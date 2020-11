Het is moeilijk om echt warm te worden van de Pixel 4a 5G. Er zijn net zoveel sterktes als zwaktes aan boord: de ietwat trage prestaties doen afbreuk aan de schone Android-versie, en de prima batterijduur laat jou niet vergeten dat de cameraprestaties van Google niet meer zo bijzonder zijn. Voor de prijs is de Pixel 4a 5G zeker 'oké', maar er zijn de nodige interessantere concurrenten op de markt te vinden.

Review in een notendop

De Google Pixel 4a 5G is in feite een 'lite' versie van de Google Pixel 5, want hij heeft veel meer gemeen met het nieuwste vlaggenschip van het bedrijf dan de betaalbare Pixel 4a. Dat terwijl de naam anders doet vermoeden.

De Pixel 4a 5G en Pixel 5 hebben dezelfde achterste camera's, chipset, connectiviteitsspecificaties en uiterlijk - in feite zijn er zeer weinig verschillen tussen de twee telefoons, terwijl de Pixel 4a in bijna al die opzichten verschillend is.

De Pixel 4a is weinig inspirerend. Er zijn geen bijzondere eigenschappen of verkooppunten die hier bijzonder spannend zijn, althans geen die we nog niet eerder hebben gezien, maar er zijn ook geen opvallende gebreken die je serieus zouden kunnen afschrikken om de telefoon te kopen.

De prestaties van de camera waren wat minder dan verwacht naar onze mening. De foto's die we namen zagen er wat gewoontjes uit, en specifieke modi werkten niet altijd zoals bedoeld. We krijgen het gevoel dat Google haar voorsprong op fotografiegebied in de smartphonetak aan het verliezen is.

De Pixel 4a 5G brengt verder niets nieuws op het gebied van design. Zo is er een plastic achterkant, een aan de achterzijde gemonteerde vingerafdruksensor en een 'punch-hole' uitsnede in het scherm.

(Image credit: Future)

Het grootste pijnpunt vinden we de haperende prestaties. De Pixel 4a 5G stotterde af en toe tijdens het gebruik en is niet geweldig voor gaming, waardoor hij een van de laagste benchmarktesten teruggaf die we hebben gezien voor een telefoon in deze prijsklasse.

De Google Pixel 4a 5G is echter zeker niet slecht: je krijgt een mooie, schone Android-ervaring, waarbij het standaardbesturingssysteem er net zo uitziet en draait als Google bedoeld heeft. De levensduur van de batterij is ook indrukwekkend voor een Pixel-telefoon, aangezien de vorige leden van de familie moeite hebben gehad om een volledige dag te overleven op één cyclus. Er is ook een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, iets wat je tegenwoordig niet meer ziet in heel veel smartphones duurder dan 400 euro.

Ondanks het feit dat dit een 'a' telefoon van Google is, wat gelijk moet staan aan 'betaalbaar', is dit zeker niet wat we een 'goedkope' 5G-telefoon zouden noemen - je kunt handsets met next-gen connectiviteit oppakken voor een stuk goedkoper in veel markten.

Over het geheel genomen is de Pixel 4a 5G dus een prima, maar niet heel opwindende midranger.

Google Pixel 4a 5G prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 4a 5G is gepresenteerd op 30 september en ligt sinds 15 oktober in de winkels. Zoals we inmiddels gewend zijn komt ook deze Pixel-smartphone officieel niet naar de Benelux. Het is waarschijnlijk wel weer mogelijk om het toestel via grijze import in handen te krijgen.

In de landen waar het toestel wel officieel verkocht wordt (zoals Duitsland en Frankrijk), krijgt de smartphone een adviesprijs mee van 499 euro. De Pixel 4a 5G is enkel verkrijgbaar in het zwart.

(Image credit: Future)

Design

De Google Pixel 4a 5G wint geen awards voor z'n uiterlijk, maar komt wel met enkele features die we op oudere Pixels misten. Hoewel de behuizing van plastic is gemaakt, zijn de oppervlaktes voorzien van een speciale textuur. Daardoor voelt hij niet heel goedkoop aan. Het is niet zo lekker als het aluminium van de Pixel 5, maar wel een verbetering ten opzichte van de Google Pixel 4a.

