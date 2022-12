OnePlus 11: nieuwe releasedatum en officiële beelden

We hebben weer nieuws over de OnePlus 11: OnePlus heeft aangekondigd dat zijn nieuwe flagship voor het eerste zal verschijnen op woensdag 4 januari in China. Verder zijn er ook officiële beelden gedeeld van het toestel in twee verschillende kleuren.

Al deze informatie komt van het Chinese sociale netwerk Weibo (opens in new tab) (via Engadget (opens in new tab)). Dat geeft helaas dus ook aan dat het lanceringsevent dus waarschijnlijk ook vooral op de Chinese markt gericht is. Uiteindelijk zal het natuurlijk overal in de wereld dezelfde telefoon zijn als je hem koopt, maar het duurt nog even voor we meer te weten komen over de beschikbaarheid in andere regio's.

In een eerder verslag lieten we al weten dat er ook een wereldwijd OnePlus-lanceringsevent gepland staat voor dinsdag 7 februari. Daar zullen we dus ongetwijfeld meer horen over de internationale beschikbaarheid en prijzen, ook al weten we tegen dit tijd verder dan alles al over de nieuwe smartphone.

Indrukwekkende specs

OnePlus is niet bepaald terughoudend geweest als het gaat om de specificaties van de OnePlus 11. Het bedrijf heeft al meerdere specs, functies en promotiebeelden gedeeld van de OnePlus 11 op zijn Weibo-pagina (opens in new tab). Eigenlijk blijft er niet heel veel meer over om te onthullen tijdens de lanceringsevents in januari en februari.

Zoals verwacht draait het toestel op de Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm en krijgt het toestel minimaal een werkgeheugen van 12GB. Dat is een verhoging ten opzichte van de 8GB op de OnePlus 10 Pro die eerder dit jaar werd gelanceerd.

Qua uiterlijk lijkt het erop dat de officiële beelden overeenkomen met de gelekte renders die we eerder zagen verschijnen. OnePlus zegt (volgens een vertaling van Google Translate) dat het design met het grote camerasysteem op de achterkant geïnspireerd is door het uiterlijk van een zwart gat.

Conclusie: 2023 begint met OnePlus

Als je het lanceringsevent van 4 januari in China ziet als de officiële onthulling, dan zal de OnePlus 11 de eerste nieuwe flagship zijn die in 2023 wordt aangekondigd. Het heeft zeker voordelen om de eerste te zijn, maar het betekent ook dat andere fabrikanten meer tijd hebben om hun toestellen te verbeteren en verder te ontwikkelen, voordat ze worden uitgebracht.

Volgens de meest recente geruchten zien we ook de onthulling van Samsungs Galaxy S23-serie op woensdag 1 februari. Er worden dan dus drie high-end toestellen onthuld: de Galaxy S23, de Galaxy S23 Plus en de Galaxy S23 Ultra.

De Google Pixel 8 wordt vervolgens in oktober verwacht, aangezien dat meestal de periode is wanneer Pixel-smartphones verschijnen. Voordat de Pixel 8 arriveert, zien we misschien ook wel een foldable-telefoon en een midrange Pixel 7a van Google verschijnen.

Tegenover al deze Android-telefoons staat dan natuurlijk de iPhone 15. Als Apple de gebruikelijke planning aanhoudt, dan krijgen we ergens in september een aantal iPhone 15-modellen te zien. We hebben hierover al gehoord dat de camera waarschijnlijk eindelijk een flinke upgrade krijgt en dat sommige modellen uit de serie misschien touch-knoppen krijgen in plaats van fysieke knoppen.