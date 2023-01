OnePlus Buds Pro 2: nieuwe oortjes met dual drivers van Dynaudio

Wat is een smartphone in 2023 zonder bijbehorende oortjes in dezelfde kleur? Dat is waarschijnlijk ook wat OnePlus zich afvroeg, want vandaag heeft het bedrijf de nieuwe OnePlus 11-smartphone onthuld (het officiële wereldwijde lanceringsevent komt nog op 7 februari, zoals we eerder hebben vermeld) en daarbij ook deze bijbehorende oortjes.

OnePlus wil met zijn flagship draadloze oortjes hoge audiokwaliteit gaan leveren. Dit zullen we dus voor het eerst gaan zien op de OnePlus Buds Pro 2, die voor het eerst te zien waren naast de nieuwe smartphone. Tot nu toe hadden we alleen nog maar onofficiële renders gezien, maar nu zijn de echte oortjes eindelijk vertoond.

Hoe wil OnePlus zorgen dat de Buds Pro 2 een paar van de beste draadloze oortjes worden? Dat doen ze door in samenwerking met de Deense speaker-fabrikant Dynaudio te zorgen voor een geluid dat zich aanpast aan de gebruiker.

“Dynaudio heeft al jarenlange ervaring in het creëren van uitstekende geluidskwaliteit," zei Kinder Liu (de president van OnePlus). Hij vindt het fijn om met Dynaudio samen te werken om te zorgen voor een fantastische audio-ervaring voor de gebruikers.

De OnePlus Buds Pro 2 beschikken over een ingebouwd 'MelodyBoost' dual-driver-systeem. Deze geavanceerde technologie was voorheen alleen aanwezig in premium speakers en is dus in samenwerking met Dynaudio gecreëerd.

De woofer van 11 mm en tweeter van 6 mm zitten dus samen in een 'coaxial dual-driver setup'. Dat is vergelijkbaar met hoe ook de Honor Earbuds 3 Pro en de Samsung Galaxy Buds 2 Pro werken, maar niet helemaal hetzelfde als de uitvoering van OnePlus.

De dome van de woofer in de OnePlus Buds Pro 2 gebruikt een 'crystal polymer'-diafragma om te zorgen dat de lage, midden- en hoge tonen beter in elkaar overlopen. Er zit ook een siliconen randje aan de woofer om iets meer flexibiliteit te geven aan de lagere frequenties.

OnePlus heeft ons ook laten weten dat de Buds Pro 2 nu beschikt over één standaard equalizer en drie aangepaste equalizers: Bold, Serenade en Bass. Alle vier de equalizers zijn ook samen met Dynaudio afgestemd.

Conclusie: het klinkt op papier in ieder geval al goed

De OnePlus Buds Pro 2 zullen in ieder geval in een groene en in een zwarte uitvoering verschijnen (Image credit: OnePlus)

Totdat we ook echt de kans krijgen om zelf te luisteren naar de OnePlus Buds Pro 2, weten we nog niet echt of de oortjes echt zo indrukwekkend zijn, maar op papier ziet het er in ieder geval wel al goed uit.

We krijgen meer details over de oortjes tijdens het OnePlus Cloud 11-evenement op 7 februari. We zijn in ieder geval nu al erg geïnteresseerd in de nieuwe oortjes, gezien de OnePlus Nord Buds uit juni 2022 ook erg indrukwekkend waren voor de prijs.

Ook de uitstekende OnePlus Buds Pro (die naast de OnePlus Nord 2 werden onthuld in juli 2021) waren erg indrukwekkend en deze oortjes waren ook een paar van onze favorieten voor onder de 150 euro.

We weten nog niet wat de OnePlus Buds Pro 2 gaan kosten, wat de batterijduur is, wat de noise-cancelling-opties zijn, in welke kleuren ze eventueel nog meer worden uitgebracht en of ze gebruik kunnen maken van draadloos opladen. Apple is echter volgens bronnen al aan het werken aan goedkopere "AirPods Lite", dus we verwachten dat de prijs voor midrange oortjes misschien weer iets naar beneden gaat.

Toch gaat het hier om "Pro"-oortjes, dus het is ook niet bepaald waarschijnlijk dat de adviesprijs onder de 100 euro zal zijn. Het worden dus misschien niet de beste budgetvriendelijke oortjes, maar met de juiste functies en prestaties zouden de Buds Pro 2 wel een plaats kunnen krijgen op onze lijst van de beste noise-cancelling oordopjes.

Hoe goed gaan deze oortjes in het echt klinken? Hou TechRadar goed in de gaten voor meer informatie.