'Samsung Galaxy Z Fold 3 krijgt LED-meldingen in het scharnier'

Met de komst van de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip lijkt het erop dat Samsung het concept van vouwbare telefoons graag in stand wil houden. We verwachten in de toekomst nog meer soortgelijke toestellen. Mogelijk heeft één daarvan een oplichtend scharnier.

Een nieuwe patentaanvraag door Samsung is ontdekt door LetsGoDigital. Het patent toont een apparaat dat erg veel weg heeft van de Galaxy Fold 2 met een LED-strip in het scharnier. De lichtjes dienen waarschijnlijk als een visuele melding van inkomende oproepen en berichten.

De LED-strip wordt waarschijnlijk beschermd door een doorzichtig laagje. Het patent suggereert dat er verschillende kleuren licht getoond kunnen worden met verschillende effecten, afhankelijk van de situatie.

De Galaxy Z Fold 2 heeft een tweede scherm dat zichtbaar is als het hoofdscherm dichtgeklapt is, maar een LED-strip voor meldingen is handig wanneer de telefoon in een tas zit of plat op een oppervlak ligt. Je hoeft zo nooit meer een belangrijke inkomende melding te missen.

(Image credit: LetsGoDigital/Samsung)

Het toestel lijkt vrij veel op de Galaxy Z Fold 2. Het is niet ongewoon dat fabrikanten hun bestaande producten gebruiken in patenten. Zo laat een bedrijf namelijk zien dat nieuwe apparaten met verbeteringen komen.

Dit betekent echter niet dat de Galaxy Z Fold 3 ook hetzelfde ontwerp en dezelfde afmetingen krijgt als zijn voorganger. Er komen mogelijk andere veranderingen naar vouwbare telefoons die in dit patent niet zichtbaar zijn.

Zoals altijd is er geen garantie dat de LED-strip daadwerkelijk in het eindontwerp van een telefoon terecht komt. Patenten laten voornamelijk zien waar bedrijven mee experimenteren, maar niet alle experimenten halen uiteindelijk het eindproduct.

Het patent geeft ons wel een interessant inzicht over hoe Samsung de Galazy Z Fold 3 kan verbeteren ten opzichte van de voorganger. De Fold 2 was al een significante verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke Fold. We hopen op een grote stap vooruit bij het volgende vouwbare toestel.

Via SamMobile