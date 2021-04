Samsung Galaxy A52 review

De Samsung Galaxy A52 beschikt over enkele aangename upgrades ten opzichte van zijn voorganger en is daardoor een prima keuze als jouw nieuwe smartphone. De midranger heeft onder meer een verbeterde schermtechnologie, een camera-upgrade en een grotere batterij. Hoewel de bouwkwaliteit in orde is, vinden we de plastic behuizing wel wat goedkoop aan voelen.

Samsung introduceert een nieuwe telg in de Galaxy A-reeks: de Samsung Galaxy A52. Het toestel beschikt over een aantal merkbare verbeteringen ten opzichte van de Galaxy A51 van vorig jaar, waaronder een verbeterde camera set-up, een snellere beeldverversing, een grotere batterij, een helderder scherm en een vernieuwde processor.

Er is ook een 5G-variant van de A52 beschikbaar, die naast een snellere draadloze netwerktechnologie met een nog rappere verversingssnelheid komt, evenals een iets andere chipset.

De Samsung Galaxy A52 heeft een plastic behuizing, met glimmende zijkanten. Ondanks dat de materiaalkeuze niet het meest premium aanvoelt, heeft het toestel wel een degelijke bouwkwaliteit. De Galaxy A52 is verkrijgbaar in twee gewaagde en twee minder fleurige kleuren, en biedt dus voor ieder wat wils. Het design is modern, wat ook te zien is aan de punch-hole selfiecamera. Daarnaast is er een in-screen vingerafdrukscanner aanwezig.

Met een schermgrootte van 6,5 inch is het een flink toestel. Desondanks ligt het dankzij de relatief smalle afmetingen en het lichtere gewicht prima in de hand. Het scherm heeft een FHD+ resolutie met een beeldverversing van 90Hz, wat een aangename upgrade is ten opzichte van de 60Hz die we voorheen doorgaans zagen. Het scherm is ook in zonnige omstandigheden goed af te lezen en biedt prima kleurweergaven om urenlang naar je favoriete series te kijken.

Camera's in smartphones worden steeds beter, zo ook van toestellen in het middensegment. De hoofdcamera van de Galaxy A52 is van een upgrade voorzien in de vorm van een 64MP sensor met optische beeldstabilisatie. Daarnaast is eer een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptesensor aanwezig.

De cameraresultaten zijn mede dankzij de Auto HDR-modus levendig, maar ook redelijk natuurgetrouw. De contrasten zijn daarnaast punchy. Ook de groothoeklens, macrolens en 32MP selfiecamera leveren prima kiekjes af. Een Scene Optimizer raadt zelfs aan welke instellingen je in welke omstandigheid het beste kunt gebruiken. De camera-app beschikt tevens over verschillende handige modi, waaronder een nachtmodus, pro-modus en voedsel-modus.

Onder de motorkap vinden we een Qualcomm Snapdragon 720G-chipset terug, waardoor het toestel multitasking en mobile gaming redelijk goed aankan. Natuurlijk is de nieuwste Snapdragon 888-chipset die we in de laatste vlaggenschepen zien veel sneller en krachtiger, maar de processor in de Galaxy A52 kan zeker heel wat jaartjes mee.

Het geheugen van de Galaxy A52 is uitbreidbaar met een microSD-kaartje, in het geval je niet genoeg mocht hebben aan de 128GB of 256GB wat in het toestel beschikbaar is. Daarnaast beschikt de smartphone over 6GB of 8GB RAM-geheugen, afhankelijk van het opslaggeheugen dat je kiest.

Dankzij de batterijcapaciteit van 4.500 mAh kan het toestel minstens één volledige dag mee op één accucyclus. Er is 25W-snelladen beschikbaar, al moet je daarvoor wel een aparte adapter kopen. In de doos wordt een 15W-lader meegeleverd, wat een aangename bijkomstigheid is in een tijdperk waar fabrikanten de oplader steeds vaker weglaten om e-waste te verminderen.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy A52 is op 17 maart door het Zuid-Koreaanse bedrijf uit de doeken gedaan en zijn sindsdien verkrijgbaar.

