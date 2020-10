Samsung Galaxy Tab S7 vs iPad Air 4: welke tablet past bij jou?

Apple versus Samsung is een vaak terugkerende vergelijking, maar de arena is meestal de overvolle smartphonemarkt. In de tabletwereld is er een stuk meer ruimte, maar Samsung en Apple maken hier ook de dienst uit.

Ook de strijd woedt in dit segment hevig, en de nieuwe Samsung Galaxy Tab S7-serie draagt daar zeker een steentje aan bij. De tabletserie bestaat uit de Galaxy Tab S7 en Samsung Galaxy Tab S7 Plus, en het zijn nu al geduchte concurrenten voor Apple.

Hoe weerhouden de tablets zich echter ten aanzien van Apple's iPad Air 4, het nieuwste model in het lichte en krachtige Air-assortiment? Laten we dat uitzoeken.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Tab S7-serie ligt sinds 21 augustus in de winkels. De startprijs van de Samsung Galaxy Tab S7 bedraagt 699 euro. De 256GB-versie kost 779 euro. De 4G-versie kost bij beide varianten honderd euro meer.

De Galaxy Tab S7 Plus met enkel wifi-ondersteuning kost 899 euro. Voor de LTE/5G-versie betaal je 1099 euro, waardoor hij net zo duur is als de Samsung Galaxy S20 Plus 5G. De 256GB-versie kost 979 euro. Alle versies zijn beschikbaar in de kleuren Mystic Black, Mystic Silver, en Mystic Bronze.

De nieuwe iPad (8e generatie) begint vanaf 389 euro voor het model met alleen wifi en 529 euro voor het model met wifi en LTE. Je kan de nieuwe iPad vanaf vandaag al bestellen en dan zou hij op vrijdag 18 september geleverd moeten worden.

De iPad Air 4 zal vervolgens een richtprijs hebben van 669 euro voor de modellen met wifi en 809 euro voor de modellen met wifi en LTE. Je kan de iPad Air 4 vanaf nu bestellen, maar de leveringen zullen pas in de loop van oktober gebeuren.

Design

(Image credit: Apple)

Op meerdere manieren lijken de iPad Air 4 en Tab S7-lijn geïnspireerd te zijn door de iPad Pro 11 (2018). De tablets bieden meer geronde hoeken aan en smallere randen dan je gewend bent van de meeste tablets. Zet je ze naast elkaar, dan kan het wel een seconde of twee duren voordat je de verschillen ziet.

Apple's nieuwste Air verschijnt in het gebruikelijke Silver, Space Gray en Rose Gold, maar komt ook in Green en Sky Blue om het af te maken. Samsung is iets conservatiever, en biedt de tablets aan in Mystic Bronze, Black, en SIlver.

De iPad Air 4 biedt en enkele 12MP-camera aan in de cameramodule aan de achterkant, terwijl de Tab S7-serie er twee heeft zitten: een reguliere 13MP-versie en een 5MP-groothoekcamera. Daarover later meer.

Aan de rand van de bovenzijde zit bij de iPad Air 4 een nieuwe vergrendelknop. In de knop zit tevens Touch ID in verwerkt als veilige vergrendeloptie. Face ID is dus afwezig, maar er is nog altijd een 7MP-frontcamera aanwezig voor foto's en het opnemen van video's.

De Samsung Galaxy Tab S7 (Image credit: TechRadar)

Het is een vergelijkbare situatie met de standaard Samsung Galaxy Tab S7, die ook een vingerafdrukscanner in de vergrendelknop bevat. Ondertussen kent de Samsung Galaxy Tab S7 Plus een vingerafdruksensor onder het scherm. Het is ongetwijfeld slimme techniek, maar zoals we in onze review opmerkten, werkt het niet zo snel als op mobiele telefoons.

Je zult ook de nodige connectoren op elk apparaat zien voor hun eigen accessoires, zoals toetsenborden, en ja, de iPad Air 4 ondersteunt Apple's Magic Keyboard, evenals de tweede generatie Apple Pencil.

Display

Op het gebied van displays verschillen de Samsung Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7 Plus veel van elkaar. De reguliere S7 maakt gebruik van een 11 inch 1600 x 2560 LCD-scherm. Hoewel dat zeker niet slecht is, moet het zeker zijn meerdere erkennen in de superieure S7 Plus.

(Image credit: Future)

De Tab S7 Plus maakt gebruik van een indrukwekkend 12,4 inch AMOLED-display. Het scherm is zeer levendig en fel (indien nodig), met een resolutie van 1752 x 2800 en een beeldverhouding van 16:10. De tablet is dan ook iets korter in landschapsmodus, maar daar merk je waarschijnlijk weinig van.

De standaard Tab S7 kent eenzelfde beeldverhouding, en beiden bieden een 120Hz ververssnelheid aan voor een zeer vloeiende weergave.

Apple biedt een Liquid Retina display aan (lees: LCD), en kent een resolutie van 1640 x 2360. Het display is 10,9 inch groot, en dus iets smaller dan zelfs de standaard Tab S7.

