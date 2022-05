Beste Wi-Fi 6 routers van 2022: de beste snelle routers die je kan vinden

Included in this guide:

Op zoek naar sneller draadloos internet? Dan is een Wi-Fi 6 router iets voor jou. Veel nieuwe toestellen, van computers, televisies en smartphones tot tablets tot zelfs smart home-toepassingen maken gebruik van deze next-gen technologie. Als je hier alles uit wilt halen, dan moet je natuurlijk ook over een router beschikken die dit aanbiedt.

Met een goede Wi-Fi 6 router is jouw netwerk beter in staat om aan al jouw eisen te voldoen. Jouw internet wordt niet enkel sneller, maar het zorgt ook voor een sterker en ononderbroken signaal naar elk toestel en elke computer binnen jouw netwerk. Deze routers komen bovendien met enkele handige functies zoals een grote hoeveelheid poorten en MU-MIMO.

Het is dus afgelopen met die ondermaatse snelheden en uitvallende verbindingen bij jou thuis. Ga voor een van de beste Wi-Fi 6 routers en voorzie je volledige internetervaring van een upgrade. Hier kan je onze favoriete toestellen terugvinden, waaronder enkele mesh Wi-Fi-routers die ook voor grotere ruimtes geschikt zijn.

(Image credit: TP-Link)

1. TP-Link Archer GX90 Supersnelle Wi-Fi 6 prestaties speciaal voor gaming Specificaties Snelheid: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz Connectiviteit: 1× 2,5 Gbps WAN/LAN, 1× Gigabit WAN/LAN, 3× Gigabit LAN, 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 Functies: 4,8 Gbps Game Band, Game Accelerator, MU-MIMO Redenen om te kopen + Wi-Fi 6 loopt tegen 6,6Gbps + Toegewijde 4,8Gbps ‘gaming band’ Redenen om te vermijden - Opstellen kan wat lastig zijn

Er zijn ongetwijfeld een boel zaken die je niet leuk zal vinden aan de TP-Link Archer GX90. Hij is groot, log en duur. Dat kan je echter allemaal snel vergeven als je beseft wat je daar nog extra bijkrijgt. Het is een van de beste Wi-Fi 6 routers die je kan vinden, met een waaier aan functies voor echte gamers. Zo heb je onder meer een toegewijde 5GHz 'gaming band' waarmee je het grootste deel van de bandbreedte naar jou toe kan trekken als je daar nood aan hebt. Heb je jongere gamers in huis? Dan heb je ook toegang tot een reeks functies voor ouderlijk toezicht, zoals filters die schadelijk en ongepast materiaal blokkeren, met vooraf ingestelde profielen voor kinderen van verschillende leeftijden.

Lees de volledige review: TP-Link Archer GX90

(Image credit: Asus)

2. Asus RT-AX86U Voor gamers die op zoek zijn naar Wi-Fi 6 snelheden Specificaties Snelheid: Tot wel 5.700 Mbps Connectiviteit: RJ45 voor 10/100/1000 BaseT voor WAN, 4 x RJ45 voor 10/100/1000 BaseT voor LAN, RJ45 voor 2,5G BaseT for WAN/LAN, 2 x USB 3.2 Gen 1 Functies: Router app, Link Aggregation- 802.3ad, MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, AiProtection Pro, Parental Control De beste deals van vandaag Bekijken bij Informatique NL Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Snelle Wi-Fi 6 prestaties + Gericht op gaming + Veiligheidsfuncties Redenen om te vermijden - Niet goedkoop

Asus weet met de Asus RT-AX86U een stevige router te leveren. Niet enkel blijft het bedrijf uitblinken op vlak van op gaming gerichte apparaten, maar het voorziet een van meest betaalbare Wi-Fi 6 routers die je kan vinden, zelfs als deze nog steeds wat duurder uitvalt in vergelijking met de meeste andere routers op de markt. Het toestel komt met enkele geweldige functies voor gamers, waaronder het toekennen van een ethernetpoort als een aan gaming toegewijde poort, een 2,5 Gigabit Wan-poort en Nvidia GeForce Now Cloud Gaming Optimization. Het komt ook met enkele andere handige functies waaronder robuuste features voor ouderlijk toezicht.