De achterkant van de smartphone beschikt over een vingerafdruksensor die makkelijk te bereiken is. Over het algemeen zijn wij fan van deze plek voor de vingerafdrukscanner. Hij werkt lekker snel en is vrij betrouwbaar.

(Image credit: Future)

Active Edge, de knijpfunctie die we kennen van eerdere Pixels, is afwezig. Waar je bij de Google Pixel 4 door te knijpen aan de randen de Google Assistant opriep of binnenkomende telefoontjes, notificaties en alarmen kon beantwoorden, krijg je nu alleen pijn aan je vingers van deze actie.

Aan de achterzijde van de smartphone zit er een vierkantige camerabult in de linkerbovenhoek. Deze bult is niet heel groot en steekt ook niet al te ver uit, waardoor het apparaat nog enigszins plat op op de tafel ligt.

Aan de rechterrand van de telefoon bevinden zich de aan/uit-knop en volumeregelaar, terwijl de bovenste rand een koptelefooningang waarborgt. Sommige mensen houden niet van deze plaatsing van de koptelefoonaansluiting. Het kan bijvoorbeeld onhandig zijn wanneer je zowel een bedrade headset als USB-C kabel in het toestel hebt gestopt. De USB-C poort bevindt zich namelijk aan de onderzijde, waardoor je aan beide zijden een kabel hebt lopen. Wij zijn in ieder geval al lang blij dat er een koptelefooningang aanwezig is, een functie waarover de Pixel 5 niet beschikt.

Met 168 gram is de Pixel 4a 5G vrij licht, maar hij is wel zwaarder dan de Pixel 5 (151 gram) en Pixel 4a (143 gram). De Pixel 4a 5G is groter dan zijn Pixel-kompanen, en we vonden hem daardoor iets moeilijker om met één hand te gebruiken, alhoewel je geen problemen moet ondervinden als je grotere handen hebt.

(Image credit: Future)

Display

De Google Pixel 4a 5G verschilt qua display op twee vlakken met de reguliere Pixel 5. Zo is het display met een schermdiagonaal van 6,2 inch iets groter dan het 6 inch display van de Pixel 5, en is er 'slechts' een standaard 60Hz ververssnelheid aanwezig in plaats van 90Hz.

Het gemis van een hogere ververssnelheid zorgt ervoor dat browsen, scrollen en games niet zo soepeltjes lopen als andere premium toestellen. In de prijscategorie van de Pixel 4a 5G zijn er namelijk al de nodige smartphones te vinden die gebruikmaken van 90Hz en soms wel 120Hz displays.

De schermresolutie bedraagt 1080 x 2340. Dat is vrij standaard, alhoewel de pixeldichtheid door het nog altijd niet super grote display nog redelijk hoog is. Het OLED-paneel toont kleuren op levendige wijze en kent een prima kleuraccuraatheid en contrast. De maximale helderheid vinden we wel wat aan de lage kant.

Net als op andere Pixel-telefoons is er een always-on display dat je kunt activeren, en dit is onder andere handig voor het weergeven van meldingen en het vertellen van welk nummer er wordt afgespeeld. Deze functie verbruikt wel wat accusap.

(Image credit: Future)

Camera

De Google Pixel 4a 5G heeft dezelfde camera's aan de achterzijde als de Pixel 5: een primaire 12,2MP-camera met f/1,7 diafragma en optische beeldstabilisatie, en een 16MP-groothoeksensor met f/2,2 diafragma. Pixel-smartphones staan al jaren bekend om hun uitstekende camerakwaliteiten, maar bij de 4a 5G zijn we niet omvergeblazen op dit vlak.

De foto's die we hebben genomen leken een beetje onverzadigd en zwak in vergelijking met die van andere Pixel-telefoons. Alhoewel de kwaliteit en de diepte er was, moesten we foto's bewerken in bewerkingsapplicaties om ze er geweldig uit te laten zien. De echte kracht van Google's camera's ligt in de software, dus het gebrek aan effectieve AI-optimalisatie is hier moeilijk te begrijpen.

