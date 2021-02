Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 specs en releasedata gelekt

We hebben nog niet veel gehoord over de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Samsung Galaxy Z Flip 3, maar een nieuw lek toont mogelijke details over deze toestellen. Hierdoor hebben we een beter idee over de foldables en over de verschijningsdata ervan.

Volgens SamMobile komt de Samsung Galaxy Z Fold 3 met minstens 256GB opslaggeheugen. Dat is geen verrassing aangezien de Samsung Galaxy Z Fold 2 ook met deze opslag kwam. Daarnaast zou de Z Fold 3 werken op Android 11 met daarbovenop de schil van Samsungs One UI 3.5. Het modelnummer is SM-F926.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 komt in de tussentijd in varianten met 128GB of 256GB. De voorganger had geen 128GB-variant, wat kan inhouden dan de Z Flip 3 een lagere startprijs heeft. Ook dit toestel draait op Android 11 met One UI 3.5. Het modelnummer betreft SM-F711.

Wachten op One UI

Verder is er nog niet veel meer bekend, behalve dat er nog geen bewijs is dat er een Lite-model van de Samsung Galaxy Z Fold of Flip in de maak is. Dat is wel iets wat in andere geruchten voorbij is gekomen. Het is nog altijd mogelijk dat er een Lite-versie van een vouwbare Samsung-telefoon in het verschiet ligt.

De benoeming van One UI 3.5 suggereert dat beide toestellen zullen verschijnen in de tweede helft van het jaar (indien deze details kloppen). Dat komt omdat het bedrijf recentelijk One UI 3.1 heeft uitgebracht, naast de Samsung Galaxy S21-reeks. Op basis van andere jaren zal de volgende grote One UI-update pas in de tweede helft van het jaar volgen.

Normaal gesproken verschijnt er een nieuw Samsung Galaxy Note-model in augustus, maar het is nog niet bekend of er ooit nog wel een Note zal verschijnen. Het is dus mogelijk dat we rond die periode de twee vouwbare toestellen zullen zien.