Lees hier de volledige review: Asus RT-AX86U

(Image credit: Asus)

3. Asus RT-AX58U Instapmodel voor Wi-Fi 6 Specificaties Snelheid: Tot wel 3.000Mbps Connectiviteit: RJ45 voor BaseT voor WAN, 4 x RJ45 voor BaseT voor LAN, USB 3.1 Gen 1 Functies: Router app, MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, AiProtection Pro, Parental Control De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Sterke Wi-Fi 6 prestaties + Eenvoudige opstelling + Goede functies voor ouderlijk toezicht Redenen om te vermijden - Enkel dual-band

Er zijn een boel geweldige Wi-Fi 6 routers op de markt te vinden, maar helaas zijn de meeste daarvan teveel om in een doorsnee woning te plaatsen, en bovendien is hun prijskaartje vaak nog aan de hoge kant. Met de Asus RT-AX58U haal je Wi-Fi 6 tegen een fantastische prijs naar jouw woonkamer, met genoeg functies om de meeste netwerken van een upgrade te voorzien. Het heeft niet de mogelijkheden om poorten te kiezen of dezelfde gaming-gerelateerde features van zijn grotere broer, de RT-AX86U, maar komt met wel opties voor ouderlijk toezicht en een geweldige Wi-Fi 6 ondersteuning.

Lees de volledige review: Asus RT-AX58U

(Image credit: Netgear)

4. Netgear Orbi WiFi 6 Netgear introduceert Wi-Fi 6 in zijn Orbi mesh-reeks Specificaties Snelheid: WiFi 6 (IEEE 802.11ax) tri-band met 1x 2,4GHz (1.200Mbps), 2x 5GHz (2.400Mbps) Connectiviteit: 2.,5Gbps WAN, 4x Gigabit Ethernet; satelliet - 4x Gigabit Ethernet Functies: Straalvorming impliciet en expliciet voor 2,4GHz/5GHz banden De beste deals van vandaag Bekijken bij MediaMarkt NL Bekijken bij tink NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Geweldig Wi-Fi bereik en snelheden + Eenvoudige opstelling en gebruiksvriendelijke app Redenen om te vermijden - Enorm duur - Momenteel weinig ondersteuning voor Wi-Fi 6

Als je klaar bent om ook met Wi-Fi 6 van start te gaan, dan is de Orbi WiFi 6 een van de beste Wi-Fi 6 routers die je kan vinden. Het is met zijn hoge prijskaartje waarschijnlijk geen impulsaankoop, maar als je op zoek bent naar een upgrade voor een sneller en meer betrouwbare router die een groot oppervlak kan beslaan, dan is dit zeker een goede keuze. Hij is bovendien eenvoudig op te stellen, wat zeker een pluspunt is voor mensen die niet veel ervaring hebben met Wi-Fi netwerken.

Lees de volledige review: Netgear Orbi WiFi 6

(Image credit: Asus)

5. Asus RT-AX88U Wi-Fi 6 voor betere gamingprestaties Specificaties Snelheid: 802.11ac (5GHz): tot 4.333 Mbps, 802.11ax (2,4GHz): tot 1.148 Mbps, 802.11ax (5GHz): tot 4.804 Mbps Connectiviteit: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x8 Functies: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network, Traffic Analyzer De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij MediaMarkt NL Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Redenen om te kopen + Betaalbaar + Veel LAN-poorten Redenen om te vermijden - Gaming-esthetiek

De Asus RT-AX88U komt met alle toeters en bellen die je op een router verwacht, waaronder Wi-Fi 6 compatibiliteit. Hij biedt zoveel en weet zich tevens in de laagste prijsklassen te houden, waardoor het een van onze favorieten is op deze lijst. Je krijgt meteen ook 8 LAN-poorten, wat een pak meer is dan bij andere routers op deze pagina. Dit zorgt ervoor dat je bij de RT-AX88U dus niet snel nood zal hebben aan een ethernet-switch. Voeg daar de geweldige web-interface en op gaming gerichte functies aan toe, en je hebt een van de beste Wi-Fi 6 routers die je kan vinden.

