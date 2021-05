Samsung Galaxy A52 5G review

De Samsung Galaxy A52 5G zal je niet omver blazen met krachtige specificaties of een zeer betaalbaar prijskaartje, maar het is een goede keuze voor een middenklasse smartphone die de strijd aankan met bijvoorbeeld de Google Pixel 4a. Er is weinig aan de smartphone wat uitblinkt, maar als je op zoek bent naar een capabel toestel dat minder kost dan de meeste andere smartphones van Samsung, dan is de Galaxy A52 5G misschien wel iets voor jou.

In het kort

De Samsung Galaxy A52 5G is de nieuwste smartphone van het bedrijf die tot de goedkopere klasse behoort. Samsung heeft geprobeerd om van dit toestel het beste te maken voor een betaalbare prijs. De A52 5G is zeker niet goedkoopste smartphone die je tot nu hebt gezien, maar hij is zeker veel goedkoper dan de vlaggenschepen zoals de Galaxy S21 en Galaxy S21 Ultra.

Dat houdt in dat de Galaxy A52 5G niet in staat is om de strijd aan te gaan met de allerbeste smartphones, maar dat probeert Samsung dan ook niet. Wat Samsung wél wil doen, is een poging wagen om functies zoals een scherm met een hoge beeldverversing en een verbeterde camera aan de achterkant naar de goedkopere A-reeks te brengen.

Het speelse ontwerp van Samsung met heldere kleurenopties maakt zijn terugkeer bij de Galaxy A52 5G. De smartphone is stevig gebouwd en voelt duurzaam aan met enkele indrukwekkende specificaties binnenin.

Het scherm kreeg een upgrade ten opzichte van eerdere Galaxy A50-modellen met een 120Hz beeldverversing, wat zorgt voor een vlottere ervaring als je door menu's scrolt of mobiele games speelt. Het is een 6,5 inch scherm met een goede helderheid en genoeg detail voor de meeste gebruikers.

De camera heeft ook wat verbeteringen gekregen, maar het hoogtepunt is de 64MP hoofdcamera die goed presteert in zijn automatische modus. Er is verder niet veel om van onder de indruk te zijn, met een beperkte hoeveelheid functies op de camera aan de achterkant.

(Image credit: TechRadar)

Als het op prestaties aankomt, vinden we dat de Galaxy A52 5G niet zo goed presteert als enkele van zijn concurrenten, maar het toestel gaf ons ook niet zoveel problemen tijdens onze testperiode. Als je premium kracht zoekt, dan zal deze smartphone dat niet leveren. Het is wel gebouwd om alle apps en games van de Google Play Store te draaien, welke je maar wil.

De Galaxy A53 5G komt ook met 5G-connectiviteit, dus als je met next-gen internet aan de slag wil, dan hoef je daar geen duur vlaggenschip voor in huis halen.

Samsung heeft met zijn laatste toestel in de Galaxy A-reeks de middenklasse smartphonemarkt niet op zijn kop gezet, maar het biedt wel voor veel gebruikers een goede keuze in hun zoektocht naar een smartphone. Dat klopt zeker voor mensen die van de uitstraling van Samsung houden op het vlak van Android-smartphones, maar er niet veel aan willen uitgeven.

Releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy A52 5G werd op 17 maart 2021 onthuld en verscheen in april in de winkelrekken.

Het toestel krijgt een prijskaartje van 429 euro en is daarmee duidelijk goedkoper dan de Samsung Galaxy S21-reeks die bij 849 euro start.

Daarnaast kan je ook met de Galaxy A52 aan de slag, maar deze wijkt wel wat af van de Galaxy A52 5G. Het apparaat komt zonder 5G-connectiviteit en met een lagere beeldverversing. Bovendien start de smartphone bij 349 euro.