Het instapmodel met 128GB opslag en 6GB RAM-geheugen komt met een prijskaartje van 349 euro. Voor 409 euro ontvang je een toestel met 8GB RAM-geheugen en 256GB aan opslag.

Design

"Awesome" is de marketingslogan die Samsung gebruikt bij de A52 (en de A32 en A72), en hoewel we zeker begrijpen waar die titel vandaan komt, voelt niet alles aan het toestel even fantastisch aan.

De Samsung Galaxy A52 voelt vanwege de plastic achterkant wat goedkoop aan en de glimmende omlijsting heeft een hoog AliExpress-gehalte. Desondanks heeft het toestel een degelijke bouwkwaliteit en voelt het niet fragiel aan. Het camerablok aan de achterzijde loopt naadloos verder in de plastic behuizing, wat de niet-premium uitstraling versterkt. Toch merken we dat Samsung zijn best doet om de Galaxy A52 visueel aantrekkelijk te maken.

De smartphone is verkrijgbaar in een aantal kekke en wat meer standaard kleuren, waaronder Awesome Violet, Awesome Black, Awesome White en Awesome Blue. Voor deze review mochten we met de blauwe variant aan de slag. Hoewel we doorgaans van subtiliteit houden, is deze gewaagde doch fleurige tint een aangename toevoeging.

Het 6,5 inch toestel ligt ondanks zijn grootte zeer prettig in de hand. De smartphone is met 159,9 x 71,1 x 8,4 mm iets smaller en iets langer dan de iPhone 11 Pro Max. Het gewicht van 189 gram is vrij doorsnee tegenwoordig en valt prima mee te leven. Door de smallere afmetingen en het licht afgeronde design is de Samsung Galaxy A52 redelijk goed met één hand te bedienen, al is het nog altijd lastig om de bovenste rand van het toestel te bereiken zonder beide handen te gebruiken.

De Samsung Galaxy A52 maakt gebruik van een moderne punch-hole selfiecamera in het midden van de bovenrand. Hierdoor blijft er nog meer schermruimte over, wat prettig is voor het bekijken van video's en het spelen van mobile games. Aan de zijkant van het display zitten dunne randen, maar aan de onderzijde vinden we de balk iets te breed.

In de onderrand bevindt zich een USB-C-poort in het midden, een speaker aan de linkerkant en een 3,5 mm koptelefoonaansluiting aan de rechterkant. Het is fijn dat de fabrikant ook denkt aan de mensen die nog zonder fancy draadloze oortjes rondlopen.

Aan de bovenkant van het toestel is enkel de simkaarthouder te vinden, waar ook een microSD-kaart in kan worden gestopt. De linkerkant van de A52 is leeg en aan de rechterzijde vinden we de aan/uit-knop en volumeknoppen terug. Deze knoppen zijn erg goed te bereiken.

De Galaxy A52 is voorzien van een IP67-rating, wat betekent dat het toestel stof- en waterbestendig is tot 1 meter diepte. We vinden het desondanks niet raadzaam om met het toestel te gaan zwemmen, maar je hoeft niet bang te zijn als je telefonerend door de regen loopt.

Display

Het 6,5 inch Super AMOLED-scherm van de Samsung Galaxy A52 heeft een FHD+ resolutie (1080x2400) dat zich vertaalt naar ongeveer 407 pixels per inch. Het display is beschermd met Gorilla Glass 5 en beschikt daarnaast over een Eye Comfort Shield, dat blauw licht filtert met als resultaat dat je ogen minder belast worden. Deze technologie werkt op basis van jouw gebruikspatroon.

