Samsung Galaxy A32 4G aangekondigd

Er komt ooit een dag dat bedrijven eindelijk op een logische manier namen verzinnen voor hun smartphones, maar voorlopig moeten we roeien met de riemen die we hebben: Samsung heeft de Galaxy A32 4G aangekondigd. Deze smartphone verschilt van (en is beter dan) de Galaxy A32 5G, die al een tijdje uit is.

De 4G-versie van de Samsung Galaxy A32 heeft een 6,4 inch Full HD+ Super AMOLED-display met een ververssnelheid van 90Hz, en de Galaxy A32 5G heeft hier slechts een LCD-paneel met een lagere resolutie en 60Hz beeldverversing.

Je krijgt ook een andere camera-opstelling, waarbij de Samsung Galaxy A32 4G over een 64MP f/1,8 hoofdcamera, een 8MP f/2,2 groothoek, 5MP f/2,4 macro en 5MP f/2,4 dieptelens heeft. Dat komt grotendeels overeen met het 5G-model, maar dit toestel had een hoofdcamera van 48MP. Je krijgt ook meer megapixels in de selfiecamera van de Galaxy A32 4G, met 20MP in plaats van 13MP.

De verschillen blijven komen

De Samsung Galaxy A32 4G heeft ook een in het scherm ingebouwde vingerafdrukscanner (die bij de A32 5G aan de zijkant zat) en naar verluidt een andere chipset, al werd dat niet door Samsung aangekondigd. GSMArena stelt dat het toestel op een MediaTek Helio G80 draait, in tegenstelling tot de MediaTek Dimensity 720 5G van de A32 5G.

Er zitten ook kleine verschillen in het ontwerp. Deze zijn niet gigantisch, maar er zijn wel aanpassingen gemaakt aan het design van de notches.

Verder weten we ook dat er bij de Samsung Galaxy A32 4G een keuze is tussen 4GB, 6GB of 8GB RAM, en 64GB of 128GB opslaggrootte, al heeft Samsung reeds duidelijk gemaakt dat de beschikbare RAM per land kan verschillen. De nieuwe smartphone heeft ook een microSD-kaartsleuf, een batterij van 5.000mAh en 15W snelladen.

We blijven nog steeds met enkele vragen achter, waaronder de prijs voor de Samsung Galaxy A32 4G, en wanneer hij in de winkelrekken zal verschijnen. We verwachten echter wel dat het een betaalbaar toestel wordt.

De Samsung Galaxy A32 5G, ter referentie, kost 299 euro. Gezien de grote hoeveelheid verschillen is het echter moeilijk om in te schatten of de 4G-versie meer zal kosten, of juist niet.