Camera en batterij

Apple heeft grote stappen voorwaarts gezet met de camerakwaliteiten van haar producten, maar op papier lijken de Tab S7 en Tab S7 Plus de duidelijk winnaars. Zo bieden ze onder meer al een extra 5MP-camera aan naast de primaire 13MP-sensor.

De 5MP-camera is een groothoeksensor, waardoor je relatief gezien meer in één foto gestopt krijgt. Gebruik je vaak de camera's van je tablet, dan is het niet lastig om in dit geval de Tab S7-serie aan te raden.

We zeggen echter zeker niet dat de iPad Air 4 geen geschikte cameracompagnon is. De 12MP-sensor van Apple's tablet schiet prima foto's in daglicht, maar zonder flitser of nachtmodus (zoals bij de iPhone 11) is het in de avonduren kwalitatief gezien wat midner.

De iPad 4 heeft één camera aan de achterzijde. (Image credit: Apple)

De Galaxy Tabs zijn beide in staat om op te nemen in 4K met 30fps, maar de iPad Air 4 biedt ook 4K met 60fps als opnamemogelijkheid aan.

Wat de batterij betreft heeft Apple het batterijgrootte van de iPad Air 4 niet onthuld, maar de tablet moet een levensduur van 10 uur hebben, en 9 uur wanneer er gebruikgemaakt wordt van mobiele netwerken.

Samsungs Galaxy Tab S7 heeft 8.000mAh aan accucapaciteit, terwijl de Galaxy Tab S7 Plus een enorme 10.090mAh aan accucapaciteit heeft. Desondanks beweert Samsung dat de basis Tab S7 langer meegaat; tot 15 uur videoweergave, vergeleken met 14 uur op de Tab S7 Plus. Dat kan vermoedelijk worden verklaard door het grotere, hogere resolutie van het display op het Plus model.

In tegenstelling tot Apple ondersteunen beide Samsung-tablets ook snel opladen. De Tab S7-serie laad je op via de USB-C poort.

Specificaties en functies

De iPad Air 4 wordt aangedreven door Apple's niewue A14 Bionic-chipset, met een neural engine die in staat is tot machine learning. Dat klinkt als een hoop marketingrommel, maar het komt erop neer dat de iPad Air 4 snel én slim is.

Applicaties die gebruikmaken van machine learning gebruiken kunstmatige intelligentie en algoritmes om prestaties te verbeteringen, onder meer voor betere fotobewerking, of krachtigere grafische prestaties.

iPadOS 14 mag dan een kleine update zijn van zijn voorganger, maar er zijn wel enkele interessante functies aanwezig waar Android-toestellen jaloers op zijn. Koop je een Apple Pencil, dan is er een nieuwe 'Scribble' functie die jou tekst laat schrijven op het scherm, wat vervolgens automatisch wordt omgezet naar digitale tekst, om maar wat te noemen.

Verder is er een verbeterde Home- en Notities-applicatie, een nieuwe vertaalfunctie in Safari, en een verbeterde focus op privacy in de App Store. Ondersteuning voor muis en toetsenbord is eveneens inbegrepen.

De Tab S7 stylus wordt meegeleverd (Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus maken allebei gebruik van een octa-core Snapdragon 865 Plus-chipset, met onder meer een neural processor, eentje die 77 procent sneller is dan die van de Tab S6. Verder draaien de tablets uit de doos op Android 10, wat onder meer verbeterde privacymodi met zich meebrengt, live vertalingen, en meer.

De Tab S7 en S7 Plus worden ook geleverd met een nieuwe en verbeterde S Pen, het eigen stylusapparaat van Samsung. Het biedt een ongelooflijk lage latentie (vertraging) en wordt aan de achterkant van de tablet vastgemaakt bewaarplek. Qua functionaliteit is het vergelijkbaar met de Apple Pencil, maar het is prettig dat de S Pen bij de tablet wordt geleverd in plaats van dat het apart moet worden aangeschaft.

Ook kun je bij de Samsung-tablets de opslagruimte met maximaal 1TB uitbreiden via een microSD-kaart. Bij de iPad Air 4 is het geheugen niet uitbreidbaar.

Zoals gezegd kun je met de Samsung Galaxy Tab S7 Plus optioneel ook 5G krijgen, terwijl de iPad Air 4 enkel 4G biedt.

Conclusie

Zoals bij vrijwel elke vergelijking tussen Apple en Samsung is er geen echte verliezer, en kan het eindoordeel beslist worden door welk besturingssysteem je verkiest.

En dan is er nog de prijs, want het aanbod van Samsung kost meer dan de iPad Air 4. Als je echter van plan bent om een Apple Pencil te kopen, wordt de iPad waarschijnlijk de duurdere optie.

De laatste revisie van de iPad Air verbetert het ontwerp, maar het blijft een vrij bescheiden upgrade. Ondertussen wordt de standaard Samsung Galaxy Tab S7 in veel opzichten sterk overtroffen door zijn iets grotere broer met zijn prachtige AMOLED-paneel.

Als je een fan bent van het ecosysteem van Apple, is de keuze eenvoudig, maar als je in bent voor een avontuur, dan zijn de Samsung Galaxy Tab S7 en Galaxy Tab S7 Plus zeer verleidelijk.