(Image credit: Asus)

6. Asus ROG Rapture GT-AX11000 Betrouwbare verbindingen voor draadloos gamen Specificaties Snelheid: 802.11ax (2,4GHz): tot 1.148 Mbps, 802.11ax (5GHz): tot 4.804 Mbps Connectiviteit: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x8, 2,5 Gbps LAN x1 Features: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network, Traffic Analyzer De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Redenen om te kopen + Uitstekende draadloze prestaties + Gebruiksvriendelijk Redenen om te vermijden - Beperkte hoeveelheid LAN-poorten

Je hebt niet in elke woning de mogelijkheid om met ethernetkabels te werken, wat nefast kan zijn voor gamers. Gelukkig is er de Asus ROG Rapture GT-AX11000 om je lijden wat te verzachten. Met acht antennes, MU-MIMO en opties om gaming-verkeer voorrang te geven kan deze router helpen om de latency van gamen via Wi-Fi te verzachten. Deze router heeft dezelfde geweldige en gebruiksvriendelijke interface als de RT-AX88U, maar met slechts 5+1 LAN-poorten. Een van die poorten is een 2,5Gbps-lijn, wat geweldig is voor een verbinding met een NAS of een ander toestel dat veel beschikbare bandbreedte nodig heeft.

(Image credit: Netgear)

7. Netgear Nighthawk MK63 Snel mesh-networking met Wi-Fi 6 voor gaming en video Specificaties Snelheid: 802.11a/b/g/n/ac dual-band 2,4GHz en 5GHz Connectiviteit: 1 x WAN 10/100/1.000Mbps Gigabit Ethernet port, 1 x LAN 10/100/1.000Mbps Gigabit Ethernet port Functies: WiFi 6 technologie, remote management via Nighthawk app De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Informatique NL Redenen om te kopen + Gloednieuwe Wi-Fi 6 + Sterke Wi-Fi prestaties + Eenvoudig op te stellen en gebruiken Redenen om te vermijden - Duur - Meest geschikt voor huizen groter dan 180m2

Grotere woningen hebben ook sterkere routers nodig, en de Netgear Nighthawk MK63 is hier een ideale oplossing. Het is wat overkill als je een kleinere woonst hebt, maar hiermee heb je in een groot huis heel snel een extreem betrouwbaar netwerk voor gaming en 4K-video. Daar komen nog enkele leuke functies bij, waaronder de mogelijkheid om gastnetwerken te maken, of een netwerkkaart waarbij je alle toestellen die verbonden zijn met jouw netwerk kan opvolgen. Er is niets van ouderlijk toezicht, en zolang je met dit en het hoge prijskaartje kan leven, is dit de beste Wi-Fi 6 router voor jou.

Lees de volledige review: Netgear Nighthawk MK63

(Image credit: Netgear)

8. NETGEAR Nighthawk AX8 RAX80 Wi-Fi 6 voor gamers met een beperkt budget Specificaties Snelheid: 802.11ax (2,4GHz): tot 1,2 Gbps, 802.11ax (5GHz): tot 4,8 Gbps Connectiviteit: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x5 Functies: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer De beste deals van vandaag Bekijken bij Adorama WW Redenen om te kopen + Veel functies + Betaalbaar Redenen om te vermijden - Beperkte hoeveelheid LAN-poorten

De Nighthawk-routers van Netgear hebben altijd al hoog in onze lijsten gestaan, en ook bij de Wi-Fi 6-reeks is dat het geval. Dit is weer een Wi-Fi 6 router met veel functies die het verbazingwekkend genoeg allemaal budgetvriendelijk weet te houden. Het enige waarom de RT-AX88U hoger staat, is het feit dat deze router van Nighthawk slechts 5+1 Gigabit LAN-poorten heeft. Verder is deze router een geweldig betaalbaar alternatief voor het model van ASUS.

(Image credit: Netgear)

9. NETGEAR Nighthawk AX12 RAX120 Een goedkoper Wi-Fi 6 alternatief Specificaties Snelheid: 802.11ax (2,4GHz): tot 1,2 Gbps, 802.11ax (5GHz): tot 4,8 Gbps Connectivitieit: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x4, 5 Gbps LAN x1 Functies: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer De beste deals van vandaag Bekijken bij Megekko NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Low Stock Bekijken bij Paradigit NL Redenen om te kopen + Bevat 5 Gigabit-poort + Geweldige prestaties Redenen om te vermijden - Esthetisch nogal verdelend

De Nighthawk AX12 is het antwoord van Netgear op de Asus ROG Rapture GT-AX11000, en meteen een geweldig alternatief. Binnen de Batwing-achtige vleugels zitten acht antennes die een beter bereik en sterkere prestaties leveren, zelfs als je meerdere toestellen hebt aangesloten. Als je een toestel hebt dat veel bandbreedte vraagt, dan is dit een geweldige router voor jou. Een van de 5+1 LAN-verbindingen is een 5 Gigabit-poort, wat ook hier heerlijk is als je een NAS hebt.

