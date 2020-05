Google Nest Wifi review

We houden van de Google Nest Wifi omdat hij de Google Wifi en Google Home eindelijk samenvoegt tot het ultieme product. Hoewel het niet de moeite waard is om je Google Wifi of ander mesh systeem hiermee te vervangen, raden we deze oplossing van harte aan boven de meeste andere systemen die niet in het originele mesh systeem van Google zijn opgenomen.

De Google Nest Wifi is de nieuwste telg van het bedrijf op het gebied van mesh-netwerken, die voortkomt uit het succesverhaal van de Google Wifi. Wat we het leukst vinden aan dit nieuwste model is dat het eindelijk Google Home op een zinvolle en kant-en-klare manier bevat.

Dit is precies wat er ontbrak aan de vorige modellen, of het nu gaat om Google Home-luidsprekers die geen eigen routers waren of Google Wifi-routers die geen dienst deden als Google Home-luidsprekers. Eindelijk worden deze twee wereld verenigd.

Verwacht echter niet de enorme kracht en de diepe, fijne bediening van routers of mesh-systemen van bijvoorbeeld Linksys of Netgear. Google Nest Wifi draait om eenvoud, waarbij de nadruk ligt op de functies die het meest van belang zijn voor de algemene consument.

Dit omvat eenvoudige prioriteitsinstellingen voor netwerkverkeer, eenvoudig familie- en ouderlijk toezicht, een relatief probleemloze installatie, strak design en natuurlijk sneller en stabieler internet. Maar voor eigenaars van een smart speaker of mesh-netwerkproduct is er weinig reden om te upgraden naar Nest Wifi.

Specificaties Draadloze connectiviteit: IEEE 802.11s/a/b/g/n/ac, AC2200 2x2 Wi-Fi (uitbreidbare mesh; dual-band 2.4GHz en 5GHz); Bluetooth LE

Processor: 1.4 GHz ARM CPU (quad-core, 64-bit)

Geheugen: 1GB RAM (Router); 768MB RAM (Punt)

Opslag: 4GB flash (Router); 512MB flash (Punt)

Banden: 2.4GHz & 5GHz banden

Aansluitingen: 2 x Gigabit Ethernet (Router)

Prijs en beschikbaarheid

De Google Nest Wifi is vanaf 4 mei beschikbaar in zowel Nederland als België.

De Google Nest Wifi router heeft een richtprijs van 159 euro en een wifipunt kost 139 euro. Er is eveneens een combopakket met een router en een punt beschikbaar voor 259 euro.

Design, set-up en interface

Het ontwerp van het Google Nest Wifi verschilt van de Google Wifi die eraan voorafging. De glanzende, witte plastic cilinders zijn verdwenen en vervangen door mat plastic dat aan beide uiteinden afgeronde hoeken heeft.

De Router is daarnaast nog subtieler qua ontwerp dan de Punten die tegelijk Google-speakers zijn. Het enige wat je hier vindt, is een witte LED die door het plastic omhulsel heen schijnt om een verbinding aan te geven. Aan de onderkant vind je een stevige rubberen basis die twee Ethernet-poorten (een WAN- en een LAN-poort) verbergt, evenals een standaard AC-oplaadpoort.

Natuurlijk is het wifipunt een beetje stijlvoller terwijl het er toch bijna identiek uitziet. De belangrijkste verschillen zijn de vier far-field microfoons aan de bovenkant en de 360-graden luidspreker met 40mm driver binnenin. Daar komt nog een enkele, ronde LED bij op het onderstel die reageert op spraakcommando's. Deze punten hebben geen Ethernet-poorten, waardoor ze aanzienlijk minder bruikbaar zijn dan de vorige generatie.

De Google Nest Wifi wordt niet langer geïnstalleerd met behulp van de Google Wifi-app maar met behulp van de Google Home app. Dit komt omdat een deel van het systeem technisch gezien een Google Home-speaker is, waardoor het makkelijker is om beide te beheren binnen dezelfde app.

Natuurlijk heb je een smartphone met de Google Home app nodig om de Nest Wifi op te zetten, waarbij Google een grote veronderstelling maakt over wie deze router zal kunnen gebruiken.