Design

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

De Galaxy A52 5G is voorzien van een stevige bouw zonder alle toeters en bellen die je op vlaggenschepen terugvindt. Daarom zal de bouwkwaliteit van de smartphone misschien wat goedkoop aanvoelen door de plastic achterkant en het aluminium kader.

Het toestel voelt niet even premium aan als de topklasse smartphones van Samsung, maar toch stevig genoeg voor zijn prijsklasse. Het is met zijn 6,5 inch display ook geen klein toestel.

De afmetingen bedragen 159,9 x 75,1 x 8,4 millimeter. Daarmee is het een vrij grote telefoon, ondanks het feit dat het een goedkopere smartphone is. Het weegt 189 gram, wat vrij standaard is voor een smartphone van dit type.

Het toestel verschijnt in drie kleuren. Twee daarvan zijn opvallend kleurrijk en helder. Je kan kiezen uit zwart, wit, blauw of violet (we beschikten voor deze review over de laatste versie). De smartphone is tevens voorzien van een IP67-certificering voor stof- en waterdichtheid.

Verder is er weinig interessants aan het ontwerp van de Galaxy A52 5G, maar sommigen zullen blij zijn met de toevoeging van een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting op deze smartphone, die je onderaan het toestel kan terugvinden.

Deze zit naast een USB-C-poort, en je vindt aan de rechterzijde de aan/uit-knop en volumeknoppen terug. Er zit bovenaan een punch-hole camera in het scherm, dus er is geen grote bezel bovenaan.

Display

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: TechRadar)

Dat scherm gebruikt Super AMOLED en heeft een Full HD+ resolutie. De 600 nits helderheid zag er fantastisch uit toen we het display op zijn maximale helderheid bekeken. Als je een smartphone zoekt waar je video's op kan bekijken, dan zal dit display je niet teleurstellen.

De exacte resolutie bedraagt 1080 x 2400, wat op een pixeldichtheid van 407 pixels per inch uitkomt. Dat zal voldoende zijn, maar het komt niet in de buurt van QHD smartphone-schermen zoals bij oudere Galaxy S-reeks modellen.

Er zit bovenaan in het midden een punch-hole camera, en de bezels rond het scherm zijn dikker dan sommigen comfortabel zullen vinden. Het ziet er echter nog steeds geweldig uit als je naar een video kijkt of door je socialmediatijdlijn scrolt.

Niet iedereen is fan van een punch-hole camera, maar Samsung heeft duidelijk zijn best gedaan om dit te verstoppen. Het is een bruikbaar alternatief voor een notch bovenaan het scherm.

Een van de grootste upgrades ten opzichte van eerdere Galaxy A-smartphones is de introductie van een 120Hz scherm, wat vaak voorbehouden is voor vlaggenschepen. Dit houdt in dat het beeld op jouw scherm zich sneller ververst dan de meeste andere smartphones, wat je vlotter door menu's laat scrollen of mobiele games vloeiender weergeeft.

Dat is een opvallend verschil. Zodra je eraan gewend bent, wordt het moeilijk om terug te gaan naar een lagere beeldverversing. 120Hz is echter geen verkoopargument voor dit toestel, maar het presteerde goed zonder dat de batterij er te hard onder leed.

Je zal het verschil zeker opmerken als je mobiele games speelt, en het viel ons ook op toen we door onze socialmediatijdlijn scrolden. Als dit je echter niet bevalt, kan je het ook uitschakelen bij de instellingen. We raden je echter aan om het eerst zelf uit te proberen.

Er zit ook een vingerafdrukscanner in het scherm, die in onze tests over het algemeen goed werkte. Soms deed het er wat langer over om onze vingers te lezen, maar het is een bruikbare functie, en zeker een die je zal gebruiken om je smartphone te ontgrendelen.

Specificaties en prestaties

Als je op zoek bent naar supersnelle 5G-connectiviteit, moet je deze smartphone zeker overwegen. Je kan ermee gebruik maken van de next-gen internet-connectiviteit, maar voor de meesten is het een leuke toevoeging voor als de technologie iets meer bekend wordt.