Bij weinig licht is er een behoorlijke hoeveelheid ruis - een bevinding die wordt ondersteund door onze Pixel 5-review - vooral bij foto's van de groothoeksensor. De nachtmodus maakte soms een bescheiden verbetering in situaties met weinig licht, maar er waren ook genoeg keren dat het maar weinig impact maakte.

(Image credit: Future)

We hadden ook wat problemen met portretmodus. Zo voegde de feature vaak een mooie achtergrondvervaging toe, maar waren er ook situaties waarbij de smartphone simpelweg het onderwerp niet scherp in beeld kreeg. Schaduwen en highlights lijken niet echt geoptimaliseerd te worden, waardoor portretplaatjes er wat gewoontjes uitzien vergeleken met de nodige concurrenten.

Naast de portret-, nacht- en panoramamodus zijn er weinig modi beschikbaar. Ga je graag creatief aan de slag met smartphonefotografie, dan is dit waarschijnlijk niet meteen de beste optie.

Helemaal slecht is de Pixel 4a 5G absoluut niet. We kregen best vaak nog mooi uitziende plaatjes. Er zijn echter in deze prijscategorie tal van alternatieven met gelijkwaardige en soms zelfs betere cameraprestaties.

De 8MP-frontcamera met f/2,0 diafragma is wat aan de lage kant qua resolutie, waardoor foto's vooral geschikt zijn voor sociale media. De plaatjes die we ermee geschoten hebben, zagen er wel prima uit, met onder meer iets meer levendigheid ten opzichte van de camera's aan de achterzijde. Ook bij de frontcamera had het toestel af en toe moeite om in portretmodus de achtergrond te onderscheiden van het onderwerp.

In termen van video-opname is er 1080p en 4K beschikbaar bij 30fps of 60fps, en er zijn ook slow-mo en timelapse-opties, dus je krijgt een zekere veelzijdigheid op het gebied van filmen. Video's lijken er eigenlijk beter uit te zien dan foto's, met scènes die helderder lijken met een beter contrast.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 9 Bloemen zien er niet heel helder of levendig uit door de Google Pixel 4a 5G-camera's. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 9 Foto zonder nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 9 Foto met nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 9 Foto in portretmodus, al zie je dat niet meteen door het gebrek aan een echt scherptediepte-effect (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 9 Prima portretfoto met de frontcamera, al wordt de plantenbak aan de achterzijde ook meegerekend als gezicht. (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 9 De wisselvallige kleuraccuraatheid maakt het lastig om de smaak van deze brownies te achterhalen. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 9 Standaard camera (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 9 Standaard camera (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 9 Groothoekcamera (Image credit: Future)

Specificaties en prestaties

De Google Pixel 4a 5G gebruikt dezelfde Snapdragon 765G chipset als de Pixel 5. Dit is een van de betere midrange processoren op de markt. In onze benchmarktests valt de chip echter behoorlijk tegen. In Geekbench 5 kwam er een verbazingwekkend lage score van 1.565 uit.

Ter verduidelijking: high-end smartphones scoren ongeveer 3.000 of meer, terwijl de meeste Snapdragon 765G-toestellen rond de 1.800 scoren. De Pixel 4a 5G scoort zelfs slechter dan de Oppo Reno 2 (1.739), een toestel uitgerust met de Snapdragon 730.

In de praktijk merken we dan ook dat de Google Pixel 4a 5G geen hoogvlieger is. We hadden hier een daar een stotter, zelfs wanneer we enkel door de user interface gingen. Ons beklijft het gevoel dat de Pixel 4a 5G beter geoptimaliseerd had kunnen worden.

(Image credit: Future)

De smartphone wist de meeste games prima af te spelen, maar bij de grotere (en intensievere) titels liepen we op tegen wat langere laadtijden en de gebruikelijke hapering hier en daar. Dit is simpelweg niet de ideale gaming smartphone.

De luidsprekers van de Google Pixel 4a 5G doen hun werk, maar niet meer dan dat. We zijn dan ook maar wat blij dat je zowel een draadloze als bekabelde headset met het apparaat kunt verbinden.

