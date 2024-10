Apple lost pijnlijke securitybug op die je wachtwoorden hardop had kunnen voorlezen

(Beeld: Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

Apple heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht voor iOS 18.0.1 en iPadOS 18.0.1, waarbij de manier waarop toegankelijkheidsfuncties opgeslagen wachtwoorden behandelen, wordt aangepakt. Dit volgt op speculatie dat details mogelijk per ongeluk zijn gelekt.

Het bedrijf deelt zelden details over de beveiligingsupdates die het uitbrengt, en deze keer is geen uitzondering. Er is dus veel wat we niet weten over de kwetsbaarheid en de patch. Er wordt echter gedacht dat het probleem mogelijk de opgeslagen wachtwoorden van een gebruiker op een enigszins gênante manier onthult, namelijk door ze hardop voor te lezen.

VoiceOver en wachtwoorden

Er zijn twee dingen om in gedachten te houden. Apple heeft een toegankelijkheidsfunctie genaamd VoiceOver. Dit is een schermlezer, ingebouwd in verschillende Apple-producten (macOS, tvOS, en meer), die gebruikers kunnen oproepen om met het apparaat te "praten" en de output hardop te laten voorlezen. Het andere belangrijke punt is dat het bedrijf met iOS 18 en iPadOS 18 een eigen wachtwoordbeheerder heeft geïntroduceerd, genaamd de Wachtwoorden-app.

Het probleem kan dus in een van deze twee apps zitten, maar aangezien Apple de details niet heeft gedeeld, is het onmogelijk om dit zeker te weten.

Dit is wat we wel weten: De kwetsbaarheid wordt galabeld onder CVE-2024-44204 en werd op het moment van publicatie omschreven als een "logica-probleem" dat is opgelost met verbeterde validatie. Het treft de volgende apparaten:

iPhone XS en later

iPad Pro 13-inch

iPad Pro 12,9-inch derde generatie en later

iPad Pro 11-inch eerste generatie en later

iPad Air derde generatie en later

iPad zevende generatie en later

iPad mini vijfde generatie en later

Wachtwoorden worden al lang gezien als een uiterst zwakke manier om digitale waardevolle spullen te beschermen, vooral omdat gebruikers vaak de fabrieksinstellingen behouden of zwakke wachtwoorden gebruiken die gemakkelijk te kraken zijn. In plaats daarvan adviseren ze het instellen van wachtwoordzinnen, biometrie of multi-factor authenticatie (MFA).