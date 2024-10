Deze nieuwe schrikbarend realistische AI-scam richt zich op Gmail-gebruikers

E-mailphishingscams waren voor de langste tijd vaak slecht geschreven, zaten vol met typfouten en wanhopige vragen voor geld dat natuurlijk tienvoudig zou worden terugbetaald. Deze scams waren makkelijk te achterhalen, maar natuurlijk is AI hier om ervoor te zorgen dat we niet al te comfortabel worden.

Een nieuwe, hyperrealistische scam treft Gmail-gebruikers en deze nieuwe, door AI-gestuurde scams, kunnen zelfs de meest waakzame mensen misleiden. In deze nieuwe scam wordt de klassieke Gmail-accountherstelphishingaanval gecombineerd met een uiterst realistisch telefoongesprek om gebruikers in paniek te brengen.

In een recente blogpost legde Microsoft-oplossingsconsultant Sam Mitrovic uit hoe hij bijna het slachtoffer werd van de uitgekiende scam. Hij beschrijft een melding voor accountherstel, gevolgd door een zeer echt klinkend telefoongesprek van Google Assistant.

Don’t get caught out

Mitrovic onthulde dat er herhaaldelijk e-mails en telefoontjes werden verstuurd vanaf ogenschijnlijk legitieme adressen en nummers, en dat hij doorhad dat het een scam was door handmatig zijn recente activiteiten op Gmail te controleren. Dit is onderdeel van een zorgwekkende grotere trend van deepfakes, die bedrijven en consumenten meer dan ooit lijken te treffen. Criminelen kunnen ultrarealistische video- of audio-opnames gebruiken om nietsvermoedende gebruikers te misleiden en hen te laten geld of informatie overhandigen. Bijna de helft van de bedrijven heeft al in 2024 melding gemaakt van deepfake-fraude en de trend lijkt zich voort te zetten.

Om veilig te blijven voor deze scams is het belangrijk om waakzaam blijven en de tijd nemen. Criminelen proberen je altijd zover te krijgen dat je haastig een beslissing moet nemen of geld of gegevens moet afstaan, maar door een stap terug te doen en de situatie te evalueren, kun je perspectief krijgen en zelfs een externe beoordeling vragen van iemand die je vertrouwt.

Via Forbes