: Alyx's aandacht voor details laat zien wat er met VR gedaan kan worden als het serieus genomen wordt.

Dat gezegd te hebbende, waar is Half-Life 3?

12. Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man Remastered was een succes op de PlayStation, maar ook op de PC is het een succes. Niet alleen het supersoepele web-slingeren en de gevechten komen perfect over, maar de verbeteringen aan zowel de resolutie als de framerate laten zien hoeveel zorg er aan deze geremasterde port is besteed.

Er zijn ook tal van andere functies in deze PC-versie, waaronder ray-tracing, NVIDIA DLSS, NVIDIA DLAA, en monitoropstellingen zoals ultrawide 21:9, panoramisch 32:9, en NVIDIA Surround multi-monitor. De DualSense-controller van de PS5 wordt ook volledig ondersteund naast muis en toetsenbord.

Lees hier de Marvel's Spider-Man review

13. Sekiro: Shadows Die Twice

From Software is een begrip als het gaat om het ontwerpen van de beste PC-games. De bedenkers van de veelgeprezen Dark Souls-serie hebben pc-gamers meegenomen naar de meest verlaten landschappen en de meest uitdagende maar bevredigende gameplay. Voordat ze Elden Ring uit hadden gebracht, was het Sekiro: Shadows Die Twice die de gebruikelijke formule opnieuw uitvond.

Sekiro plaatst je in de schoenen van de Young Wolf, een shinobi die zijn jonge meester moet redden. Het spel neemt je mee door het 16e-eeuwse Japan, maar het is niet je historische 16e eeuw, want dit is natuurlijk From Software.

Zoals altijd is het niet gemakkelijk. Sekiro: Shadows Die Twice is een vreselijk moeilijk spel om onder de knie te krijgen, en je hebt snelle reflexen nodig om vijandelijke aanvallen te pareren. Je kunt je niet de hele dag achter een schild verschuilen, zoals in Dark Souls III.

Lees hier de Sekiro: Shadows Die Twice review

14. Minecraft

Wat kunnen we nog zeggen over Minecraft wat niet al gezegd is? De inmiddels iconische survival sandbox RPG is meer dan 100 miljoen keer gekocht sinds de release in 2009.



In Minecraft kun je je beperken tot de vele tools en blokken die ontwikkelaar Mojang aanbiedt, of je kunt mods installeren om je investering optimaal te benutten. Bovendien kan je toegang krijgen tot de Super Duper Graphics Pack, een optioneel stuk DLC dat meer realistische lichteffecten en texturen biedt aan een toch al geweldig spel.

15. Stray

Er valt wat te zeggen over een spel waar je als een kat speelt die ook daadwerkelijk geliefd is door katten zelf. Leuk en aardig, maar Stray is echt een geniaal uniek spel. Het was een succes op de console, maar ook op pc is het fantastisch. Op de Steam Deck is het spel misschien nog zelfs beter.

Het is een van die games waar de atmosfeer en de geluiden (waaronder) muziek leidend zijn. Het is een simpel, maar mooi spel en ons enige minpuntje is dat het spel iets te kort is, maar als dat alles is.