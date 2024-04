Aankomende Galaxy AI-functie kan smartphonevideo drastisch veranderen

In februari liet Samsung Mobile baas TM Roh al weten dat er meer Galaxy AI-functies in het verschiet liggen voor compatibele Galaxy-toestellen. Nu hebben we een beter idee van wat zo'n functie zou kunnen zijn.

Volgens bekende Samsung-leaker Ice Universe zal "de belangrijkste functionele innovatie van One UI 6.1.1 video-AI zijn". One UI 6.1.1 is de volgende grote software-update van Samsung en hoewel Ice Universe niet uitweidt over wat "video AI" specifiek betekent, is de kans groot dat de term verwijst naar AI-videobewerking of een vorm van AI-assistent terwijl je filmt.

De claim van Ice Universe komt slechts enkele uren nadat het officiële X-account van Samsung opnieuw bevestigde dat er nieuwe Galaxy AI-functies in ontwikkeling zijn: "Onze samenwerking met Google gaat door [...] Er komen spannende dingen aan voor de toekomst van op AI-gebaseerde Android- en Galaxy-ervaringen", schrijft het bedrijf in de nieuwe post.

Our collaboration with @Google continues as we work towards a shared vision of delivering the best Android ecosystem of products and services. Exciting things are coming up for the future of AI-powered Android and Galaxy experiences. https://t.co/QNvFEiSq9uApril 25, 2024

Op dit moment is er reeds een Generative Edit voor foto's, waarmee je objecten in een afbeelding kunt vergroten of verkleinen, verwijderen of verplaatsen, en Instant Slow-Mo, waarmee een normale video met behulp van AI wordt omgetoverd tot een video in slow-motion. Zou deze mysterieuze "video-AI" kunnen voortbouwen op deze creatieve tools door je achteraf video's te laten bewerken? Of misschien bereidt Samsung zich voor op de introductie van een volwaardige tekst-naar-video-generator.

(Image credit: Samsung)

We weten het pas zeker als Samsung meer details bevestigt, maar het bedrijf zou zijn aankomende Galaxy Unpacked-evenement kunnen gebruiken om deze functie in One UI 6.1.1 te laten zien. De laatste lekken suggereren dat het volgende Galaxy Unpacked-evenement plaatsvindt op 10 juli, dus hopelijk hoeven we niet al te lang te wachten.

In ieder geval zal de claim van Samsung over de nieuwe Galaxy AI-functies voor Samsung Galaxy S24-gebruikers een welkome herinnering zijn aan de lange software-ondersteuning van hun telefoons. Samsung heeft zeven jaar lang Android-updates én zeven jaar beveiligingsupdates voor elke telefoon in de Galaxy S24-serie beloofd. Het is fijn om te zien dat de telefoons niet gewoon onderhouden worden, maar ook echt nieuwe features ontvangen.

Misschien komt deze mysterieuze "video AI" zelfs naar enkele Galaxy-telefoons van de vorige generatie. De Samsung Galaxy S23-serie kreeg namelijk alle Galaxy AI-functies twee maanden na hun debuut op de Galaxy S24. We vermoeden daarom dat andere Galaxy AI-functies die dit jaar nog verschijnen, ook op de oudere Galaxy S23-serie zullen werken.