Het toevoegen van een Wifi Point na de hoofdrouter gebeurt op precies dezelfde manier, waarbij de Nest Wifi ongeveer 90% van de set-up en updates voor zijn rekening neemt. Dat is enorm handig voor gebruikers die niet helemaal thuis zijn in de wereld van draadloze netwerken.

Wat de interface betreft, heeft Google de belangrijkste functies van de Wifi-app naar de Home-app gebracht. Dat zijn o.a. instellingen voor ouderlijk toezicht, welke apparaten prioriteit krijgen, gastnetwerken. De meer geavanceerde instellingen gaan echter verloren. Zo kan je niet zien welk apparaat verbonden is met welk wifipunt.

In plaats daarvan moet je erop vertrouwen dat Nest Wifi automatisch apparaten met het best mogelijke wifipunt zal verbinden, wat niet altijd het geval was bij het vorige model. Je moet hier dus de nieuwe cloudfuncties van Google volledig vertrouwen. Die gebruiken machine learning en geven automatisch voorrang geven aan traffic op basis van bandbreedte en locatie.

We zijn uiteindelijk wel tevreden met eenvoudige bediening van de Google Nest Wifi, zelfs als het betekent dat we een groot deel van die geavanceerde opties moeten opgeven. Maar gebruikers die wel nood hebben aan die meer gedetailleerde instellingen moeten dus op zoek naar een ander product.

Prestaties

Uit onze testen bleek dat de Google Nest Wifi net zo goed presteert als de originele Google Wifi, waarbij we upload- en downloadsnelheden rond de 100Mbps haalden. Dit is vooral indrukwekkend als je bedenkt dat onze review-unit slechts één router en één wifipunt bevat.

Benchmarks Testen op een netwerk van 100Mbps: Ookla Speed Test 5GHz (Download | Upload): 100,68 | 119,56 Mbps

Ookla Speed Test 2.4GHz (Download | Upload): 34,72 | 44,87 Mbps

1,5GB Steam download 5GHz (pieksnelheid): 12,5MB/s

1,5GB Steam download 2.4GHz (pieksnelheid): 7,1MB/s

De Nest Wifi presteerde in vergelijking met het originele model net iets sneller bij 5GHz Ookla Speed Test en even snel in onze downloadtest. Voor 2.4GHz, waren de resultaten in de Speed Test slechter, maar ongeveer gelijk in onze downloadtest.

Het resultaat van deze laatste snelheidstest komt echter niet overeen met onze ervaring met de router en punt (plus, 2.4GHz is over het algemeen langzamer dan 5GHz). Dit kan dus liggen aan de 15-inch Surface Book 2 die we hebben gebruikt om deze tests uit te voeren of een afwijking in de 2.4GHz Speed Test.

Uiteindelijk zijn we blij met hoe de Nest Wifi presteert, maar hij blaast ons niet omver met zijn snelheden. Er zijn andere routers die het zonder twijfel beter zouden doen, maar die hebben dan weer niet alle functies en de eenvoud van de Nest Wifi.

Nu we het er toch over hebben, we houden ervan om onze wifisnelheid te kunnen testen door simpelweg aan Google te vragen om het voor ons te doen of door een paar keer te tikken in de Google Home app. Dit is hoe gemakkelijk wifi al heel lang had moeten zijn.

Koop hem als...

je Google Home en Wifi in hetzelfde apparaat wil

Google Nest Wifi doet wat het origineel had moeten doen: Google Assistant en een smart speaker combineren met een mesh netwerk.

je eenvoudige bediening wilt

Ben je die ingewikkelde controlepanelen beu die je via je webbrowser moet openen? Dan is de Nest Wifi het product voor jou. Zeg vaarwel tegen omslachtige instellen en hallo tegen gebruiksgemak in een app.

je een smart home manager en wifinetwerk in één wilt

Als je een smart home hebt, dan is de Google Nest Wifi de ideale router. Hij is geïntegreerd in de Google Home-app met al je andere producten en kan gebruikt worden als smart speaker om andere apparaten te bedienen.

Koop hem niet als...

je geavanceerde controle over je netwerk wilt

Dit is geen traditionele router en er ontbreken heel wat geavanceerde instellingen. Wil je nauwkeurig en handmatig instellingen voor je netwerk aanpassen, dan is dit niet het mesh-netwerk voor jou.