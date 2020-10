De Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt mogelijk S Pen-ondersteuning

De Samsung Galaxy Z Fold 2 kwam zonder S Pen-ondersteuning - ondanks de geruchten - maar het ziet ernaar uit dat de volgende vouwbare smartphone uit de reeks eindelijk de stylus-functionaliteiten krijgt waar gebruikers al lang op zitten te wachten.

Een bericht van The Elec, waar industrie-analisten worden geciteerd, zegt dat Samsung de technologie die gebruikt wordt in de S Pen-stylus misschien zal omwisselen, om het zo aan de praat te krijgen op de Fold-reeks. Er zou gewisseld worden van elektromagnetische resonantie-tech (EMR) naar actieve elektrostatische oplossing-tech (AES).

Als het op gebruikservaring aankomt, is er eigenlijk geen groot verschil tussen EMR en AES. Vanuit het standpunt van de fabrikant is EMR goedkoper, maar het is blijkbaar moeilijk geweest voor Samsung om een stylus te integreren in deze flexibele schermen. Dat dwingt ze misschien nu om alles nog eens te herbekijken.

Samsung zou naar verluidt ook bezig zijn met het verdikken van het ultradunne glas (UTG) van de Galaxy Z Fold 3 - een verdubbeling van 30 micrometer naar 60 micrometer (een micrometer is een duizendste van een millimeter). Dat moet iets meer weerstand geven voor de stylus.

Folds en Notes

Het produceren van toestellen met vouwbare schermen is verre van makkelijk, zoals we reeds hebben gezien in de smartphones die tot nu toe zijn uitgekomen. Het toevoegen van stylus-functionaliteiten maakt het fabricageproces nog ingewikkelder.

Er zijn een reeks onbevestigde berichten dat Samsung van plan is om de Galaxy Note-reeks te laten uitdoven en te vervangen met de Galaxy Z Fold-serie. Als dat het geval zou zijn, dan houdt het wel steek om de S Pen-ondersteuning aan de Z Fold 3 toe te voegen.

De Galaxy Z Fold 2 werd slechts in augustus aangekondigd, dus we zullen waarschijnlijk nog even moeten wachten om te zien wat Samsung juist in petto heeft. We hebben nog niet veel geruchten over de nieuwe Fold gehoord, maar hij zou met enkele interessante belichtingseffecten kunnen komen.

Ondertussen wordt er verwacht dat de Samsung Galaxy S21 (of Galaxy S30) begin volgend jaar lanceert, misschien zelfs al in januari, wat ons wat extra hints kan geven over hoe het bedrijf denkt over de toekomst van de Note en Fold smartphones.

Via SamMobile