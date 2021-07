OnePlus Nord 2 hands-on review

De OnePlus Nord 2 lijkt een uitstekende toevoeging te zijn voor de telefoonmarkt voor middenklasse toestellen. De smartphone beschikt over enkele hoogwaardige specificaties en levert tot nu toe een geweldige ervaring. Het is nog niet duidelijk of dit de beste smartphone is in dit prijssegment, maar tot dusver is het een veelbelovend toestel.

De OnePlus Nord 2 is een high-end toestel voor een lagere prijs dan de concurrentie. Datzelfde kan helaas niet gezegd worden van de OnePlus 9-reeks die eerder dit jaar verscheen.

De middenklasse telefoonmarkt is een extreem drukke omgeving. Er zijn geweldige opties om uit te kiezen, waaronder de Google Pixel 4a en de Samsung Galaxy A52 5G. De OnePlus Nord 2 beschikt echter over specificaties waarmee het toestel zeker mee kan komen in het huidige aanbod.

OnePlus heeft ervoor gekozen om af te zien van de processors die het doorgaans van Qualcomm afneemt. In de OnePlus Nord 2 is voor het eerst een MediaTek-chipset te vinden.

Hieronder lees je onze ervaringen met het toestel tot nu toe.

OnePlus Nord 2: releasedatum en prijs

De OnePlus Nord 2 is vanaf 28 juli verkrijgbaar. Het is voorafgaand aan deze datum mogelijk om een pre-order te plaatsen. Iedereen die het toestel vooruitbesteld krijgt tien procent korting op een telefoonhoesje en -screenprotector. Daarnaast ontvang je vijftig procent korting op de aankoop van de OnePlus Buds Z.

Het toestel kost 399 euro voor het model met 8GB RAM-geheugen en 128GB opslag. Voor het model met 12GB RAM en 256GB aan opslag ben je 499 euro kwijt.

OnePlus Nord 2: design en scherm

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

De OnePlus Nord 2 heeft redelijk wat weg van de originele Nord. Toch zijn er een aantal aanpassingen gedaan aan het design. Het gaat nog steeds om een stevig ontwerp, maar het is niet echt vernieuwend te noemen.

De achterkant van het toestel is gemaakt van glas. Het voelt soepel aan met je vingers. De camera-elementen steken lichtelijk uit aan de achterkant van de smartphone. Dit is een trend die we tegenwoordig in veel smartphones terugzien.

De OnePlus Nord 2 beschikt over een 6,43 inch AMOLED-scherm met resolutie van 1.080 x 2.400 en een beeldverversing van 90Hz. Dit betekent dat het beeld een stuk soepeler is dan sommige andere toestellen in dit prijssegment, maar het is lang niet zo geweldig als het scherm dat je vindt in de OnePlus 9 Pro of enkele andere high-end Android-toestellen.

Het is echter onwaarschijnlijk dat je van een 120Hz toestel overstapt naar deze 90Hz variant. Het is waarschijnlijker dat jouw huidige smartphone over een 60Hz scherm beschikt. Dat betekent dat het een prettige verbetering is op het gebied van beeldverversing, zelfs als er betere opties op de markt zijn.

Er is een in-screen vingerafdrukscanner aanwezig. Deze werkt in de korte tijd dat we het toestel gebruikt hebben naar behoren.

De OnePlus Nord 2 voelt niet bepaald aan als een gigantisch toestel. Dat is mooi meegenomen, want dit betekent dat het prettig in de hand ligt. Aan de linkerkant vinden we de volumeregelaar. Aan de andere zijde is de schakelaar aanwezig waarmee je het toestel op stil kunt zetten, evenals de aan/uit-knop.

Aan de onderkant van het toestel vinden we de USB-C-aansluiting, evenals een speaker en de simkaartsleuf.

Het toestel is beschikbaar in de kleuren Gray Sierra, Blue Haze en Green Wood. Echter is de laatstgenoemde kleur niet beschikbaar in Europa.

OnePlus Nord 2: camera

(Image credit: Srivatsa Ramesh)

Aan de achterzijde van de OnePlus Nord 2 vinden we drie camera-elementen. De hoofdcamera is een 50MP variant met diafragma van f/1.88. Het lijkt vooralsnog voor indrukwekkende kiekjes te zorgen.

Zodra we meer tijd hebben gespendeerd met de camera, voorzien we deze hands-on review van een update met meer informatie over de camerakwaliteiten van het toestel. Onze eerste tests met de OnePlus Nord 2 beloven in elk geval veel goeds en verbeteren hetgeen dat de originele Nord bood.

Er is daarnaast een 8MP groothoeklens aanwezig. Deze heeft een diafragma van f/2.25. Ook is er een 2MP macrolens aanwezig (f/2.5). Deze laatste lens hebben we merkbaar het minst gebruikt. Het is bedoeld om betere close-ups te maken dan de hoofdcamera.

OnePlus Nord 2: batterij en specificaties

Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf beschikt de OnePlus Nord 2 niet over een Qualcomm-processor. In plaats daarvan heeft OnePlus gekozen voor de MediaTek Dimensity 1200-AI-chipset.

Het gaat om een zeer exclusieve chipset, maar het is er een die erg lijkt op de Dimensity 1200-chipset die je kunt vinden in telefoons van merken als Realme. Deze nieuwe versie van de chipset presteert goed in onze tests. We hebben echter nog weinig verschillen gemerkt ten opzichte van de originele OnePlus Nord.

Het toestel presteert natuurlijk niet net zo goed als een high-end smartphone, maar het is nog altijd meer dan prima voor vrijwel elke taak die je kunt bedenken. Het duurt soms echter iets langer voor een app laadt.

Je hebt de keuze uit 8GB of 12GB RAM-geheugen. Deze opties gaan gepaard met 128GB en 256GB aan opslaggeheugen.

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Srivatsa Ramesh)

Er is geen ondersteuning voor microSD aanwezig. OnePlus heeft dit echter nog nooit aangeboden. Als je verwacht dat je veel geheugen nodig hebt, raden we je aan om voor het 256GB model te gaan.

De OnePlus Nord 2 is 5G-ready en draait uit de doos op Android 11 met de softwareschil van OnePlus erbovenop (OxygenOS).

Er is een 4.500mAh batterij aan boord. We kunnen momenteel nog niets zeggen over de batterijduur, behalve dat het tot nu toe veelbelovende resultaten biedt.

Een grote upgrade voor dit toestel is de introductie van 65W-snelladen. Deze functie werkt verrassend goed en is met name handig in situaties waarbij je jouw toestel zo snel mogelijk weer (voldoende) opgeladen wil hebben.

Vroeg oordeel

Uit de korte tijd die we met de OnePlus Nord 2 gespendeerd hebben, lijkt het een toestel te zijn dat goed kan concurreren in het drukke middensegment van de smartphonemarkt.

We moeten het toestel nog verder onder handen nemen alvorens we er een goed oordeel aan kunnen hangen. Als je kijkt naar voorgaande producten van OnePlus, belooft het een geweldig toestel te worden voor iedereen die niet de volle mep wil betalen voor high-end toestellen als de OnePlus 9 Pro.