(Image credit: Asus)

10. Asus RT-AX92U Wi-Fi 6 voor grote, open ruimtes Specificaties Snelheid: 802.11ac (5GHz): tot 4.333 Mbps, 802.11ax (2.4GHz): tot 1.148 Mbps, 802.11ax (5GHz): tot 4.804 Mbps Connectiviteit: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x4 (op elke router) Functies: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, Traffic Analyzer De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Informatique NL Bekijken bij Conrad NL Redenen om te kopen + Mesh router + Veel dekking Redenen om te vermijden - Niet enorm veel functies

De Asus RT-AX92U is voor gebruikers die een groot gebied van Wi-Fi 6 willen voorzien. De router komt niet met evenveel functies als de concurrerende Wi-Fi 6 routers, maar met deze bundel krijg je twee routers voor de prijs van elke andere op deze lijst. Omdat ze ontworpen zijn om te werken als mesh routers is het makkelijk om ze aan de praat te krijgen. Je kan er eentje als standaard router aansluiten, en de tweede als uitbreiding. Het is een perfect pakket voor gebouwen met meerdere verdiepingen of brede woningen waar één router gewoon niet genoeg is.

Moet je een Wi-Fi 6 router kopen?

Wi-Fi 6 werkt over 2,4GHz en 5GHz frequenties, en levert een snellere verbinding en betere prestaties dan zijn voorganger. Het upgraden naar een Wi-Fi 6 router zal jouw netwerk dus een aanzienlijke boost geven.

Dat is niet alles wat Wi-Fi 6 doet. Naast een hogere snelheid bieden Wi-Fi 6 routers ook een betere ondersteuning voor drukke omgevingen, zijnde netwerken waar verschillende pc's, mobiele toestellen en smart home-apparaten deel van uitmaken. Ze zijn dus beter in staat om met netwerken met meerdere toestellen om te gaan, zowel huizen als bureau's, wat ook stilaan voor bijna elke situatie geldt.

Dit houdt in dat een Wi-Fi 6 router de overdracht van grotere hoeveelheden data toestaat, zonder dat je je zorgen moet maken dat je jouw netwerk te hard onder druk zet en zo vertragingen krijgt.

Zelfs als jouw netwerk nog niet oververzadigd is met toestellen en verkeer is het nog altijd geen slecht idee om een Wi-Fi 6 router te kopen. Steeds meer toestellen komen met Wi-Fi 6 ondersteuning, en je zal er eentje in huis moeten halen om hier ten volle van te kunnen profiteren.

Hoe we Wi-Fi 6 routers testen

Omdat Wi-Fi 6 een nieuwe draadloze technologie is, moeten we het wat anders aanpakken. Het wijkt niet veel af van het testen van andere routers, en we nemen het even serieus.

We nemen eerst een kijkje naar het ontwerp. We bekijken het aantal poorten voor bedrade verbindingen, kijken naar hoe makkelijk of moeilijk de eerste opstelling is, en zien of de algemene uitstraling past bij het doelpubliek.

Omdat sommige Wi-Fi 6 routers ook mesh routers zijn, kijken we of ze het juiste ontwerp hebben waarmee ze makkelijk in elke ruimte passen. Het hebben van meerdere routers doorheen jouw woning of bureau is immers niet iets waar je snel over zal kijken.

We kijken daarna naar de prestaties. We onderzoeken het bereik en de sterkte van de dekking, voeren de gebruikelijke Ookla-snelheids en downloadtests uit, en onderwerpen ze natuurlijk aan echte gebruiksscenario's, zoals het verbinden van meerdere toestellen in één keer.

We verzamelen al deze informatie van elke router die we testen en vergelijken dit met de prijs om te zien of het toestel al dan niet waar voor zijn geld is. Daarna beslissen we of de router al dan niet onze aanbeveling verdient.