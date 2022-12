OnePlus 11 verschijnt in eerste officiële teaser en krijgt lanceringsdatum

OnePlus viert zijn 9e verjaardag in China en als onderdeel van het evenement krijgen we een eerste officiële teaser voor de OnePlus 11. Daar stopt het niet, want inmiddels weten we ook de lanceringsdatum voor de telefoon, met name 7 februari 2023.

Hoewel we niet veel zien in de teaser (opens in new tab) (via GSMArena (opens in new tab)), krijgen we wel een goede blik op het grote camerablok op de achterkant van de telefoon. Daar zien we opnieuw de Hasselblad-branding als onderdeel van de samenwerking die sinds 2021 loopt.

Een ruwe vertaling van de post van OnePlus op het Chinese sociale netwerk Weibo vertelt ons dat we op het punt staan een "toekomstige prestatieleider" te krijgen die "veel onmogelijkheden in de industrie zal uitdagen".

Dubbel feest

Tijdens het event werd volop gesproken over de recente fusie van OnePlus en Oppo. Oppo investeert blijkbaar best wat geld in OnePlus als onderdeel van een "dual-brand" strategie.

Dat betekent dat de Oppo Find- en Reno-reeksen naast smartphones van OnePlus zullen blijven bestaan. De afgelopen jaren zien we wel steeds meer gelijkenissen bij beide merken en we verwachten dat dit zo zal blijven.

We hebben al veel geruchten en lekken over de OnePlus 11 gezien, waaronder renders die de telefoon in het zwart en groen tonen. Zoals we hierboven al vermeldden, weten we nu dat de OnePlus 11 op 7 februari gelanceerd wordt. Op diezelfde dag mogen we ook kennismaken met de OnePlus Buds Pro 2, die "een volwaardige en glasheldere audio-ervaring van stereokwaliteit" beloven.

Een nieuw jaar, een nieuwe OnePlus

De eerste OnePlus maakte zijn debuut in 2014 en toen was het doel eenvoudig: specs en bouwkwaliteit van high-end telefoon bieden aan een lagere prijs dan bekende namen als Apple en Samsung.

Na verloop van tijd is OnePlus van die strategie afgestapt en nu maakt het zelf die duurdere telefoons. Sinds 2020 geeft het submerk OnePlus Nord ons daarnaast de mogelijkheid om goedkopere smartphones in huis te halen.

Nu de fusie met Oppo is afgerond, is het een kans voor OnePlus om opnieuw te beginnen en te beslissen wat het precies wil doen. De OnePlus 10 Pro van dit jaar was grotendeels een goede telefoon met een redelijke prijs, maar hij kwam niet zonder gebreken.

Op basis van de geruchten en leaks zal de OnePlus 11 wellicht de specificaties en het design hebben om te concurreren met Apple en Samsung, maar zoals altijd zal de prijs cruciaal zijn.