Veel toestellen beschikken tegenwoordig over een snellere schermtechnologie dan de standaard 60 Hz, en de Galaxy A52 is hierop geen uitzondering. Samsung heeft het toestel uitgerust met een 90 Hz verversingssnelheid, waar het 5G-broertje zelfs een beeldverversing van 120 Hz heeft. De hogere beeldverversing zorgt ervoor dat het scrollen door je socials en mobile gaming erg soepel aanvoelt. Er is geen variabele verversingssnelheid aanwezig, zoals je wel op de S21-reeks van Samsung vindt.

Naast een snellere verversingssnelheid is het display ook beduidend helderder dan zijn voorganger (800 nits in plaats van 565 nits bij de A51) en andere toestellen in het segment. Tijdens de eerste zonnige dagen van het jaar was het scherm in de buitenlucht nog altijd goed af te lezen. Gelukkig kan de helderheid ook lekker laag worden ingesteld, zodat je in het donker niet te snel vermoeide ogen zal krijgen.

Hoewel er geen HDR aanwezig is, zijn de contrasten van het scherm zeker in orde en is het kleurspectrum levendig, maar niet too much. Al met al een prima display om avonden lang series op te bingen.

Er is een in-screen vingerafdrukscanner aanwezig. Deze inlogmethode werkt meestal snel en responsief, maar registreert niet altijd direct onze aanraking. Soms moeten we onze vinger opnieuw op de scanner leggen, alvorens we kunnen inloggen.

Camera's

Het camerablok van de Galaxy A52 heeft veel weg van zijn voorganger, al is de positie van de lenzen veranderd en is de macrolens iets kleiner geworden. De hoofdcamera heef echter wel een upgrade gehad. Zo is er dit keer een 64MP sensor aanwezig (in plaats van een van 48MP), alsook optische beeldstabilisatie (OIS).

Daarnaast beschikt de Samsung Galaxy A52 over een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptesensor. Er is ook dit maal geen telelens aanwezig (die vinden we wel terug in de Samsung Galaxy A72), waardoor het schieten van kiekjes op een grote afstand zo goed als onmogelijk is.

We zijn erg tevreden over camerawerk van de A52. De camera's bieden levendige, doch aardig natuurgetrouwe kleuren. Daarnaast is er ook een Auto HDR-modus aanwezig. Deze zorgt voor betere contrasten en laat foto's er iets meer uitspringen. We denken dat een high-end smartphone echter voor een nog betere kleurweergaven kan zorgen. Bovendien vinden we dat er in veel foto's iets meer ruis aanwezig is dan we zouden hopen.

Het is mogelijk om met de hoofdcamera in 64MP te schieten of in een pixel binning modus van 16MP, waarbij vier pixels één pixel vormen. Doorgaans zou dit voor betere foto's moeten zorgen, doordat er meer licht opgevangen kan worden. In de meeste gevallen gaat onze voorkeur echter uit naar de standaard 64MP-variant, aangezien de contrasten dan beter zijn.

De groothoeklens biedt ook meer dan redelijke plaatjes, al zijn de kleuren iets minder levendig en wat koeler dan bij de hoofdcamera. Ook is er iets meer ruis te ontdekken. De macrolens brengt objecten zeer scherp in beeld en zijn een stuk beter dan de meeste 2MP macro's die we in veel andere middenklasse smartphones vinden. Een 32MP selfiecamera (standaard 4x 8 MP pixel binning) aan de voorzijde zorgt voor degelijke selfies. Er wordt genoeg detail weergegeven en ook Auto HDR en Scene Optimizer zijn van de partij.

De Samsung Galaxy A52 beschikt over een Scene Optimizer, waardoor de camerasoftware aanbevelingen doet op basis van het object dat je probeert te fotograferen. We vinden dat deze technologie in de meeste gevallen goed werkt, hoewel je over het algemeen zelf wel weet welke modus je waarvoor nodig hebt. Zo raadt de software aan om over te schakelen op een nachtmodus in situaties met zeer weinig licht of raadt het aan om de belichting aan te passen.