Indien je in de (nabije) toekomst gebruik wil maken van 5G-connectiviteit, raden we je aan om een smartphone te kiezen met deze next-gen optie. Zo hoef je jouw toestel niet van een upgrade te voorzien om met het snellere internet aan de slag te kunnen zodra het breder beschikbaar is.

De smartphone komt met een octa-core Qualcomm Snapdragon 750G-processor. Dit is geen topklasse chipset, maar het is sterk genoeg voor de meeste taken. Als je van plan bent om er veel mobiele games op te spelen, kun je beter op zoek gaan naar een ander toestel. De smartphone kan veel aan, maar met deze chipset moet je iets langer wachten tot apps en games geladen zijn.

Op Geekbench 5 scoorde de smartphone een gemiddelde multi-core score van 1.623. Dat is opmerkelijk lager dan de 2.699 van de Samsung Galaxy S21, maar dat is dan ook een veel duurder toestel.

(Image credit: TechRadar)

Deze scores komen overeen met smartphones zoals de Moto G 5G Plus, die iets goedkoper is dan het toestel van Samsung, maar 1.822 scoorde. Verwacht geen baanbrekende prestaties van de Galaxy A52 5G, maar het toestel is zeker krachtig genoeg voor alledaagse gebruikers.

De smartphone verschijnt met 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Er is ook een versie met 8GB RAM en 256GB opslag beschikbaar. Als je extra opslagruimte nodig hebt, zal je blij zijn met de microSD-ondersteuning tot wel 1TB.

Dat is een merkbaar verschil met andere vlaggenschepen van Samsung. Zij lieten de ondersteuning voor microSD immers vallen. Dat houdt in dat je meer opslagruimte op dit toestel kan hebben dan welke versie van de Galaxy S21 dan ook.

De Galaxy A52 5G draait op de One UI 3.1 software van Samsung die gebaseerd is op Android 11. Je krijgt dus al het laatste van Android, en we verwachten dat Samsung het toestel voor enkele jaren na de lancering up-to-date houdt.

Samsung liet zelf al weten dat je drie jaren upgrades krijgt, samen met de gebruikelijke veiligheidspatches. De software op de smartphone werkte naar behoren tijdens onze review. Als je eerder een Android-smartphone gebruikte, zal je hier ook zonder problemen mee aan de slag kunnen.

Camera

(Image credit: TechRadar)

De camera op de Samsung Galaxy A52 5G lijkt op papier goed, en de resultaten waren ook tijdens onze tests niet teleurstellend. Het toestel kan de strijd aangaan met de Google Pixel 4a, wat een top smartphone is binnen deze prijsklasse.

Je krijgt niet dezelfde camera-ervaring als bij een vlaggenschip, maar de hoofdcamera werkte vrij goed in automatische modus. We waren in staat om veel leuke foto's te nemen zonder veel problemen.

Er zijn weinig spannende functies op de camera, maar dat is voor de meeste gebruikers geen probleem.

Er is een sterke 64MP hoofdsensor met optische beeldstabilisatie en een f/1.8 diafragma aanwezig. Dat is ook slechts een van de vier elementen op het camerablok aan de achterkant. Er is ook een 12MP groothoekcamera, een 5MP dieptelens en een 5MP macrocamera aanwezig.

Het meest indrukwekkende deel van de camera is de hoofdlens, die beelden geeft met veel details, en ook de belichting vormde meestal geen probleem met deze camera. De beelden waren vrij verzadigd, maar dat is typisch aan smartphonecamera's van Samsung.

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: TechRadar)

Er is geen telefotocamera aanwezig, dus de zoomkwaliteit gaat al snel achteruit. Dat gezegd hebbende, dit vormt waarschijnlijk geen probleem voor de meeste mensen.