Software

De Google Pixel 4a 5G draait op Android 11, waardoor het samen met de Pixel 5 de eerste telefoon die je kunt kopen met het nieuwste besturingssysteem van Google uit de doos.

Android 11 is niet de meest uitgebreide update die Google ooit heeft uitgebracht, maar er zijn een aantal verbeteringen, zoals eenvoudige toegang tot je slimme huisinstellingen, ingebouwde schermopname en verbeterde type- en app-voorspellingen (waarbij de telefoon aan jou apps aanbeveelt op basis van je gewoontes, locatie, het tijdstip van de dag etc.).

(Image credit: Future)

Dit is 'stock' Android, precies zoals Google het bedoeld heeft. Reken dus op een schone ervaring zonder bloatware of rare designkeuzes. Google brengt doorgaans nieuwe versies van Android als eerste naar zijn eigen telefoons. Bij het kopen van de Pixel 4a 5G verzeker je jezelf waarschijnlijk om als een van de eerste Android 12 te driaien.

Veel mensen geven de voorkeur aan standaard Android boven de aangepaste schillen van andere fabrikanten. Behoor je tot die groep, dan is deze Pixel wellicht voor jou bestemd.

Batterijduur

De accucapaciteit bedraagt 3.885mAh. Dat is doorgaans wat aan de kleine kant voor smartphones anno 2020, maar vergeet niet dat het hier gaat om een Pixel. In de afgelopen jaren zijn deze toestellen geleverd met een zeer matige batterijduur, maar ongeveer de helft van deze smartphones presteerde nog redelijk qua batterijduur. Dat heeft voornamelijk te maken met de batterijoptimalisaties die bij Google vaak erg goed zijn.

Bij gemiddeld en zelfs zwaar gebruik ging de telefoon altijd een hele dag mee zonder dat de batterij leeg raakte. Uiteraard, als we alles op alles zetten om de batterij leeg te slurpen (4K-video's zijn funest voor elke smartphone bijvoorbeeld), dan lukte ons dit. Bij regulier gebruik is de Pixel 4a 5g echter, zeker voor Google-begrippen, een prima optie.

(Image credit: Future)

Het opladen aan de andere kant is iets minder indrukwekkend. Zo is draadloos opladen simpelweg niet mogelijk, en is bedraad opladen beperkt tot een snelheid van 18W. Het duurt iets meer dan één uur om de smartphone volledig opgeladen te krijgen. Een enkeling zal dit aanduiden als 'te langzaam', maar doorgaans valt er zeker mee te leven.

Moet ik de Google Pixel 4a 5G kopen?

(Image credit: Future)

Koop het als...

Je behoefte hebt aan een niet al te grote 5G-smartphone

De meeste 5G-smartphones zijn gigantisch, maar de Google Pixel 4a 5G is een beduidend handzamer alternatief. Net zo 'mini' als de Pixel 5 is de smartphone met zijn 6,2 inch display echter niet.

Je voorkeur uitgaat naar een schone versie van Android

Veel smartphonefanaten vinden stock Android helemaal te gek. Dat komt door de schone uitstraling, en de afwezigheid van bloatware en andere rommel.

Je op zoek bent naar een betaalbare videosmartphone

De fotokwaliteiten mogen dan niet zo indrukwekkend zijn vergeleken met de concurrentie, de videokwaliteiten van de Pixel 4a 5G stemmen ons best tevreden. Daarnaast biedt dit toestel als een van de goedkoopste telefoons op de markt 4K met 60fps aan.

Koop het niet als...

Je geen goedkope smartphone met 5G nodig hebt

Hoef je niet meteen 5G te hebben? Dan is de goedkopere Pixel 4a waarschijnlijk het betere alternatief. Wil je juist wel een 5G-smartphone, maar ook met betere specificaties? Dan is de Pixel 5 de betere optie.

Je graag topfoto's schiet

Er zijn smartphones met betere camerakwaliteiten op de markt in deze prijscategorie. Dat is opvallend, aangezien Google doorgaans topkwaliteit levert op dit vlak.