Zoals zojuist vermeldt, beschikt de Galaxy A52 over een Night Mode. Hoewel dit doorgaans een zeer prettige functie is, zouden we bijna zeggen dat de functie in deze smartphone overbodig is. Zelfs zonder nachtmodus ingesteld, maakt de A52 prima kiekjes in omstandigheden met weinig licht. We moeten wel vermelden dat de Night Mode voor iets meer details en contrast zorgt, waardoor deze functie toch de voorkeur heeft.

Voor de fanatieke Instagrammers onder ons, biedt de A52 een speciale modus voor het in beeld brengen van je favoriete gerechten. Je bord met voedsel wordt dankzij deze modus scherp in beeld gebracht, rondom wordt het waziger. Daarnaast zijn er Fun Mode, AR, Panorama, Portret, Slow Motion, Hyperlapse en Super Slow-mo beschikbaar. Samsung heeft duidelijk niet op de fotografiemodi bezuinigd.

Er is de mogelijkheid tot het schieten van foto's en video's in een Pro-modus. Hierdoor kun je de iso, sluitertijd, diafragma, witbalans en scherpte handmatig aanpassen, zoals je bij een echte spiegelreflexcamera zou doen. Ideaal als je net dat beetje extra uit je fotografie wil halen.

Filmen is mogelijk in 4K/30fps, 1080p/60fps, 1080p/30fps en 720p/30fps. Er is ook hier beeldstabilisatie aanwezig, al werkt deze het beste bij 1080p/30fps. Het is enigszins zichtbaar dat schokken minder worden en het beeld vloeiender aanvoelt, maar het verschil is niet baanbrekend. Bij weinig bewegende objecten biedt deze functie voor ons dan ook de voorkeur. Bij wat meer beweging in beeld biedt 1080/60 een voldoende soepele ervaring.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 8 De kiekjes met de Samsung Galaxy A52 zijn redelijk natuurgetrouw. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 8 De camera set-up levert levendige kleuren af, zonder dat het té wordt. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 8 De hoofdcamera biedt prima contrasten, mooie kleurweergaven en een goed scherptediepte. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 8 Aan de randen treedt wat ruis op bij het fotograferen met de groothoeklens. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 8 De macrocamera brengt details scherp in beeld. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 8 10x zoom geeft door het gebrek aan een telelens niet zo fraaie beelden. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 8 De groothoeklens zorgt voor iets minder scherpe resultaten, maar schiet nog altijd prima foto's. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 8 De hoofdcamera weet voldoende detail af te leveren op het punt waar je de focus op legt (het plasje water). (Image credit: TechRadar)

Hardware en prestaties

Onder de motorkap van de Samsung Galaxy A52 bevindt zich een octa-core Snapdragon 720G-chipset van processorfabrikant Qualcomm. Deze is iets minder dan de 750G-processor uit de A52 5G, maar weet zeker zijn mannetje te staan in een middenklasse smartphone. De telefoon werkt soepel en is over het algemeen rap. Pas als je het toestel naast een high-end vlaggenschip legt zal je opmerken dat de premium variant het duidelijk wint op het gebied van processorkracht.

In Geekbench 5 scoort de Samsung Galaxy A52 een multi-core score van 1502 en een single-core score van 528. Dit is een stuk beter dan de voorganger. De Galaxy A51 met Exynos 9611-chipset heeft een multi-score van 1186. Ter vergelijking met andere smartphones in het segment: de OnePlus Nord heeft een multi-score van 1.877, maar de Xiaomi Mi 10T Pro behaalde een multi-core score van maar liefst 3.292, wat in de buurt komt van de beste smartphones van het moment.

De Galaxy A52 beschikt over 6GB RAM-geheugen met 128GB opslag óf 8GB RAM-geheugen met 256GB opslag. Voor de meeste mensen zal 128GB genoeg zijn. Bovendien is het geheugen uitbreidbaar met maximaal 1TB door middel van een microSD-kaart. Dit is iets wat steeds meer een luxe begint te worden. Met name bij high-end smartphones ontbreekt deze mogelijkheid.