De kwaliteit van de groothoeklens en macrocamera bleek in onze tests voldoende, maar ze komen niet in de buurt van de hoofdcamera die je op deze smartphone het meest zal gebruiken.

Aan de voorkant is een 32MP selfiecamera te vinden in een punch-hole bovenaan het scherm. De selfies waren ook bevredigend, en het was handig voor videogesprekken. Het zou ons verbazen als je grote problemen ondervindt met de beeldkwaliteit van de selfiecamera.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: TechRadar)

Batterijduur

De Galaxy A52 5G komt met een 4.500mAh batterij, en het bedrijf stelt dat de batterijduur het twee dagen uithoudt. In de praktijk lag het dichter bij slechts één volledige dag gebruik. Als je het toestel overdag niet veel gebruikt, kan je er net twee dagen mee aan de slag.

Dat lag in dezelfde lijn van onze verwachtingen van de batterijduur van de Galaxy A51 5G. Deze was in staat om in de meeste van onze tests een volledige dag mee te gaan. Tegen de avond zaten we rond de 30 en 10 procent batterijduur.

Op dagen waarbij we het toestel veel gebruikten, was de batterij rond 22:00 uur leeg. Als je de batterij niet zo intensief zal gebruiken, dan is de batterijduur van dit toestel zeker voldoende.

Als dat wel het geval is, dan is er 25W snelladen aanwezig, wat de smartphone in slechts 30 minuten op 50 procent accusap krijgt. We waren van plan om dit zelf te testen met de oplader in de doos, maar dat liep mis omdat er slechts een 15W lader in de doos zit.

Samsung voorziet hier dus wel een oplader (wat niet het geval is bij de Galaxy S21-reeks), maar als je met de snellaad-functie aan de slag wil, dan moet je een aparte lader aanschaffen. Daarom waren we dus zelf niet in staat om deze laadtechnologie te testen.

Er is tevens geen draadloos laden aanwezig op de Galaxy A52 5G, dus je zal het met een kabel moeten doen.

Moet ik hem kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als…

Je 5G-connectiviteit wil 5G-connectiviteit is nog steeds zeldzaam bij goedkopere smartphones, dus als je niet kan wachten om met het supersnelle internet aan de slag te gaan, dan is de Galaxy A52 5G een goede optie. Wees wel gewaarschuwd dat 5G nog niet overal beschikbaar is, en dat kan nog even duren.

Je een helder display wil Het 6,5 inch scherm op de Galaxy A52 5G ziet er goed uit als je video's wil kijken of games wil spelen. De resolutie is goed - dus dat houdt in dat er veel details zichtbaar zijn - en dankzij de 120Hz voelt het toestel toch wat vergelijkbaar aan met enkele vlaggenschepen.

Je een goede batterijduur zoekt De batterijduur van de Galaxy A52 5G is gemaakt om een volledige dag mee te gaan. Als je een smartphone zoekt die daartoe in staat is, dan is dit toestel iets voor jou. We denken niet dat je er meer uit zal kunnen halen met medium tot hoog verbruik, maar het is beter dan sommige andere smartphones rond deze prijs.

Koop hem niet als…

Je veel kracht nodig hebt Binnen deze prijsklasse zijn er veel sterkere smartphones te vinden. De Galaxy A52 5G is niet traag, maar je krijgt ook zeker niet de beste prestaties voor je geld.

Je een baanbrekende camera zoekt De camera achterop de smartphone is goed, maar het is geen interessante toevoeging aan de Galaxy A-reeks. Als je iets heel speciaals zoekt, zal je het niet vinden op de Galaxy A52 5G.

Je de goedkoopste smartphone nodig hebt De Galaxy A52 5G is niet de goedkoopste smartphone op de markt, dus je hebt andere opties in de Galaxy A-reeks zoals de Galaxy A42 of alternatieven van Xiaomi of Motorola die beter bij jouw budget zouden kunnen passen.

Eerste review: mei 2021