In de praktijk betekenen deze getalletjes dat de Galaxy A52 in staat is om snel en krachtig te presteren. Apps starten snel op en meerdere applicaties tegelijk open zorgt niet voor problemen. Call of Duty: Mobile biedt soepele gameplay op dit toestel. Dankzij de Game Booster worden de prestaties geoptimaliseerd op basis van jouw gebruikspatroon.

De Samsung Galaxy A52 beschikt over stereospeakers, al gaat het om een combinatie tussen de speaker aan de onderzijde van het toestel en een versterkte gespreksspeaker. Door het stereogeluid is het prettig om multimedia te gebruiken op het toestel. Bij zowel gewelddadige vechtscenès als bij liveconcerten klinkt de audio degelijk voor een telefoonspeaker. Het geluidsniveau kan niet overdreven hard, vooral als je Dolby Atmos inschakelt, maar het is voldoende voor de meeste situaties. Deze modus zorgt er overigens voor dat bepaalde geluiden, zoals een zangstem, beter naar voren komt.

Direct uit de doos draait de Samsung Galaxy A52 op Android 11. Daaroverheen is een softwareschil van Samsungs One UI 3.1 te ontdekken. Android 12 kan nog wel even op zich laten wachten, maar Samsung belooft drie Android-updates te bieden voor de Galaxy A52.

Op de Galaxy A52 is wel wat bloatware te vinden, al vinden we de hoeveelheid niet storend. Zo vinden we onder meer Facebook, Netflix, OneDrive, AR-zone, Bixby, Samsung Pass, Samsung Free, Galaxy Themes en Galaxy Store voorgeïnstalleerd.

Batterijduur

De Samsung Galaxy A52 heeft een 4.500 mAh onder de motorkap liggen, wat een mooie upgrade is ten opzichte van de A51 (4.000 mAh). Hierdoor gaat het batterij bij normaal gebruik iets langer dan een volledige dag mee. Dat is in elk geval minder dan de twee dagen batterijduur die Samsung belooft. Aan het eind van de dag is er nog zo'n vijfentwintig procent accusap aanwezig.

We gebruikten het toestel slechts enkele uurtjes per dag actief. Naast het lezen en beantwoorden van berichten, bekeken we 's avonds een halfuur video's op YouTube en maakten we zo nu en dan een foto of scrolden we op de tijdlijn van sociale media. Als je veel video's kijkt of veel gamet, zal de batterij het eind van de dag waarschijnlijk niet halen.

Het volledig opladen van de Galaxy A52 (van 0 naar 100 procent) neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag. Er is ondersteuning voor 25W-snelladen beschikbaar, al beschikt de lader in de doos over slechts 15W.

Moet ik de Samsung Galaxy A52 kopen?

Koop het als...

Je een smartphone met goede prijs-kwaliteitverhouding zoekt

De Samsung Galaxy A52 heeft een prima prijskaartje voor de functies die je ervoor terugkrijgt. Een beeldverversing van 90Hz, een redelijk rappe processor, een degelijke camera set-up en een helder scherm maken het toestel een prettige smartphone voor dagelijks gebruik.

Je een snelle en soepele ervaring zoekt

Dankzij de 90Hz verversingssnelheid werkt het display van de Samsung A52 snel en soepel. Ideaal voor het kijken naar films, het scrollen door je socials en het spelen van mobile games.



Je jarenlange software-updates wil

De Samsung Galaxy A52 komt met Android 11 uit de doos, maar de fabrikant belooft nog een drie grote Android-updates mee te geven. Dat betekent dat je dit toestel nog jarenlang kunt gebruiken.

Koop het niet als...

Je een premium aanvoelende telefoon wil

Natuurlijk gaat het om een midranger, maar ook dan mag je enige mate van kwaliteit verwachten. Waar de binnenkant van het toestel zeker in orde is, voelt de plastic behuizing wat goedkoop aan. Wil je een wat meer premium aanvoelend toestel, dan biedt een smartphone als de OnePlus Nord uitkomst.